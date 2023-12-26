"Блин, он немного опоздал": игроки начали подшучивать над Тоддом Говардом после публикации организаторов TGA 2023

Геймеры высмеяли Тодда Говарда после того, как была опубликована фотография продюсера Bethesda в официальном аккаунте The Game Awards со словами, что геймдизайнер посетил мероприятие.
Организаторы выложили снимок Говарда через две с половиной недели после завершения мероприятия, что стало предметом насмешек и шуток, а также вызвало намеки на продолжительные времена загрузки в игре Starfield.
Подождите, он пришел только сейчас? Прошло две недели, Тодд
Братан получил стрелу в колено.
Тодд играет на HDD.
Он наконец-то прогрузился.
Прошу прощения за опоздание, мне пришлось пройти около 85 загрузочных экранов, чтобы попасть сюда.
Блин, он немного опоздал.
Вчера стало известно, последние отзывы Starfield в Steam теперь "в основном отрицательные". На днях Microsoft поделилась успехами игры за последние месяцы.
Всё правильно, как Старфилд "раскрывается" не сразу, так и организаторы раскрыли участие Тодда только через 2 недели, соблюли маркетинговые реалии беседки
Он наконец-то прогрузился, и Тодд играет на HDD - это прям девиз на анти разработчиков- им надо каждый день напоминать как они нам жирные сис.треб, и зарплату не додавать как они нам оптимизацию.
главное посмешище игровой индустрии, а раньше на него молились и покупали скайрим
да он просто профан как братья Готовцевы, может только "пыль в глаза пускать"
Он пк просто не обновил.
Всегда подозревал что в Тоддике есть что-то Ливонско-Эстонское. Этакая лёгкая заторможенность, присущая шпротникам.
У него ушло 200 попыток,но он справился.
Чет каким то булингом уже попахивает. Я понимаю, шутки шутками.. но они шутки, когда они смешные..
И теперь мне жалко тода..
Ну с этого орнул)
вот нытье по поводу загрузок, это чисто рофл со стороны синих сонибоев, им не докажешь ничего, даже когда игра не использует их великий кракен в случае с бг3 и грузится хуже чем на пк, если бы игра просто вышла на пс5 никто бы и слова не сказал и боготворили игру )))
судя по тому что джве недели сигнал до планеты Земля шел то мероприятие далеко за пределами Солнечной системы случилось