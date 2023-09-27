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Starfield 06.09.2023
6.7 3 539 оценок

"Богато контента, а свежести мало": Издание Famitsu назвало Starfield просто хорошей игрой

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Gruz_
Новости

Вышел очередной, 1817-й номер журнала Famitsu, в котором опубликована долгожданная рецензия на Starfield, которая, по мнению японского журнала, является просто хорошей игрой. В итоге космический ролевой экшен от Bethesda получил 34/40 - высокую, но не очень высокую оценку, причем это даже ниже, чем у The Crew Motorfest от Ubisoft с оценкой — 35/40.

  • The Crew Motorfest (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One) - 8/9/9/9 [35/40]
  • The Game of Life (Switch) - 8/8/8/7 [31/40]
  • NBA 2K24 (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch) - 8/7/8/8 [31/40]
  • Starfield (Xbox Series) - 9/8/8/9 [34/40]
  • Sword Art Online: Last Recollection (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One) - 8/8/7/8 [31/40]

Вот как в Famitsu описали Starfield:

В этой игре каждый день можно открывать для себя много нового, но она чем-то похожа на Fallout 4 - свежести и сюрпризов в ней мало. Масштаб игры огромен и, к сожалению, не дает возможности бесшовно перемещаться. Если вы раньше не играли в игры Bethesda, пользовательский интерфейс может показаться вам сложным. На прохождение основной части игры требуется около 30 часов, а на полное прохождение - более 100 часов.

Японский журнал Famitsu - один из старейших в индустрии, а также ориентир для западного читателя при знакомстве с новостями восточной индустрии видеоигр.

-3
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
Talendor3

а че в новой зельде много свежести?

1
0ncnjqybr

Зачем вообще этот обзор? Игра в Японии даже в 30-ку не вошла. Японцы как безумные задрачивают в Armored Core, а эти старфилды им нафиг не вперлись.

1
TheNikolay00
много нового
сюрпризов в ней мало

Игра так себе, но хорошая. Когда надо подлизнуть публично, но так, чтобы не закидали помидорами

0
warp 37

Уже второй раз прохожу, 140 часов наиграл. Bethesda на высоте, как всегда.

-13
B e s i k

Ты бот Тодда Говарда)

7
Spillik

Не пиши здесь такие вещи, а то еще заяву накатают, что людей до инфаркта доводишь.

2
LeVoNDeM
Лучший симулятор загрузок, молодцы беседка, 12 пустынных планет из 10. Тодду Говарду выдать заслуженную медаль и звание звИздюк года, и отправить в тур по "уникальным" биомам планет на часиков эдак 200, пускай кайфанет, это стоит того.
2
0ncnjqybr

Намек ясен. Второй этаж, 140 квартира, высотка напротив беседки. Вот где его держат.

2