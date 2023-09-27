"Богато контента, а свежести мало": Издание Famitsu назвало Starfield просто хорошей игрой

Вышел очередной, 1817-й номер журнала Famitsu, в котором опубликована долгожданная рецензия на Starfield, которая, по мнению японского журнала, является просто хорошей игрой. В итоге космический ролевой экшен от Bethesda получил 34/40 - высокую, но не очень высокую оценку, причем это даже ниже, чем у The Crew Motorfest от Ubisoft с оценкой — 35/40.
- The Crew Motorfest (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One) - 8/9/9/9 [35/40]
- The Game of Life (Switch) - 8/8/8/7 [31/40]
- NBA 2K24 (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch) - 8/7/8/8 [31/40]
- Starfield (Xbox Series) - 9/8/8/9 [34/40]
- Sword Art Online: Last Recollection (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One) - 8/8/7/8 [31/40]
Вот как в Famitsu описали Starfield:
В этой игре каждый день можно открывать для себя много нового, но она чем-то похожа на Fallout 4 - свежести и сюрпризов в ней мало. Масштаб игры огромен и, к сожалению, не дает возможности бесшовно перемещаться. Если вы раньше не играли в игры Bethesda, пользовательский интерфейс может показаться вам сложным. На прохождение основной части игры требуется около 30 часов, а на полное прохождение - более 100 часов.
Японский журнал Famitsu - один из старейших в индустрии, а также ориентир для западного читателя при знакомстве с новостями восточной индустрии видеоигр.
а че в новой зельде много свежести?
Зачем вообще этот обзор? Игра в Японии даже в 30-ку не вошла. Японцы как безумные задрачивают в Armored Core, а эти старфилды им нафиг не вперлись.
Игра так себе, но хорошая. Когда надо подлизнуть публично, но так, чтобы не закидали помидорами
Уже второй раз прохожу, 140 часов наиграл. Bethesda на высоте, как всегда.
Ты бот Тодда Говарда)
Не пиши здесь такие вещи, а то еще заяву накатают, что людей до инфаркта доводишь.
Намек ясен. Второй этаж, 140 квартира, высотка напротив беседки. Вот где его держат.