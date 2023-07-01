Большое количество предзаказов Starfield возмутило ПК-геймеров

Большая группа ПК-геймеров в ярости против тех, кто заказал Starfield. Причина? Они не доверяют Bethesda и, учитывая проблемы со многими ПК-версиями последних игр (вспомните The Callisto Protocol, Star Wars Jedi: Survivor или The Last of Us Part 1, и это лишь некоторые из них), они считают, что никто больше не должен делать предзаказы, чтобы послать сигнал издателям.
Пост, посвященный этому вопросу на Reddit, буквально взрывается комментариями, которых на данный момент насчитывается более 2к. Заголовок, безусловно, показателен и сразу проясняет суть: "Почему люди делают предварительные заказы? Неужели мы не усвоили урок?".
В комментариях отмечается, что Starfield была среди самых продаваемых игр в Steam с момента открытия предзаказов, показывая, что геймеры не поняли, как быть услышанными из-за проблем, с которыми столкнулись многие игры в последние месяцы.
Многие участники обсуждения, однако, отметили, что речь идет об одной из самых ожидаемых игр последних нескольких лет, а также указали на то, что обсуждения в сети часто не представляют весь мир видеоигр. Например, в одном из комментариев можно прочитать: "Я просто хотел бы отметить, что большинство людей просто не знают о большинстве противоречий в мире видеоигр и/или им наплевать". Другой комментарий выдержан в том же тоне: "Не все сидят на Reddit, многим просто все равно, а некоторые из нас - лицемеры".
Лох не мамонт. Лох не вымрет !
лохи заминусили :D
Тут скорее дело не в лохах, а в тех кому деньги девать некуда...
Чем больше предзаказов, тем больше разрабы забивают на качество.
Буквально все игры Беседки были сломаны или остаются сломанными, что фанаты потом десятилетиями пилят патчи, которые исправляют баги. Поэтому не вижу никакой интриги в вопросе, будет ли сломанным Старфилд
Страшно то, что все равно хавают, покупают миллионное издание Скайрима с теми же ошибками и багами на все устройства что есть. Им скоро Говард в коробках вместо статуэток дерьмо свое будет продавать и все равно продолжат предзаказывать и обмазываться
Пускай даже игра великая, но она может тупо не зайти! Бывает и такое... Платить деньги наперед, ради того, чтобы сделать предзагрузку и поиграть на пару часов раньше, то это конечно ппц.
Ничему не учатся
Как некоторые говорят - ну у меня деньги есть, мне пофигу, предзаказ сделаю и буду на релизе играть.
А баги?
А я ничего не знаю и знать не хочу, и мне пофигу, ты мне все равно не докажешь в чем проблема предзаказа(а если докажешь, то я понимать не собираюсь).
Ага, никак они, беседка, не научатся... Сейчас на релизе игры брать нельзя, а они всё ещё предзаказы делают...
Понапредзаказывают своих старфилдов, а потом опять будут ныть. Я уже много лет как усвоил, что предзаказы - это табу, если только нет 200% уверенности что игра будет на качестве. Но, видимо, людям просто некуда девать деньги + Тодд таки продал.
ну смотрите как это работает - был забагованный кп2077, у кого-то он работал норм, у кого-то нет. у кого не работал, те ныли, что нельзя такие игры выпускать, и они правы. а те у кого все более-менее норм было, играли себе и не понимали откуда берется столько видосов про баги и прочее.
кто-то игру прошел, кто-то ждал патчей. в итоге, появились 2 лагеря - вечные оптимисты и вечные перфекционисты. к первым относятся "а пох*й, и так сойдет", вторые же ждали допила. короче, в итоге поиграли все и сказали "ну норм игра че, тока нада была сначала так".
и вот выходит звездное поле. и снова появляются 2 лагеря - одним пофиг, так как есть надежда, что история с кп2077 не повторится, другие же предупреждают - дескать, опомнитесь, был же случай, не надо поддерживать.
но в итоге все равно останутся эти 2 лагеря - оптимисты-пох*исты и перфекционисты.
понятно, что хочется относить себя ко вторым, но пока все твои друзья жрут песок и кидают скринчики с очередной планеты, невольно рука тянется оплатить затею тодда, а вот ждать по сто лет заплатки ой как не хочется.
А почему кого-то чешет, что другие оформляют/не оформляют предзаказ?
Никогда не стоит делать предзаказы. Мало ли что может случится за это время, вдруг умрете или апокалипсис случится, а деньги вы уже потратили
а 30 кадров должны были смутить ещё больше:D
ну если люди хотят по 4к+ за игры выкидывать, то это их право, а мы подождём за 2к или оформим премиум Green Edition)
Никогда не делал предзаказы и не понимал никогда на хрена вообще это делать. Полностью согласен с комментариями выше. Ты отдаешь деньги за хрен пойми что на выходе, а потом такие лохи плачут, что все не так.
Говорят, что люди меняются, я в это не верю - люди не меняются.
Люди не учатся и берут предзаказы, глупцы.
Не дураки давно сделали выводы и обходят слово "предзаказ" стороной . Раз тушканчики хотят, чтож , это их дело .А мы потом скажем им: "за что боролись, на то и напоролись"
Ну пусть ещё поплачут. Все эти их "гневные" посты и прочая чепуха не более чем волны от шлепка камня об океан вечности. Занимаются совершенно бесполезными делами, нет бы баллотироваться в тех самых, которые продвигают всякие старенные идеи и двинуть свою, с предзаказами, чтобы сделать или умереть в попытке.
Мое мнение не то что люди дебилы, а просто им деньги девать некуда... Предзаказ сделают и в первых рядах будут гневные комменты писать, про качество игры, но ничуть не пожалеют что сделали предзаказ...
Я вот не доверяю бетезде но я очень рад большому количеству продаж Старфилда. Давайте, ищите баги и глюки, тестируйте для меня. Чтоб когда я через годик куплю по акции там уже всё играбельно было.
да даже если будет просто сюжет кал, модеры свои игры запилят
Их возмущают предзаказы ? А как насчёт микротранзакций ? Вот с чем надо бороться всеми силами !
Не очень понимаю шум по поводу предзаказа. Полагаю на качество работы это не повлияет.
Главная игра этого года - чего бы не предзаказать? Да и возврат запросить всегда можно - кроме того, возврат куда заметнее для разработчика, нежели просто отказ покупать.
Ахахаххаах опять эти тупичи кричат громче всех))))))))))))))))))))))) Обновите свой пука , пупсики-тупсики
Коркокококоокококоооко не делайте предзаказы кокоококококо. Убогие клоуны...
И че им не нравиться, завидуют?
Аргумент про качество игры так себе. Большая часть игр выходят в качестве ниже среднего и ничего, все предзаказы делают и не возвращают деньги после получения треша на выходе.
кто доверяет беседке тот предзаказнул а кто не доверяет не предзаказнул и сидит возмущенный без предзаказа.
сам считаю что нада на релизе за фулл прайс брать но если кому то нравится предзаказнывать то то пусть предзаказнывает. если прямо на релизе какие то проблемы будут их скорей всего патчами все равно заправят.
только есть маленькая поправочка - патчами первые 2-3 года будут править, а не 2-3 дня)
Учитывая игру и ее размах 20-30 лет.
Учитывая разработчиков и их умения в технической части 40 поколений мододелов будут еще сверху патчить
Ладно тут мне крыть нечем ты победил друг.