Большое количество предзаказов Starfield возмутило ПК-геймеров ©

Большая группа ПК-геймеров в ярости против тех, кто заказал Starfield. Причина? Они не доверяют Bethesda и, учитывая проблемы со многими ПК-версиями последних игр (вспомните The Callisto Protocol, Star Wars Jedi: Survivor или The Last of Us Part 1, и это лишь некоторые из них), они считают, что никто больше не должен делать предзаказы, чтобы послать сигнал издателям.

Пост, посвященный этому вопросу на Reddit, буквально взрывается комментариями, которых на данный момент насчитывается более 2к. Заголовок, безусловно, показателен и сразу проясняет суть: "Почему люди делают предварительные заказы? Неужели мы не усвоили урок?".

В комментариях отмечается, что Starfield была среди самых продаваемых игр в Steam с момента открытия предзаказов, показывая, что геймеры не поняли, как быть услышанными из-за проблем, с которыми столкнулись многие игры в последние месяцы.



Многие участники обсуждения, однако, отметили, что речь идет об одной из самых ожидаемых игр последних нескольких лет, а также указали на то, что обсуждения в сети часто не представляют весь мир видеоигр. Например, в одном из комментариев можно прочитать: "Я просто хотел бы отметить, что большинство людей просто не знают о большинстве противоречий в мире видеоигр и/или им наплевать". Другой комментарий выдержан в том же тоне: "Не все сидят на Reddit, многим просто все равно, а некоторые из нас - лицемеры".