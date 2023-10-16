на главную
об игре
Starfield 06.09.2023
6.7 4 142 оценки

Брюс Уиллис покоряет бескрайний космос в Starfield

©
Gutsz
Новости

В новой эпической ролевой игре Starfield от разработчиков студии Bethesda Softworks игроки во время прохождения определяют судьбу целой вселенной, исследуют дальние уголки космоса и планеты. Геймеры могут идти разными путями, формируя собственное приключение в этом мире, но каким бы оно было, у героя Брюса Уиллиса из фильма "Пятый элемент"? На этот вопрос попыталась ответить фанатка под ником nadyaaaaa, которая переместила персонажа в Starfield.

Девушка реализовала действительно интересную идею в бескрайнем космическом мире Starfield. Правила этой большой вселенной вполне могли бы подарить игрокам персонажа в духе Корбена Далласа — простого водителя в исполнении харизматичного Брюса Уиллиса, которому суждено спасти целую вселенную.

В авторском ролике герой из фильма "Пятый элемент" отправляется в космос на своем корабле и практически сразу сталкивается с неприятностями, но в итоге ему удается овладеть сложным управлением и покорить космос.

-7
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
Protocol10

Обалдеть как смешно, просто ржака

9
caramba1999

Вы переигрываете во втором фрагменте. А в третьем не до игрываете людмилааааа.

4
Rush_2020

Тупо не о чём, просто пришел, сел, и пошел стреляться....

4
Janekste

Так в игре ты занимаешься тем же самым. Ролик показал Старфилд как есть без прекрас. Тупо приходишь и идёшь стреляться. Больше в космосе делать нечего. Контента не завезли.

2
Janekste

Особенно финальные секунды порадовали. Выжившие есть? Мяу! С этого момента я ржал как конь. Шикарная концовка. В целом ролик классный. Нам показали Старфилд как есть. А именно: в космосе контента нет, делать там нечего. Старфил про нечего делать и пустую трату времени, по сути.

3
Никому ничего

Неплохой актер был в свое время. Но, деменция никого не жалеет.

1
Mad_cloud

Как то слабовато

0