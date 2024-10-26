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Starfield 06.09.2023
Экшен, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Космос, Научная фантастика
6.9 6 696 оценок

Бывший дизайнер Bethesda уверен, что сиквел Starfield будет "чертовски крутой игрой"

butcher69
Новости

Брюс Несмит, бывший дизайнер Bethesda, уверен, что Starfield 2 станет значительным шагом вперед для франшизы. В интервью он отметил, что продолжение сможет не только укрепить основу, заложенную оригинальной игрой, но и устранить многие недостатки, которые критиковали фанаты. По словам Несмита, Starfield 2 сможет «взять всё лучшее и добавить гораздо больше контента», что сделает её более содержательной и полной.

Несмит сравнил грядущую игру с развитием таких серий, как Mass Effect и Assassin's Creed: их первые части заложили основу для становления культовыми сериями. Он отметил, что на данном этапе Starfield располагает потенциалом стать важной франшизой Bethesda, хотя релиз второй части может быть отсрочен на годы — Bethesda сейчас поглощена разработкой The Elder Scrolls 6 и Fallout 5.

Пользователи отреагировали на заявление с иронией, предсказывая длительное ожидание. Фанаты полагают, что разработка Starfield 2 может затянуться, учитывая типичные для Bethesda сроки, что привело к шуткам о возможном релизе в 2037 году.

-9
41
Комментарии: 41
Ваш комментарий
A.Frost

Про оригинал также все заливали

17
DarkScorpius

почему "заливали"? Сейчас тоже "есть недостатки, но все равно игра отличная"

-12
Kitocun
13
UralGames83Ru

Смешно 🙈😂

8
Balmont92

А что они оригинал не сделали "чертовски крутой игрой"? Прогрев гоев на "Слышь купи!".

6
Пользователь ВКонтакте

их и о первой части никто не просил, а уже на вторую замахнулись 😂😂😂 // Вячеслав Мазовецкий

5
Пользователь ВКонтакте

Они первую то часть не сделали, это больше альфа версия программного кода // Максим Кутузов

3
Lazy Mutton

Ага, возможно, что наконец поймут, чего игроки все-таки хотят от игры про космос...

2
MunchkiN 616

а что игроки хотят от игры про космос?
я вот наверно хочу планетарий крутой чтоб можно было порыгать. и чтоб в корабле сидишь и им рулишь а не корабль рулить и физика чтоб ложку серебряную в шлюз выкинул потом по законам монд эту ложку обратно в шлюз ловишь на другой стороне солнечной системы вот.

1
Finni23

что он там принимает?

2
B e s i k

Starfield 2 ???

2
Алекс Рейлор
2
Kas707

С начало тес 6 и фроч 5 выпустите..а заикаться про старфилд можете лет через 12 ..спс

1
Пользователь ВКонтакте

Вы эту часть сделайте.. // Евгений Клементьев

1
Пользователь ВКонтакте

Моддеры доделают, как это было со скайримом) // Артур Кузнецов

0
Господин Никто

можно ннинада

1
Пользователь ВКонтакте

на движке скайрима?)) // Константин Игоревич

1
Paramezan

ну если Bethesda училась на своих ошибках, может быть и была бы хорошая идея. но Bethesda не учится на своих ошибках. поэтому ждем очередной багфилф)

1
GoliafJx

Давно уже пора за подобные заявления штрафы выставлять! Дождёмся 2ч, оценим, если не оправдались заявления, сразу штраф.

1
Wolfenstein

стырфильд нужно как страшный сон забыть поскорее а они вторую часть готовят в космоц душнявый лететь за рудой🤌глупость никогда не меняется 💪прювет марс

0
Пользователь ВКонтакте

чет быстро...Первый то 30 лет делали. // Женя Афанасьев

0
Пользователь ВКонтакте

Ага сиквел. Там Тем и Фоллаут есть. Которые в 1000 раз популярнее. Кто теперь выдаст денег на сиквел этого кала // Иван Страждин

0
answerx32

Пожалуйста не надо делать сиквел. Умоляю.

0
Mirabell Ivsi

Они не пробовали удалить всех ботов и оставить только настоящих ручных героев?

0
Despot Mateus

Тодд: "Ну сиквел то точно выстрелит как надо. Люди ж не свитки там или фоллыч ждут, а еще миллиард пустых планет и сюжеток без логики от обкурыша эмиля"

0
Aresss Area

Вторую часть ждем но после тес и фолыч.

0
Night Driving Avenger

То есть, никогда

1
SoRaS3

Для тех кто ещё не успел пройти Скайрим, Фаллоут и Старфилд... К 37-му году можно успеть.

0
DorianFox

Ну если 2 часть будет лучше даже на 1%, чем вот это, то это уже успех))

0
wollcroft

уверен, что они и придерживаются такого принципа, исходя из 100% делают на 1%, а остальные 99% это работа модеров

0
incrafting

Похоже на потерю ориентации в пространстве

0
askazanov

Если только им займется другая студия, и перебросит на другой движок! )

0
K0t Felix

Сиквел Скамфилд будет "чертовски ... игрой"

0
Matavashi

А можно не надо?

0
MunchkiN 616

не совсем предстставляю как его развивать. по сути только если превратится в антропоцентирическою космоперу лет так 200-300 вселенной.

0
jax baron

а зачем сиквел - если 1 часть вся путая и как сендбокс вот и добавляй что хочешь

0
birikoni

ну только если они умудрятся сделать ещё больше дверей с подгрузками, то точно будет шедевер!

0
ПетроНепетро

Не знаю как другие, а я даже не сомневаюсь! ВПЕРЁД Bethesda!

-4
SteadyMorgathus

На фоне общего хейта в сторону старфили решил посмотреть как то все ли так на самом деле плохо.В итоге хорошая добротная игра с приятными текстурами и хорошей детализацией. .Часами лепил разные корабли,прыгал в невесомости по десяткам планет ).Даже некоторые неосновные квесты оказались очень интересными.Своя аудитория у игры однозначно есть,а всем не угодиш.

-4
Givemethedust
игра с приятными текстурами

10 из 10

0
MunchkiN 616

местами не оч тектурки местами приятные да. в целом так то наверно неплохо но плосковато. нет такого непрятного ощущения мыльных времен когда детализация персонажий и обектов возроса а окружения еще то нет.

0