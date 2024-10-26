Бывший дизайнер Bethesda уверен, что сиквел Starfield будет "чертовски крутой игрой"

Брюс Несмит, бывший дизайнер Bethesda, уверен, что Starfield 2 станет значительным шагом вперед для франшизы. В интервью он отметил, что продолжение сможет не только укрепить основу, заложенную оригинальной игрой, но и устранить многие недостатки, которые критиковали фанаты. По словам Несмита, Starfield 2 сможет «взять всё лучшее и добавить гораздо больше контента», что сделает её более содержательной и полной.
Несмит сравнил грядущую игру с развитием таких серий, как Mass Effect и Assassin's Creed: их первые части заложили основу для становления культовыми сериями. Он отметил, что на данном этапе Starfield располагает потенциалом стать важной франшизой Bethesda, хотя релиз второй части может быть отсрочен на годы — Bethesda сейчас поглощена разработкой The Elder Scrolls 6 и Fallout 5.
Пользователи отреагировали на заявление с иронией, предсказывая длительное ожидание. Фанаты полагают, что разработка Starfield 2 может затянуться, учитывая типичные для Bethesda сроки, что привело к шуткам о возможном релизе в 2037 году.
Про оригинал также все заливали
почему "заливали"? Сейчас тоже "есть недостатки, но все равно игра отличная"
Смешно 🙈😂
А что они оригинал не сделали "чертовски крутой игрой"? Прогрев гоев на "Слышь купи!".
их и о первой части никто не просил, а уже на вторую замахнулись 😂😂😂 // Вячеслав Мазовецкий
Они первую то часть не сделали, это больше альфа версия программного кода // Максим Кутузов
Ага, возможно, что наконец поймут, чего игроки все-таки хотят от игры про космос...
а что игроки хотят от игры про космос?
я вот наверно хочу планетарий крутой чтоб можно было порыгать. и чтоб в корабле сидишь и им рулишь а не корабль рулить и физика чтоб ложку серебряную в шлюз выкинул потом по законам монд эту ложку обратно в шлюз ловишь на другой стороне солнечной системы вот.
что он там принимает?
Starfield 2 ???
С начало тес 6 и фроч 5 выпустите..а заикаться про старфилд можете лет через 12 ..спс
Вы эту часть сделайте.. // Евгений Клементьев
Моддеры доделают, как это было со скайримом) // Артур Кузнецов
можно ннинада
на движке скайрима?)) // Константин Игоревич
ну если Bethesda училась на своих ошибках, может быть и была бы хорошая идея. но Bethesda не учится на своих ошибках. поэтому ждем очередной багфилф)
Давно уже пора за подобные заявления штрафы выставлять! Дождёмся 2ч, оценим, если не оправдались заявления, сразу штраф.
стырфильд нужно как страшный сон забыть поскорее а они вторую часть готовят в космоц душнявый лететь за рудой🤌глупость никогда не меняется 💪прювет марс
чет быстро...Первый то 30 лет делали. // Женя Афанасьев
Ага сиквел. Там Тем и Фоллаут есть. Которые в 1000 раз популярнее. Кто теперь выдаст денег на сиквел этого кала // Иван Страждин
Пожалуйста не надо делать сиквел. Умоляю.
Они не пробовали удалить всех ботов и оставить только настоящих ручных героев?
Тодд: "Ну сиквел то точно выстрелит как надо. Люди ж не свитки там или фоллыч ждут, а еще миллиард пустых планет и сюжеток без логики от обкурыша эмиля"
Вторую часть ждем но после тес и фолыч.
То есть, никогда
Для тех кто ещё не успел пройти Скайрим, Фаллоут и Старфилд... К 37-му году можно успеть.
Ну если 2 часть будет лучше даже на 1%, чем вот это, то это уже успех))
уверен, что они и придерживаются такого принципа, исходя из 100% делают на 1%, а остальные 99% это работа модеров
Похоже на потерю ориентации в пространстве
Если только им займется другая студия, и перебросит на другой движок! )
Сиквел Скамфилд будет "чертовски ... игрой"
А можно не надо?
не совсем предстставляю как его развивать. по сути только если превратится в антропоцентирическою космоперу лет так 200-300 вселенной.
а зачем сиквел - если 1 часть вся путая и как сендбокс вот и добавляй что хочешь
ну только если они умудрятся сделать ещё больше дверей с подгрузками, то точно будет шедевер!
Не знаю как другие, а я даже не сомневаюсь! ВПЕРЁД Bethesda!
На фоне общего хейта в сторону старфили решил посмотреть как то все ли так на самом деле плохо.В итоге хорошая добротная игра с приятными текстурами и хорошей детализацией. .Часами лепил разные корабли,прыгал в невесомости по десяткам планет ).Даже некоторые неосновные квесты оказались очень интересными.Своя аудитория у игры однозначно есть,а всем не угодиш.
10 из 10
местами не оч тектурки местами приятные да. в целом так то наверно неплохо но плосковато. нет такого непрятного ощущения мыльных времен когда детализация персонажий и обектов возроса а окружения еще то нет.