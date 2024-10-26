Бывший дизайнер Bethesda уверен, что сиквел Starfield будет "чертовски крутой игрой"

Брюс Несмит, бывший дизайнер Bethesda, уверен, что Starfield 2 станет значительным шагом вперед для франшизы. В интервью он отметил, что продолжение сможет не только укрепить основу, заложенную оригинальной игрой, но и устранить многие недостатки, которые критиковали фанаты. По словам Несмита, Starfield 2 сможет «взять всё лучшее и добавить гораздо больше контента», что сделает её более содержательной и полной.

Несмит сравнил грядущую игру с развитием таких серий, как Mass Effect и Assassin's Creed: их первые части заложили основу для становления культовыми сериями. Он отметил, что на данном этапе Starfield располагает потенциалом стать важной франшизой Bethesda, хотя релиз второй части может быть отсрочен на годы — Bethesda сейчас поглощена разработкой The Elder Scrolls 6 и Fallout 5.

Пользователи отреагировали на заявление с иронией, предсказывая длительное ожидание. Фанаты полагают, что разработка Starfield 2 может затянуться, учитывая типичные для Bethesda сроки, что привело к шуткам о возможном релизе в 2037 году.