Бывший продюсер Blizzard раскритиковал Microsoft за выдачу кодов для обзора Starfield только благосклонным к ней СМИ

После того как британская газета The Guardian упрекнула Bethesda в том, что та не прислала в срок ознакомительные коды к Starfield, другой британский таблоид, Metro, также выпустил статью с выражением своего недовольства, которая привлекла широкое внимание.
Подобное поведение со стороны Microsoft подверг критике и Марк Керн, один из создателей Diablo II и StarCraft, а также глава разработки классической World of Warcraft. По мнению Керна, подобные обзоры вводят в заблуждение относительно качества самой игры. Как отметил Керн, оценки Starfield на Metacritic - фальшивые, а обзоры СМИ - бесполезные.
Microsoft и Bethesda предоставляют коды для рецензий только тем авторам и изданиям, которые им выгодны. Именно так ААА пытается обмануть систему. Предоставляя копии только тем изданиям, которые благосклонны к вам, только эти авторы/издания получают прибыль.
Только те обзоры, которые были опубликованы первыми, могут привлечь к себе большое количество читателей и тем самым получить доход от рекламы. Если статья будет опубликована с опозданием на один день, то доход сократится в 10 раз, а то и вовсе сойдет на нет, так как время - это все.
Соответственно, получение раннего доступа к игре становится огромным стимулом, а следовательно, и извлечением из нее максимальной для себя выгоды. Это создает и другую проблему: если вы опубликуете негативный отзыв, то вас могут просто отсечь. Из-за этого много объективных рецензий замалчивается. Все боятся, что им откажут в доступе к следующей большой игре. Обзоры на игры перестают быть правдивыми, и в результате завышаются их оценки.
Именно такой позорный маркетинговый прием использовала корпорация Microsoft на примере Starfield. Поэтому я бы рекомендовал не доверять ни одному обзору или видеоролику от создателей, а обратиться к сообществу и прислушаться к голосам игроков, дабы составить представление о качестве игры.
Рецензии Starfield будут бесполезны, а оценка Metacritic - фальшивой.
На данный момент у консольной версии Starfield средняя оценка на Metacritic составляет 86 баллов, а оценка от игроков - 6,1.
Да тут не критиковать нужно, а пардон - РАССТРЕЛИВАТЬ
А Ты Купи Starfield. Оценка 86
Скоро так и будет, как налоги у народа в старину собирали
Очередной полигон для модов от беседки, сам по себе ничего из себя не предствляющий
Ну да. Никакие другие компании так конечно же не делают. Конечно же.
То бишь уже больше чем у Фолаут 4. А хейту то было...
У PC-версии оценка 5.4
Так это не удивительно. Судя по статистике стима, самые популярные видяхи - 1060/2060/3060. А на таких видяхах игра идет очень плохо, потому и отзывы соответствующие. Плюс обиженные сонибои обещанный ревьюбомбинг проводят. Плюс разочарованные любители космосимов неожиданно удивились, что игра оказалась не космосимом и поэтому тоже обиделись. В стиме вердикт на общей сумме от почти 45 тыс отзывов - "очень положительный". И стиму я больше доверяю, т.к. там отзыв можно оставить только купив игру. А на метакритику может любой зайти и писать что угодно.
Кстати, освещение и тени в игре в реальном времени просчитываются и сжирают кучу фпс. Мне лично переключение теней с ультра на высокие дало прирост с 50 до 65 фпс, а разницы в картинке минимум.
Никому верить нельзя, после фуфилда особенно.
ок
Чья бы собака мычала, блин.
Собака мычала?