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об игре
Starfield 06.09.2023
6.8 1 917 оценок

Бывший продюсер Blizzard раскритиковал Microsoft за выдачу кодов для обзора Starfield только благосклонным к ней СМИ

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Gruz_
Новости

После того как британская газета The Guardian упрекнула Bethesda в том, что та не прислала в срок ознакомительные коды к Starfield, другой британский таблоид, Metro, также выпустил статью с выражением своего недовольства, которая привлекла широкое внимание.

Подобное поведение со стороны Microsoft подверг критике и Марк Керн, один из создателей Diablo II и StarCraft, а также глава разработки классической World of Warcraft. По мнению Керна, подобные обзоры вводят в заблуждение относительно качества самой игры. Как отметил Керн, оценки Starfield на Metacritic - фальшивые, а обзоры СМИ - бесполезные.

Microsoft и Bethesda предоставляют коды для рецензий только тем авторам и изданиям, которые им выгодны. Именно так ААА пытается обмануть систему. Предоставляя копии только тем изданиям, которые благосклонны к вам, только эти авторы/издания получают прибыль.

Только те обзоры, которые были опубликованы первыми, могут привлечь к себе большое количество читателей и тем самым получить доход от рекламы. Если статья будет опубликована с опозданием на один день, то доход сократится в 10 раз, а то и вовсе сойдет на нет, так как время - это все.

Соответственно, получение раннего доступа к игре становится огромным стимулом, а следовательно, и извлечением из нее максимальной для себя выгоды. Это создает и другую проблему: если вы опубликуете негативный отзыв, то вас могут просто отсечь. Из-за этого много объективных рецензий замалчивается. Все боятся, что им откажут в доступе к следующей большой игре. Обзоры на игры перестают быть правдивыми, и в результате завышаются их оценки.

Именно такой позорный маркетинговый прием использовала корпорация Microsoft на примере Starfield. Поэтому я бы рекомендовал не доверять ни одному обзору или видеоролику от создателей, а обратиться к сообществу и прислушаться к голосам игроков, дабы составить представление о качестве игры.

Рецензии Starfield будут бесполезны, а оценка Metacritic - фальшивой.

На данный момент у консольной версии Starfield средняя оценка на Metacritic составляет 86 баллов, а оценка от игроков - 6,1.

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12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
1barac9U7ada7

Да тут не критиковать нужно, а пардон - РАССТРЕЛИВАТЬ

2
Да не важно

А Ты Купи Starfield. Оценка 86

1
Awareness of greatness

Скоро так и будет, как налоги у народа в старину собирали

0
Protocol10

Очередной полигон для модов от беседки, сам по себе ничего из себя не предствляющий

1
temp-64GTX

Ну да. Никакие другие компании так конечно же не делают. Конечно же.

-1
Usurper
а оценка от игроков - 6,1.

То бишь уже больше чем у Фолаут 4. А хейту то было...

-2
2BLaraSex

У PC-версии оценка 5.4

6
AlexSEcl 2BLaraSex

Так это не удивительно. Судя по статистике стима, самые популярные видяхи - 1060/2060/3060. А на таких видяхах игра идет очень плохо, потому и отзывы соответствующие. Плюс обиженные сонибои обещанный ревьюбомбинг проводят. Плюс разочарованные любители космосимов неожиданно удивились, что игра оказалась не космосимом и поэтому тоже обиделись. В стиме вердикт на общей сумме от почти 45 тыс отзывов - "очень положительный". И стиму я больше доверяю, т.к. там отзыв можно оставить только купив игру. А на метакритику может любой зайти и писать что угодно.

Кстати, освещение и тени в игре в реальном времени просчитываются и сжирают кучу фпс. Мне лично переключение теней с ультра на высокие дало прирост с 50 до 65 фпс, а разницы в картинке минимум.

1
001fess AlexSEcl

Никому верить нельзя, после фуфилда особенно.

0
Ирония Твоя

ок

-3
Кей Овальд

Чья бы собака мычала, блин.

-5
JackReacher

Собака мычала?

1