Бывший разработчик Bethesda объяснил, почему Creation Engine нельзя просто заменить на Unreal Engine

Бывший ведущий дизайнер The Elder Scrolls V: Skyrim и ветеран Bethesda Брюс Несмит прокомментировал распространённое мнение о том, что студии было бы проще и быстрее разрабатывать игры, отказавшись от Creation Engine в пользу Unreal Engine.

По словам Несмита, подобное представление полностью ошибочно. Он подчеркнул, что Creation Engine — это не просто система рендеринга, а фундамент всей архитектуры игр Bethesda. В движке заложены способы работы с данными, логика игровых систем, взаимодействие механик и мира, а также инструменты, на которых строится весь процесс разработки.

Разработчик отметил, что движок содержит огромное количество «вшитых» решений, и его невозможно просто заменить другим без масштабной переработки проекта. Идея о том, что смена движка сводится к отключению одного инструмента и подключению другого ради более красивой картинки, не соответствует реальности.

Несмит также дал понять, что отказ от Creation Engine не освободил бы команду для более быстрой разработки игр. Напротив, переход на другой движок потребовал бы колоссальных затрат времени и ресурсов, поскольку студии пришлось бы заново воссоздавать ключевые системы, на которых держатся RPG от Bethesda.