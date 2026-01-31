Бывший разработчик Bethesda объяснил, почему Creation Engine нельзя просто заменить на Unreal Engine

Бывший ведущий дизайнер The Elder Scrolls V: Skyrim и ветеран Bethesda Брюс Несмит прокомментировал распространённое мнение о том, что студии было бы проще и быстрее разрабатывать игры, отказавшись от Creation Engine в пользу Unreal Engine.
По словам Несмита, подобное представление полностью ошибочно. Он подчеркнул, что Creation Engine — это не просто система рендеринга, а фундамент всей архитектуры игр Bethesda. В движке заложены способы работы с данными, логика игровых систем, взаимодействие механик и мира, а также инструменты, на которых строится весь процесс разработки.
Разработчик отметил, что движок содержит огромное количество «вшитых» решений, и его невозможно просто заменить другим без масштабной переработки проекта. Идея о том, что смена движка сводится к отключению одного инструмента и подключению другого ради более красивой картинки, не соответствует реальности.
Несмит также дал понять, что отказ от Creation Engine не освободил бы команду для более быстрой разработки игр. Напротив, переход на другой движок потребовал бы колоссальных затрат времени и ресурсов, поскольку студии пришлось бы заново воссоздавать ключевые системы, на которых держатся RPG от Bethesda.
Разработчик Беседки: Н-Нельзя просто так взять и перейти на д-дургой движок.
Случайный ютубер: Я перенёс Скайрим на УЕ5 в перерыве между почёсыванием жопы.
Использовать 3д модельки из готовых ассетов и создать мертвую сцену в UE - много ума не надо, это можешь сделать даже ты, почесывая жoпу, за пару вечеров на гайдам на ютубе. А пусть этот случайный ютубер перенесет не только модельки, а весь функционал игры: геймплейные механики, сбор ресурсов, взаимодействие между персонажами и нпс, взаимосвязанные цепочrи квестов и т.д. и т.п.
Можно подумать этого никто не делал.
Нельзя просто так взять и убрать загрузку каждого подвала в игре от Беседки😄
С одной стороны урина ангина 5
С другой стороны 25 загрузок при заходе в дом. Понятно, что движок старый, но почему польяки смогли полностью открытый мир без единой загрузки сделать, а "гении" РПГ и впопен ворлда нет.
Что-то много от этого парня новостей, в последнее время.
Ну, учитывая какие в последние годы выходят игры на уе5 и все жалуются на проблемы с оптимизацией, нет смысла им переходить, менять шило на мыло. У них движок хоть и не идеальный, но зато им привычный и надежный. И что немаловажно, очень лояльный к моддингу.
Разумеется было б проще и ошибок было б меньше, но это ж надо на новом движке учится работать, а работать Беседка никогда не умела, как сто лет назад создали систему триггеров в сохранках, так она по сей день кочует раздувая их до невероятных размеров. Кстати и сброс в Старфильд всех деталей при переходе в другую вселенную вовсе не фишка, а необходимость, что б сохранка после первой не не треснула.
Красивая картинка - это довольно субъективно. Самое важное не графика, а её стиль. Да и UE5 смотрится убого. Мне гораздо ближе тот CE, чем UE по визуальному восприятию.
короче говоря, вместо шестых свитков будет Морровинд 4.0, с теми же багами, подгрузками и скелетной анимацией. Постоянство - признак мастерства.
Да они даже самые лёгкие баги и глюки годами исправить не могут, когда модеры их чинят в первые же дни после выхода игры. О чём уж тут, загрузка, говорить, загрузка.
А зачем им это? С UE надо возиться, иначе получится фигня, а их игры на их движке идут на любом калькуляторе. Да и не факт, что UE вообще может во что-то нормальное. Мне он никогда не нравился.
Я думаю, игры на УЕ тоже смогут идти на любом калькуляторе, если там сделать 100500 загрузок на каждом шагу.
Можно...а зачем?))