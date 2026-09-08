Бывший разработчик Skyrim: решение Bethesda выпустить Starfield вместо TES6 было внезапным

Прошло уже 15 лет с момента выхода The Elder Scrolls V: Skyrim, и игроки до сих пор с нетерпением ждут выхода следующей игры серии. Активная разработка The Elder Scrolls 6 началась только в 2023 году, и у предстоящей RPG до сих пор нет даты релиза, но фанаты продолжают искать любую возможную информацию.

По словам ветерана Bethesda Курта Кульмана, большинство разработчиков студии были удивлены, что им приходится работать над Starfield, а не над The ​​Elder Scrolls 6. Роль Кульмана была достаточно значительна: он присоединился к компании в 1996 году, написал основную сюжетную линию Oblivion и был одним из ведущих дизайнеров Skyrim, прежде чем покинуть студию в 2023 году.

В интервью Frvr Кульман говорит:

Мы все ожидали, что [The Elder Scrolls 6] выйдет сразу после Fallout 4. Почему бы и нет? Мы бы так и сделали, и это было своего рода ожиданием. А потом появился Fallout 76.

Работа над Fallout 76 на некоторое время отодвинула студию на второй план, поскольку проект изначально не предполагал участия всех наших сотрудников. Но, с другой стороны, то, над чем мы должны были работать дальше - это TES 6, думаю, большинство людей этого и хотели.

А потом Тодд сказал: "Нет, мы делаем Starfield. Я получил одобрение. Это будет новая IP. Это будет амбициозная игра. Это будет величайшая космическая RPG, когда-либо созданная.

Starfield не был чем-то вроде внутреннего обсуждения: "Эй, мы все хотим сделать эту космическую игру, Тодд". Скорее, это было: "Угадай что, команда? Мы делаем эту космическую игру".

В ходе беседы Кульман объяснил, что Starfield была игрой мечты Тодда Говарда, но решение сосредоточиться на амбициозной космической игре вместо The Elder Scrolls 6 стало неожиданностью для большинства сотрудников Bethesda.

Fallout 4 была очень успешной игрой, — сказал он. — И я думаю, у него, судя по всему, была возможность обратиться к людям, управляющим Zenimax, и сказать: „Я не хочу делать TES 6“. Что кажется довольно сложной задачей, не так ли? И, должно быть, так оно и было.

Несмотря на недавние сокращения штата, потрясшие Bethesda Game Studios, разработка The Elder Scrolls 6 продолжается, и ожидания от проекта высоки как никогда.