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об игре
Starfield 06.09.2023
7.9 684 оценки

Бывший руководитель команды по разработке WoW негативно отозвался о стартовом экране Starfield получив ответ от Bethesda

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Procy_on
Новости

Пит Хайнс из Bethesda прокомментировал недавнее сообщение бывшего руководителя команды World of Warcraft Марка Керна о стартовом экране Starfield.

Вчера Керн опубликовал сообщение о стартовом экране Starfield, в котором заявил, что стартовые экраны могут многое рассказать о разработке игры и о том, как команда разработчиков относится к своей работе над конкретной игрой. По мнению бывшего сотрудника Blizzard, стартовый экран долгожданной игры от Bethesda свидетельствует либо о спешке, либо об отсутствии интереса.

Физиономия стартовых экранов. Стартовый экран игры может многое рассказать о том, насколько спешила команда и насколько она гордилась своей работой. Стартовый экран Starfield говорит либо о поспешных сроках доставки, которые были установлены увлеченной командой, переутомленной работой, либо о команде, которой было все равно.

В своем последующем сообщении он написал: "Стартовые экраны часто делаются в самом конце разработки". Затем он отметил, что "команды, которые гордятся своей игрой, хотят показать себя с лучшей стороны и часто переделывают их непосредственно перед выходом игры в продажу".

По всей видимости, эти комментарии Керна не понравились главе издательства Bethesda Питу Хайнсу. По словам Хайнса, стартовый экран Starfield остается неизменным на протяжении многих лет и был одним из первых, на котором остановилась команда разработчиков. Кроме того, Хайнс заявил, что комментарии Керна являются весьма непрофессиональными, исходящими от другого разработчика.

Или они создали то, что хотели, а это было нашим меню на протяжении многих лет и было одним из первых, на чем мы остановились. Иметь свое мнение - это одно. А вот ставить под сомнение "заботу" разработчика, потому что вы бы сделали это по-другому, - крайне непрофессионально со стороны другого "разработчика".

А каково ваше мнение по этому поводу? Вам нравится минималистичное главное меню?

А для тех из вас, кого не смущает главное меню и с нетерпением ждет первую крупную ролевую игру от Bethesda за долгие годы, Хайнс посоветовал посмотреть документальный фильм, который поможет погрузиться в атмосферу того, что может ждать нас в глубоком космосе.

34
48
Комментарии: 48
Ваш комментарий
Kazerad

Во первых практически во всех играх беседки, простые либо минималистичные меню, вспомните самую великую игру беседки, Скайрим.
Во вторых минимализм сам по себе не является признаком спешки, или не качественности, скорее признаком определённого стиля, или замысла, простого функционального замысла. Но какое бы меню не было, найдутся те кому это не понравится.
Мне кажется что меню вполне себе нормальное, главные функции имеет, лишним не перегружено.

32
Сотонеющий tichka
самую великую игру беседки, Скайрим.

ох уж эти порриджи. Я так понимаю до скурима их никто и не знал. Были инди разрабами мобильных дрочилен

-24
Dushegub

Имхо - стартовый экран - разговор ни о чем , по мне он вообще пусть хоть будет черным экраном , я на нем все равно дольше 5 секунд не задержусь...

А разработчика ВОВ понять можно , для них то это очень важная часть их продукта , там иногда на стартовом экране вынужден и по полчаса+ просидеть

так что лучше бы ему помалкивать:)

10
Onotole_console

Это да, до сих пор с содроганием вспоминаю эту кучу меню и подменю в RDR2

5
frego13

Отсутствие возможности подыматься по вертикальной лестнице или использовать технику это признак чего?

-1
PuserG Сотонеющий tichka

Да не говори, зумеры зумерские, соевые пориджы. Самая великая игра Bethesda - это IHRA Drag Professional Racing 2005.

0
Freund Benno

Тут встану на сторону бесезды, отличный стартовый экран, ничего лишнего. Лучше чем казино в близарде.

14
KleptomaniacalAlbert

Нормальная менюшка.

10
Oscilograf

Видимо потому он и "бывший" - его выкинули за нудёж

10
altair_nur

Учитывая что у вовки число игроков упало с 12млн в 2010 до примерно 1млн в 2022, может им тоже следовало больше усилий приложить к поддержке игры, а не украшательству главного меню

6
Artery Kaulitz
По мнению бывшего сотрудника Blizzard, стартовый экран долгожданной игры от Bethesda свидетельствует либо о спешке, либо об отсутствии интереса.

Да лучше иметь фиговый (кстати, он нормальный, в стиле Bethesda) стартовый экран, чем из великой игры сделать хрень. У вас вся игра свидетельствует теперь о спешке и отсутствии интереса ( ͡° ͜ʖ ͡°)

5
smallhell

по-моему обычный беседсковский интерфейс, предполагает, что по нажатию кнопок на экране будут появляться дополнительные элементы, место сохранено для них. Но в принципе нафига заморачиваться над интерфейсом, который будешь видеть только буквально минуту времени в день? + люди, знакомые с играми беседки, прекрасно знают, что это будет за игра, не зачем перед ними выеживаться.

кстати, лично мне нравится стартовый экран - космос, пустота, все дела...

4
0ncnjqybr

Эх, не скажи. Стартовые экраны ME и Deus Ex прям с первых секунд задавали атмосферу. В основном, конечно, благодаря музыке.

5
BigusDickus 0ncnjqybr

атмосферу задавало вступление.

1
StarfieJId

Убогий экран, так же убог, как и интерфейс в Skyrim, вместе с тем это не помешало мне получить огромное удовольствие от прохождения.

4
GayFish

А что он хотел? чтобы на глав. экране было куча баннеров с рекламой боевого пропуска, скинов и бустеров?

3
antonborisov198

Учитывая, что у игры и интерфейс достаточно минималистичный - всё в рамках разумного.

2
vekros

Просто хитрый Тодд, заранее заготовил место под предложения о покупке длс, переизданиях старфилда

2
-zotik-

беседке всегда лень делать интересные стартовые экраны

2
BigusDickus

понос от конкурента.

главное меню одной их известнейших игр человечества:

2
CURiOSiTY7

Спойлер !!!

1
IY1982

да кому всрался перегруженный стартовый экран? Взять Балдурс Гейт 3, даже при наличии ССД ты ждёшь пока загрузится вид на город, потом тебе перекидывают в подземелье и только потом ты можешь продолжить игру.

1
Odesseet

Посмотрим на игру,а там будем делать выводы

1
IvanKote

Типичное меню беседки, оно такое с древних времён, и традицию они менять не собираются. Да и зачем?

1
evil_capcha

Стремный загрузочный экран как обычно

1
Rograx

Не ну в варкрафте и старкрафте топовые были менюшки, это факт. Лучше еще не видел.

1
AndralStormborn

Ну что сказать - с одной стороны хорошо что минимализм, но само меню с шрифтами можно было и красивее сделать, а не в стиле виндовс-классик

1
arttk

Да пофиг какой там загрузочный экран, главное, чтобы игра была годной. Я лично давно уже жду годную космическую РПГ со времён трилогии Масс Эффект. А то всё фентези и фентези.

1
Rey Harley

Близзард так постарались со своим стартовым экраном в виде врат для World of Warcraft, что не упускают повода об этом напомнить. Но как по мне, это последнее что интересует игроков, куда практичнее потратить сэкономленное время на улучшение самой игры

0
Сетеш

Согласен с тем, что стартовый экран всратый, вообще не зашел

0
Real Slim Shady

Да, выглядит как купленный курсач студента.

0
lokdogg

Реально не очень выглядит.

0
NatanieLzZ

Убрали бы ненужный баннер справа, а меню разместили б в центре - смотрелось бы аккуратнее

0
massonfixion

Нормальный стартовый экран минимализм

0
Волк-Наемник

На одной чаще весов простое меню аля Skyrim, на другой чаще забубенное меню аля Stranglehold.

А истинна - как всегда в золотой середине.

0
JustA_NiceGuy

Если фон будет анимированным, тогда всё хорошо.

0
warp 37

Нашёл к чему докопаться.

0
ValSpain

стартовый экран у скворцов лучше всех

0
GennadijK

Меню действительно простенькое , нет какой-то изюминки на мой взгляд .

0
Беркут Слеер

Новость конечно из пальца. Ну, хоть не черный квадрат, и на том спасибо...

0
Wawpo

а что так вроде норм экран че еще надо лишь бы не лагал как не которые проекты

0
Анжелика04

А что с ним не так вполне норм, масс эффект похоже. Вульгарный баннер только наверху убрать.

0
profPK

Меню ужасное. Надеюсь сама игра будет легендарной))

-2
Кей Овальд

Экран действительно так себе. Непонятный баннер справа, меню слишком слева, туда долго тянуться мышкой, ещё и центровка какая-то неправильная.

-4
Kazerad
4
Bart Oss Kazerad

это наверно самое плохое меню которое я когда либо видел...

2
Кей Овальд Kazerad

Во-во. На этот раз хотя бы фон загрузить не забыли.

0
0ncnjqybr Kazerad

Хз, как по мне, не самый выдающийся пример. Лучшие стартовые экраны были в ME1 и ME2.

1