Бывший руководитель команды по разработке WoW негативно отозвался о стартовом экране Starfield получив ответ от Bethesda

Пит Хайнс из Bethesda прокомментировал недавнее сообщение бывшего руководителя команды World of Warcraft Марка Керна о стартовом экране Starfield.
Вчера Керн опубликовал сообщение о стартовом экране Starfield, в котором заявил, что стартовые экраны могут многое рассказать о разработке игры и о том, как команда разработчиков относится к своей работе над конкретной игрой. По мнению бывшего сотрудника Blizzard, стартовый экран долгожданной игры от Bethesda свидетельствует либо о спешке, либо об отсутствии интереса.
Физиономия стартовых экранов. Стартовый экран игры может многое рассказать о том, насколько спешила команда и насколько она гордилась своей работой. Стартовый экран Starfield говорит либо о поспешных сроках доставки, которые были установлены увлеченной командой, переутомленной работой, либо о команде, которой было все равно.
В своем последующем сообщении он написал: "Стартовые экраны часто делаются в самом конце разработки". Затем он отметил, что "команды, которые гордятся своей игрой, хотят показать себя с лучшей стороны и часто переделывают их непосредственно перед выходом игры в продажу".
По всей видимости, эти комментарии Керна не понравились главе издательства Bethesda Питу Хайнсу. По словам Хайнса, стартовый экран Starfield остается неизменным на протяжении многих лет и был одним из первых, на котором остановилась команда разработчиков. Кроме того, Хайнс заявил, что комментарии Керна являются весьма непрофессиональными, исходящими от другого разработчика.
Или они создали то, что хотели, а это было нашим меню на протяжении многих лет и было одним из первых, на чем мы остановились. Иметь свое мнение - это одно. А вот ставить под сомнение "заботу" разработчика, потому что вы бы сделали это по-другому, - крайне непрофессионально со стороны другого "разработчика".
А каково ваше мнение по этому поводу? Вам нравится минималистичное главное меню?
А для тех из вас, кого не смущает главное меню и с нетерпением ждет первую крупную ролевую игру от Bethesda за долгие годы, Хайнс посоветовал посмотреть документальный фильм, который поможет погрузиться в атмосферу того, что может ждать нас в глубоком космосе.
Во первых практически во всех играх беседки, простые либо минималистичные меню, вспомните самую великую игру беседки, Скайрим.
Во вторых минимализм сам по себе не является признаком спешки, или не качественности, скорее признаком определённого стиля, или замысла, простого функционального замысла. Но какое бы меню не было, найдутся те кому это не понравится.
Мне кажется что меню вполне себе нормальное, главные функции имеет, лишним не перегружено.
ох уж эти порриджи. Я так понимаю до скурима их никто и не знал. Были инди разрабами мобильных дрочилен
Имхо - стартовый экран - разговор ни о чем , по мне он вообще пусть хоть будет черным экраном , я на нем все равно дольше 5 секунд не задержусь...
А разработчика ВОВ понять можно , для них то это очень важная часть их продукта , там иногда на стартовом экране вынужден и по полчаса+ просидеть
так что лучше бы ему помалкивать:)
Это да, до сих пор с содроганием вспоминаю эту кучу меню и подменю в RDR2
Отсутствие возможности подыматься по вертикальной лестнице или использовать технику это признак чего?
Да не говори, зумеры зумерские, соевые пориджы. Самая великая игра Bethesda - это IHRA Drag Professional Racing 2005.
Тут встану на сторону бесезды, отличный стартовый экран, ничего лишнего. Лучше чем казино в близарде.
Нормальная менюшка.
Видимо потому он и "бывший" - его выкинули за нудёж
Учитывая что у вовки число игроков упало с 12млн в 2010 до примерно 1млн в 2022, может им тоже следовало больше усилий приложить к поддержке игры, а не украшательству главного меню
Да лучше иметь фиговый (кстати, он нормальный, в стиле Bethesda) стартовый экран, чем из великой игры сделать хрень. У вас вся игра свидетельствует теперь о спешке и отсутствии интереса ( ͡° ͜ʖ ͡°)
по-моему обычный беседсковский интерфейс, предполагает, что по нажатию кнопок на экране будут появляться дополнительные элементы, место сохранено для них. Но в принципе нафига заморачиваться над интерфейсом, который будешь видеть только буквально минуту времени в день? + люди, знакомые с играми беседки, прекрасно знают, что это будет за игра, не зачем перед ними выеживаться.
кстати, лично мне нравится стартовый экран - космос, пустота, все дела...
Эх, не скажи. Стартовые экраны ME и Deus Ex прям с первых секунд задавали атмосферу. В основном, конечно, благодаря музыке.
атмосферу задавало вступление.
Убогий экран, так же убог, как и интерфейс в Skyrim, вместе с тем это не помешало мне получить огромное удовольствие от прохождения.
А что он хотел? чтобы на глав. экране было куча баннеров с рекламой боевого пропуска, скинов и бустеров?
Учитывая, что у игры и интерфейс достаточно минималистичный - всё в рамках разумного.
Просто хитрый Тодд, заранее заготовил место под предложения о покупке длс, переизданиях старфилда
беседке всегда лень делать интересные стартовые экраны
понос от конкурента.
главное меню одной их известнейших игр человечества:
Спойлер !!!
да кому всрался перегруженный стартовый экран? Взять Балдурс Гейт 3, даже при наличии ССД ты ждёшь пока загрузится вид на город, потом тебе перекидывают в подземелье и только потом ты можешь продолжить игру.
Посмотрим на игру,а там будем делать выводы
Типичное меню беседки, оно такое с древних времён, и традицию они менять не собираются. Да и зачем?
Стремный загрузочный экран как обычно
Не ну в варкрафте и старкрафте топовые были менюшки, это факт. Лучше еще не видел.
Ну что сказать - с одной стороны хорошо что минимализм, но само меню с шрифтами можно было и красивее сделать, а не в стиле виндовс-классик
Да пофиг какой там загрузочный экран, главное, чтобы игра была годной. Я лично давно уже жду годную космическую РПГ со времён трилогии Масс Эффект. А то всё фентези и фентези.
Близзард так постарались со своим стартовым экраном в виде врат для World of Warcraft, что не упускают повода об этом напомнить. Но как по мне, это последнее что интересует игроков, куда практичнее потратить сэкономленное время на улучшение самой игры
Согласен с тем, что стартовый экран всратый, вообще не зашел
Да, выглядит как купленный курсач студента.
Реально не очень выглядит.
Убрали бы ненужный баннер справа, а меню разместили б в центре - смотрелось бы аккуратнее
Нормальный стартовый экран минимализм
На одной чаще весов простое меню аля Skyrim, на другой чаще забубенное меню аля Stranglehold.
А истинна - как всегда в золотой середине.
Если фон будет анимированным, тогда всё хорошо.
Нашёл к чему докопаться.
стартовый экран у скворцов лучше всех
Меню действительно простенькое , нет какой-то изюминки на мой взгляд .
Новость конечно из пальца. Ну, хоть не черный квадрат, и на том спасибо...
а что так вроде норм экран че еще надо лишь бы не лагал как не которые проекты
А что с ним не так вполне норм, масс эффект похоже. Вульгарный баннер только наверху убрать.
Меню ужасное. Надеюсь сама игра будет легендарной))
Экран действительно так себе. Непонятный баннер справа, меню слишком слева, туда долго тянуться мышкой, ещё и центровка какая-то неправильная.
это наверно самое плохое меню которое я когда либо видел...
Во-во. На этот раз хотя бы фон загрузить не забыли.
Хз, как по мне, не самый выдающийся пример. Лучшие стартовые экраны были в ME1 и ME2.