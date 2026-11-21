Бывший младший квест-дизайнер студии Bethesda Game Studios Гриффин Деклер поделился воспоминаниями о своем трудоустройстве в компанию во время работы над дополнением Shattered Space для ролевой игры Starfield. В недавней беседе с автором YouTube-канала Crimson Flyboy разработчик рассказал, что его знакомство с внутренними процессами студии совпало с напряженным финальным этапом подготовки крупного расширения к выходу в 2024 году.

По словам Деклера, он попал в Bethesda со 2 попытки после окончания магистратуры SMU Guildhall, где освоил движок Creation Engine на примере модификаций для Fallout 4. Пока в течение дебютной недели на новом месте специалист проходил вводный инструктаж, знакомился с рабочими процессами и пытался разобраться, как запустить редактор Creation Kit на своем компьютере, вокруг него кипела авральная полировка Shattered Space.

Сотрудники в соседних рабочих кабинках лихорадочно бегали туда-сюда, непрерывно печатали и исправляли баги, стараясь вложить как можно больше контента в Shattered Space перед самым выпуском.

- Гриффин Деклер, бывший младший квест-дизайнер Bethesda Game Studios

Экс-разработчик уточнил, что лично не участвовал в производстве Shattered Space и не знает точных сроков его разработки, поскольку в тот момент только осваивал порядок запроса графических ресурсов у художников и базовые инструменты. Единственным его участием в запуске расширения стал внутренний корпоративный флешмоб, когда руководство попросило сотрудников пройти свежий контент и выложить удачные скриншоты в рабочий чат Slack. При этом предрелизная спешка не уберегла дополнение от технических сбоев, включая проблемы с запуском контента на консолях Xbox. В результате рейтинг Shattered Space в сервисе Steam быстро опустился до отметки в основном отрицательных отзывов при 36% положительных оценок.

Сразу после окончания вводного курса Деклера перевели на поддержку квестового пакета Trackers Alliance, где вместе с 1 или 2 другими новичками он создал детективную миссию The Widow в городе Neon. За свой дебютный коммерческий релиз автор получил личное поздравление в Slack от руководителя Bethesda Тодда Говарда. Позднее Деклер также написал почти все реплики и сюжетную ветку аморального робота-напарника Delta для дополнения Terran Armada.

В дальнейшем квест-дизайнер перешел к ежедневной работе непосредственно в движке над ролевой игрой The Elder Scrolls 6, однако попал под сокращение во время масштабных увольнений в Microsoft и Xbox Game Studios вместе с еще 1 коллегой из своего отдела. Бывший сотрудник студии отметил, что не держит зла на команду и высоко ценит царившее там чувство товарищества, а сейчас самостоятельно разрабатывает собственную эпизодическую ролевую игру.