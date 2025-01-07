Бывший создатель Starfield объяснил бум "соулслайков" и популярность открытых миров

В последние годы индустрия видеоигр всё чаще движется по достаточно предсказуемым трендам, особенно в области крупнобюджетных игр, вдохновленным успехами отдельных жанров. Уилл Шен, бывший ведущий дизайнер Starfield, в интервью подкасту Kiwi Talkz рассказал о том, как рождаются тренды и почему мы видим всё больше игр, которые на первый взгляд кажутся одинаковыми.
Разработчик отметил, что популярность открытых миров, таких как Skyrim, дала старт буму на игры с "бесконечным" контентом. Они достигли "переломного момента", когда игроки могут буквально играть в них бесконечно, что сделало этот жанр эталоном для индустрии.
Позже вторым крупным трендом стали сложные боевые механики в стиле Dark Souls и Elden Ring. "Давайте сделаем сложный бой от третьего лица," — отметил Шен, говоря о вдохновении, которое взяли проекты вроде Lies of P, Nine Sols и Stellar Blade.
По словам Шена, другая тенденция возникла из-за популярности Minecraft. "Всё превратилось в крафтинг и выживание," — утверждает он. Такие механики теперь встречаются в самых разных проектах, от Horizon Zero Dawn до все того же Elden Ring. Однако их реализация отличается: в одном случае крафт становится ключевой частью сюжета, в другом — дополнительной возможностью.
Несмотря на то, что многие игровые релизы все чаще заимствуют друг у друга, это совсем не означает стагнацию игровой индустрии. Как раз наоборот: игроки получают огромные миры с уникальны сюжет и возможностями, где при этом встречаются их любимые механики. Новые проекты, такие как Crimson Desert, объединяют элементы открытого мира, сложного боя и крафтинга, предлагая свежий взгляд на уже полюбившиеся жанры. Несмотря на сходство многих игр, удачное использование трендов может вывести жанры на новый уровень.
Шен считает, что следующее крупное направление в играх — это возвращение интереса к кооперативным проектам. Однако станет ли это новым трендом? Время покажет.
о неее не люблю кооперативные игры думаю со мной многие согласятся что похихикать можно но играть в серьёз с кем то не возможно портится погружение, а большинство людей заходят поиграть серьёзно что бы понять сюжет.
Зависит от людей. Мы когда проходили SM2, будучи вахафагами, погружались по полной). Или когда в SWTOR играли, даже во флешпоинтах отыгрывали).
это здорово)
просто куча одинаковых пещер и башни-заправки, чтоб отмечаться, пока бежишь туда-сюда. сложные бои? да там просто окно парирования размером с грузовик, а народ сидит и потеет, притворяясь, что это скилл.
как то игр типа скурим чета не помню больше. были конкуренты типа ту волдс и готика но они слились давно и в цело не сказать что они были бы сильно похожи на тес. остальные ааа игры в открытом мире используют другую философию.
а что до того почему появляются игры с подобными механиками игры поаолярные гарантировано прибыльные, люди хотят еще контента можно создать подобные игры просто. так же и с батл роялями - надоел один батл рояль есть еще 10.
повторить формулу того же скурима ведьмака 3 думаю можно но это не считается безопасным просто. даже если взять какую нибудь популярную игровую вселенную и запилить там типа симулятор мира - не факт что взлетит.
(Ну неймется мне собирать тут дизлайки)
И снова здравствуйте, с рождеством. Буду видимо сегодня в роли Гринча для таких вот знатоков..
Окей, тренды у них... А как насчёт бг3? Игра очень много кому понравилась, хотя не подпадает под указанные тренды.... Возможно надо просто заниматься проработкой сюжета в первую очередь? Вот например лично я очень люблю смотреть как люди играют в днд и ей подобные настолки и прикол в том, что КАЖДЫЙ раз казалось бы похожий сценарий играет новыми красками! Возможно это потому что там люди стараются создать уникальных персонажей, красиво их описать и написать свою историю.. по каждой из которых хоть игры делай, хоть книги пиши... Мне лично всегда казалось что разработка игр это для творческих людей, вот например это хорошо показывают модеры Скурима, которые умудряются придумывать целые квестовые цепочки, с сюжетом не хуже чем в оригинале. И на контрасте тот же Старфилд. Персонажи пресные и не выразительные, сюжет "НАСА-панка" мягко говоря беззубый и даже такой аспект как "избранному доступна магия" игру не спасает.
Прямер номер два - Гаррис мод. Игра буквально собранная из ассетов, 0 геймплея.. НО люди умудряются из ничего рождать аж целые рп сервера и так же создать СВОЮ ИСТОРИЮ.
Тогда как напротив, в одиночных проектах продуманно все за тебя и тебе это остаётся просто исследовать, словно ты читаешь книжку. И вот какую книжку будет читать интереснее... книжку, которая написана "копировать-вставить" из современных трендов... Или ту, где есть замысловатый сюжет, харизматичные персонажи и неожиданные события?
Мораль сего опуса... В ИГРОВОЙ/КИНО ИНДУСТРИИ должны работать не менеджеры по прогреву аудитории, а потенциальные писатели... Люди, которые могут пользоваться ВООБРАЖЕНИЕМ. А г*вна нам и в реальности хватает.
Для кого как, но я так и не осилил ни TES Oblivion, ни TES Skyrim. Я считаю, что спрос на данные игры высок благодаря людям, которые производят много своего контента, в виде модов и отдельных проектов, из-за чего и добивается эта "бесконечная" возможность в них играть. А вот сам тренд на открытые миры, тут я даже не знаю. По ходу издатели с чего-то решили, что люди охотнее тратят деньги на игры с открытым миром, чем на линейную игру, поэтому уже не могут остановится. Конечно, когда открытые миры стали только появляться, это было свежо и необычно, но в нынешнее время таким уже не удивить и их появление воспринимается как само собой разумеющейся. Но вот считать, что именно TES Skyrim дал старт буму - ну такое себе. Та же GTA и RDR 1 точно приложили свою руку к популяризации открытых миров.
Хотя в этом есть и минус. Много сил и ресурсов тратятся на эти открытые миры с фотореалистичной графикой, когда можно было бы эти ресурсы выделить на производство других игр.
Тема со Souls-like скорее возникла из-за свободной ниши, в которой могут попытать удачу студии с небольшим бюджетом. Ну а когда игр с такой механикой расплодилось, то другие решили что это "офигенный тренд" и начали механики пытаться встраивать в свои игры, привет SW Fallen Order и God of War.
Такое себе мнение. Это можно подвязать и к Майнкрафту и к тому, что это была самостоятельная идея из-за того, что нужно было как-то разнообразить игры в открытом мире. Но вот появления Rust и др. выживалок скорее всего заслуга Майнкрафта. Я бы скорее привязал тренд с крафтингом к Assassin’s Creed II. Там можно было и крафтить разные расходник, так и развивать своё собственноё поселение.
Интересно, почему это он "БЫВШИЙ" создатель Starfield. У него где-то есть кнопка "UNDO" и он ее нажал? Нет уж дядя, от этого позора тебе не отмыться.
Чуш он несет!!! И видно завидует соулс лайкам.
после его шедевра старфилд отправят его мобилки делать для 3+
Это элементарная психолгия, дорогие мои. В чем смысл жизни окружающих вас людей? Ковыряние в машине, бесконечный ремонт квартиры и редкие путешествия. Постепенно потребности стали манией, перекочевав в плоскость игр - коммерсанты от геймдева споро почувствовали золотую жилу. Сюжетные РПГ и головоломные квесты постепенно уходят в прошлое, как уходит в ненужность для массового потребителя, например, литература. В конце концов, можно же слушать аудиокниги, не отвлекаясь от того же комфортного крафтинга. Открытые миры, исследование - суть последний отголосок тяги человечества к романтике далёких земель и неизвестных уголков Вселенной. Расстрелянный поэт Николай Гумилев писал: как будто не все пересчитаны звёзды, как будто наш мир не открыт до конца.
Однако я отвлекся. Есть у меня хороший знакомый по релокации айтишник Андрей. Простой парень, такой же, как вы, разве что чуть свободолюбивее и успешнее. Тридцать четыре года, шесть футов богатырского росточка, стильно уложенная в барбершопе рыжеватая бороденка облагораживает некрасивое, по-бабьи щекастое лицо, а коротконогая супруга Маша (для него супруга за деньги, время и нервы, для нас, друзей семьи, - за просто так). Словом, все любят и уважают Андрея. Подобно большинству прилично зарабатывающих программистов, доселе тот обходился самым посредственным железом, играя исключительно в разные рогалики. И вот однажды мы уговорили товарища взять 4080 и наверстать тот колоссальный пробел ААА-проектов, который накопился у Андрея с далекого 2014-го года. Первым вызовом стал допотопный четвертый фоллыч.
Он же оказался и последним. Мы обнаружили нашего приятеля спустя три недели запертым в квартире посреди груды куриных косточек, как показалось, явно от китайской еды, грязных тряпок и остро пахнуших фекалий. Изо рта Андрейки текли слюни, речь теряла членораздельность, позже опытные немецкие доктора сумели разобрать обрывочные фразы: Даймонд Сити, 4 кровати, сталь, дерево, бетон, резина. Да уж, процесс засасывает неподготовленные умы, дорогие мои. Но речь не об этом. Андрей съел Машу.
С тех пор в моём мире стало меньше женского тепла, а любую майнкрафтовщину в играх ваш покорный слуга ненавидит и критикует от чистого сердца.