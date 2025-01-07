Бывший создатель Starfield объяснил бум "соулслайков" и популярность открытых миров

В последние годы индустрия видеоигр всё чаще движется по достаточно предсказуемым трендам, особенно в области крупнобюджетных игр, вдохновленным успехами отдельных жанров. Уилл Шен, бывший ведущий дизайнер Starfield, в интервью подкасту Kiwi Talkz рассказал о том, как рождаются тренды и почему мы видим всё больше игр, которые на первый взгляд кажутся одинаковыми.

Разработчик отметил, что популярность открытых миров, таких как Skyrim, дала старт буму на игры с "бесконечным" контентом. Они достигли "переломного момента", когда игроки могут буквально играть в них бесконечно, что сделало этот жанр эталоном для индустрии.

Позже вторым крупным трендом стали сложные боевые механики в стиле Dark Souls и Elden Ring. "Давайте сделаем сложный бой от третьего лица," — отметил Шен, говоря о вдохновении, которое взяли проекты вроде Lies of P, Nine Sols и Stellar Blade.

По словам Шена, другая тенденция возникла из-за популярности Minecraft. "Всё превратилось в крафтинг и выживание," — утверждает он. Такие механики теперь встречаются в самых разных проектах, от Horizon Zero Dawn до все того же Elden Ring. Однако их реализация отличается: в одном случае крафт становится ключевой частью сюжета, в другом — дополнительной возможностью.

Несмотря на то, что многие игровые релизы все чаще заимствуют друг у друга, это совсем не означает стагнацию игровой индустрии. Как раз наоборот: игроки получают огромные миры с уникальны сюжет и возможностями, где при этом встречаются их любимые механики. Новые проекты, такие как Crimson Desert, объединяют элементы открытого мира, сложного боя и крафтинга, предлагая свежий взгляд на уже полюбившиеся жанры. Несмотря на сходство многих игр, удачное использование трендов может вывести жанры на новый уровень.

Шен считает, что следующее крупное направление в играх — это возвращение интереса к кооперативным проектам. Однако станет ли это новым трендом? Время покажет.