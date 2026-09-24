Бывший ведущий дизайнер Bethesda сомневается в выходе Starfield 2: "Игра не была достаточно успешной"

Bethesda Game Studios сейчас сосредоточена на разработке The Elder Scrolls 6, но не забросила и свою масштабную научно-фантастическую RPG Starfield. Для игры все еще готовятся DLC и обновления, так что фанатов ждет новый контент. Однако стоит ли им надеяться на полноценное продолжение? Курт Кульманн, бывший ведущий системный дизайнер, покинувший Bethesda после релиза Starfield, считает, что сиквел маловероятен.

Я был бы очень удивлен [если бы вышло продолжение]. Не думаю, что Starfield была достаточно успешной, чтобы делать Starfield 2.

Starfield задумывалась как невероятно амбициозный проект. Разработчики ранее признавали, что создать игру в ее "идеальной" форме для студии было практически нереально. Тем не менее, Кульманн полагает, что сиквел мог бы воплотить истинный потенциал этой концепции.

В каком-то смысле это очень досадно, потому что, я думаю, с учетом уроков, извлеченных из Starfield, Starfield 2 могла бы быть гораздо ближе к той игре, которую задумывал Тодд. Ты можешь представлять эту игру, воображать ее. Но Starfield на самом деле не совсем такая.

Хотя Starfield не всем по вкусу, это все еще довольно хорошая игра и, как отмечает Кульманн, проект почти беспрецедентной амбициозности. Были очевидные способы сделать игру проще в разработке, но не в этом была суть Starfield. Смысл был в амбиции - стать так называемой "ультимативной игрой", и есть шанс, что сиквел действительно смог бы этого добиться.

Тем не менее, Bethesda пока не отказалась от научно-фантастической игры. После обновления Free Lanes игра стала лучше, чем когда-либо, и, судя по всему, у студии есть планы на годы вперед - если только постоянные увольнения в Xbox не сведут их на нет.