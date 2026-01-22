Бывший ведущий дизайнер Skyrim назвал главную проблему Starfield - игре не хватило цельного видения

Бывший хранитель лора Bethesda и один из ключевых разработчиков Skyrim Курт Кульманн считает, что Starfield пострадал из-за потери фокуса и недостаточной цельности, несмотря на огромный бюджет и длительный цикл разработки.
В интервью PC Gamer Кульманн заявил, что основная проблема Starfield заключается в масштабе самой Bethesda. По его словам, студия стала слишком большой, а в разработке участвовало слишком много руководителей с разным видением, из-за чего игра не собралась в единое целое.
Разработчик отметил, что во времена Skyrim лиды не только управляли процессами, но и напрямую создавали контент, постоянно взаимодействуя с командами дизайнеров и сценаристов. В случае со Starfield ситуация была иной: формально Тодд Говард оставался креативным директором, однако его регулярно отвлекали управленческие задачи и работа сразу с несколькими студиями.
Кульманн подчёркивает, что именно нехватка постоянного, «ручного» участия в проекте негативно сказалась на Starfield. По его мнению, когда ключевого лидера регулярно отрывают от самой игры, это неизбежно отражается на качестве и целостности финального результата.
На фоне прохладного приёма Starfield эти комментарии лишь усиливают дискуссию о будущем Bethesda и о том, сможет ли студия вернуться к более сфокусированной разработке в следующих проектах — включая The Elder Scrolls 6, который всё ещё остаётся далеко за горизонтом релиза.
давайте скажем честно игре не хватило портрета ЮРИЯ ГАГАРИНА ( который они нагло вычеркнули из игры )
сама идея как наса панк глупая
Слава Богу, что Бесезда отказалась от "хранения лора" в виде трёх миллиардов книжечек и записочек. В Старфилде текста больше, чем суммарно во всех играх Бесезды, но при этом печатного текста - буквально на две страницы A4. Всё в аудио и декорациях, игра сама себя повествует. В TES'ах примитивная микро-история, вылупляешься в неизвестном мире и если хочешь понять, что здесь вообще происходит - идёшь читаешь повесть временных лет. Конечно, легко сделать примитивный сюжет про седобородых и Алдуина, а саму историю и матчасть писать вообще за ширмой. При этом, у этого фэнтези вообще куча несостыковок и неописуемой мистики. Бабадзаки тут вообще в сторонке стоит.
Старфилд создали с нуля, проработав вселенную. Тут у меня вопрос: в чём заключается "недостаточная цельность"? Если взять Скайрим отдельно от прошлых частей Свитков - он останется цельным? Ну а если взять все части Свитков, но удалить ебучие книжечки?
И как комментаторы рассуждают про сценарий Старфилда, если в Старфилд играют шесть человек? Есть кто-то на уровне "лороведов" по TES, которые 20 лет снимают по нему видео, обмусоливая расположение каждого камушка?
Хз, я перестал давать шанс Старфилду после начала игры, где прилетает супер-дупер капитан на корабле и отдаёт его какому-то ноунейм сопляку (ГГ) за просто так... Спс. Хватило.
Согласен, в игре куча всего но перемешано и не нужно по итогу нечего кроме иди и стреляй, механики вобще не взаимодействуют между собой
Симулятор бега по процедурно генерируемым локация со скучными диалогами и квестами
Да и перестрелки даже до уровня Mass Effect не дотягивают