Бывший ведущий дизайнер Skyrim назвал главную проблему Starfield - игре не хватило цельного видения

Бывший хранитель лора Bethesda и один из ключевых разработчиков Skyrim Курт Кульманн считает, что Starfield пострадал из-за потери фокуса и недостаточной цельности, несмотря на огромный бюджет и длительный цикл разработки.

В интервью PC Gamer Кульманн заявил, что основная проблема Starfield заключается в масштабе самой Bethesda. По его словам, студия стала слишком большой, а в разработке участвовало слишком много руководителей с разным видением, из-за чего игра не собралась в единое целое.

Разработчик отметил, что во времена Skyrim лиды не только управляли процессами, но и напрямую создавали контент, постоянно взаимодействуя с командами дизайнеров и сценаристов. В случае со Starfield ситуация была иной: формально Тодд Говард оставался креативным директором, однако его регулярно отвлекали управленческие задачи и работа сразу с несколькими студиями.

Кульманн подчёркивает, что именно нехватка постоянного, «ручного» участия в проекте негативно сказалась на Starfield. По его мнению, когда ключевого лидера регулярно отрывают от самой игры, это неизбежно отражается на качестве и целостности финального результата.

На фоне прохладного приёма Starfield эти комментарии лишь усиливают дискуссию о будущем Bethesda и о том, сможет ли студия вернуться к более сфокусированной разработке в следующих проектах — включая The Elder Scrolls 6, который всё ещё остаётся далеко за горизонтом релиза.