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об игре
Starfield 06.09.2023
6.8 1 672 оценки

CD Projekt RED, Obsidian, Undead Labs и другие студии поздравили Bethesda с выходом Starfield

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butcher69
Новости

Starfield - первый новый IP от Bethesda Game Studios за более чем 25 лет, и его выход не остался незамеченным среди других команд разработчиков. Игра вышла на рынок, получила хорошие отзывы, последующая аудитория путешествует по тысяче планет, а в адрес студии сыплются поздравления.

Будет ли Starfield считаться успехом Bethesda? После того как Фил Спенсер сообщил количество одновременных игроков, мы все еще ждем информации о продажах игры.

Ожидания от игры были очень высоки: новейший космический проект от опытных разработчиков был одним из самых долгожданных в этом году, поэтому неудивительно, что помимо геймеров и журналистов Starfield заинтересовала и разработчиков игр из других компаний. По случаю успешного дебюта в адрес Bethesda посыпались поздравления и слова похвалы - и вот мы можем взглянуть на атмосферные иллюстрации и фотографии.

CDPR): Поздравляем наших дорогих друзей из Bethesda Studios с успешным запуском Starfield! Это ваш первый новый бренд за последние 25 лет. Должно быть, это особенное чувство. Джонни и Васко уже зажигают вместе на далекой планете в глубинах космоса
Разработчики DOOM: Совет: избегайте Марса. С днем выхода Starfield
Arkane: Поздравляем наших друзей из Bethesda Studios с выходом Starfield! Мы готовы к новому приключению.
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Обещается, что в ближайшие дни к Bethesda присоединится еще больше команд, чтобы отпраздновать выход Starfield. Авторы серий The Elder Scrolls и Fallout пользуются большим уважением в индустрии, поэтому неудивительно, что выход совершенно нового IP является большим событием.

6
16
Комментарии: 16
Ваш комментарий
Skorskis
9
Lvinomord

CD Projekt RED, Obsidian, Undead Labs и другие студии поздравили Bethesda с выходом Starfield и затем помогли пользователям оформить возврат этой игры и вернуть им деньги.)

9
Сейберхильд

Больше похоже на не шибко прикрытую издёвку, учитывая состояние выхода Старфилда и резко упавшую репутацию Беседки.

6
askazanov

А она у неё была - репутация?)))))))))

3
Serpentrage

Ты в какой реальности то находишься? У сф онлайн миллион одновременных игроков, 270к только в стиме каждую ночь. Все отлично у беседки с репутацией, не переживай. То что человек 40 хейтит игру на пг это не весь мир, все ок.

-2
JIoMTuK Serpentrage

а откуда инфа про миллион онлайна?

0
AlexFullBeast JIoMTuK

Отсюда

-1
Serpentrage JIoMTuK

От Фили.

Просто на пг русификатор не завезли.

0
RPG fan of games

Это больше похоже на издевательство.

3
Paul Shepard

Игромафия пёхают друг дружку и деньги в кружку

1
tvorog8088

Вчера торрент эдишн поставил, нууу в принципе достаточно интересная игра, конечно в 1080 на средних настройках, но в остальном цепляет, поковыряться можно только выносливость безграничной сделать а то подбешивает ждать когда восстановится из-за перегруза.

0
Contriver

Поздравляю беседку с релизом одной из лучших своих игр. Жаль конечно, что сейчас мода хейтить старфилд. Но советую не верить на слово и попробовать самим, и убедиться что многие минусы о которых говорят на самом деле просто набросы. Очень много уже наиграл, для меня старфилд по качеству однозначно лучше чем фоллаут 4 на голову, и возможно такой же или даже лучше чем скайрим. Одна из лучших и знаковых игр этого поколения, который легко станет классикой индустрии.

0