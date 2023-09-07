Starfield - первый новый IP от Bethesda Game Studios за более чем 25 лет, и его выход не остался незамеченным среди других команд разработчиков. Игра вышла на рынок, получила хорошие отзывы, последующая аудитория путешествует по тысяче планет, а в адрес студии сыплются поздравления.
Будет ли Starfield считаться успехом Bethesda? После того как Фил Спенсер сообщил количество одновременных игроков, мы все еще ждем информации о продажах игры.
Ожидания от игры были очень высоки: новейший космический проект от опытных разработчиков был одним из самых долгожданных в этом году, поэтому неудивительно, что помимо геймеров и журналистов Starfield заинтересовала и разработчиков игр из других компаний. По случаю успешного дебюта в адрес Bethesda посыпались поздравления и слова похвалы - и вот мы можем взглянуть на атмосферные иллюстрации и фотографии.
Обещается, что в ближайшие дни к Bethesda присоединится еще больше команд, чтобы отпраздновать выход Starfield. Авторы серий The Elder Scrolls и Fallout пользуются большим уважением в индустрии, поэтому неудивительно, что выход совершенно нового IP является большим событием.
CD Projekt RED, Obsidian, Undead Labs и другие студии поздравили Bethesda с выходом Starfield и затем помогли пользователям оформить возврат этой игры и вернуть им деньги.)
Больше похоже на не шибко прикрытую издёвку, учитывая состояние выхода Старфилда и резко упавшую репутацию Беседки.
А она у неё была - репутация?)))))))))
Ты в какой реальности то находишься? У сф онлайн миллион одновременных игроков, 270к только в стиме каждую ночь. Все отлично у беседки с репутацией, не переживай. То что человек 40 хейтит игру на пг это не весь мир, все ок.
а откуда инфа про миллион онлайна?
Отсюда
От Фили.
Просто на пг русификатор не завезли.
Это больше похоже на издевательство.
Игромафия пёхают друг дружку и деньги в кружку
Вчера торрент эдишн поставил, нууу в принципе достаточно интересная игра, конечно в 1080 на средних настройках, но в остальном цепляет, поковыряться можно только выносливость безграничной сделать а то подбешивает ждать когда восстановится из-за перегруза.
Поздравляю беседку с релизом одной из лучших своих игр. Жаль конечно, что сейчас мода хейтить старфилд. Но советую не верить на слово и попробовать самим, и убедиться что многие минусы о которых говорят на самом деле просто набросы. Очень много уже наиграл, для меня старфилд по качеству однозначно лучше чем фоллаут 4 на голову, и возможно такой же или даже лучше чем скайрим. Одна из лучших и знаковых игр этого поколения, который легко станет классикой индустрии.