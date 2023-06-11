Чтобы добраться до самых дальних планет в Starfield, вам потребуется модернизировать свой корабль ©

Во время презентации Starfield Direct директор игры Тодд Говард рассказал нам о незначительной, но важной детали технологии вселенной Starfield и о том, как работают космические путешествия. Если вы планируете исследовать все тысячу миров, ваш звездолет должен быть готов к этому испытанию.

Вместо того чтобы выбирать отдельные планеты и луны в пределах звездной системы, вы можете отступить назад и посмотреть на звезды, находящиеся по соседству. Для путешествия доступны даже реальные звездные системы, такие как Альфа Центавра.

Эти звездные системы находятся на расстоянии многих световых лет друг от друга, и именно здесь пригодится гравипривод. вы можете "прыгнуть" в звездную систему, которую вы наметили на звездной карте. Однако у вас есть только ограниченное количество топлива.

К счастью, гравипривод можно усовершенствовать, и вы обязательно захотите сделать это как можно скорее. Некоторые звезды недосягаемы для вас, поскольку расстояние до них превышает количество топлива на вашем звездолете. Несомненно, многие секреты Starfield скрыты на далеких мирах, до которых доберутся только самые опытные пилоты.

Глубина возможностей настройки кораблей в Starfield превосходит все ожидания. Хотя есть опция, которая позволяет игрокам оптимизировать строительство корабля, можно также выбирать детали, из которых состоит корабль, по частям. Сюда входит все, начиная от корпуса корабля и заканчивая двигателями, движителями и даже окраской.

Это позволит игрокам активно строить корабль в соответствии со своими потребностями, будь то добавление секций, делающих корабль более пригодным для жизни большого экипажа, или оптимизация его таким образом, чтобы один житель мог бесконечно путешествовать по звездам.

Этот выбор, в свою очередь, повлияет на то, как они смогут путешествовать по звездам. Массивный корабль, способный перевозить несколько членов экипажа, должен будет останавливаться на нескольких планетах для дозаправки и ремонта и, возможно, не сможет похвастаться таким количеством оружия для обороны. В то же время меньший корабль, нацеленный на скорость и вооружение, сможет преодолевать огромные расстояния и противостоять нескольким различным угрозам, но у него может не хватить экипажа для выполнения других функций.

При всем этом игрокам не придется слишком серьезно подходить к созданию кораблей. Создавая корабли, можно быть настолько глупым, насколько захочется. Один из разработчиков отметил, что они потратили большую часть времени на создание кораблей, стараясь сделать их как можно более похожими на животных, и в основном добились успеха в своих начинаниях.

Starfield выйдет на Xbox Series X|S и PC 6 сентября 2023 года.