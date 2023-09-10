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Starfield 06.09.2023
6.7 2 280 оценок

Creation Kit для Starfield появится лишь в 2024 году

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Gruz_
Новости

В недавнем интервью японскому журналу Famitsu главный продюсер Bethesda Gae Studios Тодд Говард рассказал о DLC и официальном инструментарии для создания модов (Creation Kit) для Starfield.

По словам Тодда, релиз DLC должен состояться в следующем году, но подробная дата выхода пока держится в секрете. Кроме того, в .2024 году также состоится релиз официального инструментария для поддержки модов:

С модами вы сможете делать практически всё, как и в предыдущих работах. Поддержка модов будет доступна в следующем году, но нам она тоже нравится, поэтому мы сделаем это с размахом, - отметил разработчик.

В прошлом от релиза игры Bethesda Game Studios до выхода публичных инструментов для моддинга проходит около трех месяцев. Так, например, The Elder Scrolls V: Skyrim вышла 11 ноября 2011 года, а утилита для создания модов вышла 7 февраля 2012 года, для Fallout 4 этот срок был немного длиннее: игра вышла 10 ноября 2015 года, а выход утилиты состоялся 26 апреля 2016 года. Если исходить из этих данных, то появление мод-инструмента для Starfield следует ожидать не позднее января или февраля 2024 года.

Отсутствие инструментария Bethesda не помешало огромному моддинг-сообществу создать множество отличных модов, улучшающих визуальную составляющую, производительность, геймплей и качество жизни. Пару дней известный моддер Халк Хоган объявил о готовящемся к выпуску проекте Starfield HD Reworked, который призван улучшить качество текстур без ущерба для производительности.

Тем не менее, наличие официального инструментария для создания модов, несомненно, расширит возможности моддинга в Starfield, а также сделает его доступным на консолях Xbox.

9
23
Комментарии: 23
Ваш комментарий
Executor666

Ну то есть единственный смысл выхода этого недоразумения все равно перенесли на 24-й. -_-

7
wdymBro

Смысл выхода кита в 24, отполировать игру патчами что бы кит не пришлось все время обновлять.

Creation Kit это лучший и самый обширный в истории игроиндустрии инструмент для мододелов. Штука сложная.

Это тебе не наобещать как поляки такой же как у Тодда инструментарий, а в итоге выпустить позорный анпакер ресурсов и назвать это модкитом.

0
РикоЧико

Пфффф…

Что они тянуто вечно. Получается начинать играть стоит в 25 году. Когда первые приличные моды появятся.

3
юрий uuuuu

Более 100 модов было сразу уже на выходе игры а инструментарий для модов в 24 году . Как то странно

2
Executor666

Даже здесь они обосрались

1
wdymBro Executor666

1. Второй по онлайну релиз года.

2. Положительные оценки от критиков и аудитории.

3. Крупнейший релиз в истории беседки.

4. Крупнейший онлайн в истории беседки.

5. Наибольшее количество предзаказов в истории беседки.

"Мнение обитателя Playground":

Да так и скажи что ненавидишь Тодда что он игру оптимизировал только для амд и ру локализацию удалил. Чего факты отрицать про саму игру.

0
Brados970 Executor666

Вообще то между нами говоря у всех игр Беседки инструментарий выходил через несколько месяцев после релиза.

0
saksnboom

Говард - гудак!

2
Liliyai

Учитывая, что полнофункциональный ГЕКК для фола4 так и не вышел (это серьезно ограничивает комплексную переделку), и что именно они подразумевают под поддержкой и инструментарием (платные моды из магазина?) - очередное громкое заявление. Варюсь на нексусе довольно давно и есть доступы ко многим дискордам и хабам. Там пока одни метания и сомнения=) Да, мелочь клепают уже сейчас, но многие моддеры "глобалок" уже сейчас в пролете ибо они не могут последовать совету Тода купить 5090=) и "аппаратно" банально не готовы влезать в новый проект. Да и сеттинг многим "старичкам" моддинга чужд и не интересен. Хотя может кто и так "загорит", что Тоду будет стыдно, если он знает, что это такое=)

1
mon1332

Великолепная игра имени Тодда Говарда. Кто там пел, что игра раскроется на нг+? Ну и сказочники ппц. Минус 60 часов жизни, кроме квестов ничего нет, 0 интерактивности, пустой мир игры. Спасибо Тодд, неси еще.

1
iMattz
Кто там пел, что игра раскроется на нг+

Не знаю кто пел, но то что на сурвайвале будет более интереснее, факт. Вопрос - почему сразу не завезли?

0
canismajorisvy

Через 3 года игра уйдёт на "золото", а пока радуйтесь некой функции под названием FSR 2, и то что красные какахи угрожающе приблизились к 4090)))

0
AndralStormborn

Ну, тогда про старфилд можно не вспоминать еще более полугода.

-1
Executor666

Ну как так? Как ты можешь про нее забыть аж на полгода?

Спойлер
12
AndralStormborn Executor666

Угомонись, хейтерок)

-12
MikuHadsune

Пока выйдет ваш кит, на нексусе миллион модов сделают. А в 24-ом уже все забудут про сраньфилд. Как говориться куй железо, пока горячо. Большинство и ждали площадку для модов. Ибо любой Тоддач сделан под Моддач. А они и тут тянуть решили. ну удаче тебе Тодди.

-1
ПетроНепетро
Creation Kit для Starfield появится лишь в 2024 году...
Спойлер
-2
Gargantua Int

не понимаю, зачем выпускать игру а потом отдавать её мододелам, что за бред

-4
Freund Benno

Если инструмент выпустят сразу, многие догадаются что игра и есть сборка модов

2
PuserG

зачем выпускать игры максимально зашифрованными, блокировать творчество фанатов а потом ещё и в суд подавать на них, что за бред

4
muxamor2011

что здесь бредового ? гениально, да. но бреда здесь точно нет.

разработчик дает лишь базис, основу игры, а так же удобный инструментарий модинга. фанаты же сами чинят и поддерживают игру. по моему это идеальная схема заработка.
у скайрима к примеру, в данный момент онлайн выше чем у многих популярных ААА игр последних лет. и все это как раз таки благодаря модам.

5
MikuHadsune Freund Benno

Это было понятно еще со времен скурима. В основном люди играют в их игры именно из-за открытого кода. Каждый делает свой скайрим, фолыч или старфилд. У кого в скуриме выживач с нуждой покакать, у гоко лютый хардкор с 1-ной жизнью и травмами, а у кого аниме трешь. Именно за это их игры и любят.

0
Miero muxamor2011

Ну так и продавали бы продукт не как игру, а как конструктор на базе какого либо движка и брали бы бабки за эксплуатацию по типу анреала, а то выходит с точки зрения зарабатывания бабла оно мб и норм, а относительно пользователя не совсем честно. Мне лично, нахрен не упало играть в эти фанатские поделки, а ванильная игра из за этого вроде как устарела, но прайс как был на релизе так и остается. Продавая же конструктор, ты честно покупаешь просто платформу и накатываешь на нее что понравилось, а те кто хотят нормальный законченный продукт проходят мимо.

0