Creation Kit для Starfield появится лишь в 2024 году...

В недавнем интервью японскому журналу Famitsu главный продюсер Bethesda Gae Studios Тодд Говард рассказал о DLC и официальном инструментарии для создания модов (Creation Kit) для Starfield.
По словам Тодда, релиз DLC должен состояться в следующем году, но подробная дата выхода пока держится в секрете. Кроме того, в .2024 году также состоится релиз официального инструментария для поддержки модов:
С модами вы сможете делать практически всё, как и в предыдущих работах. Поддержка модов будет доступна в следующем году, но нам она тоже нравится, поэтому мы сделаем это с размахом, - отметил разработчик.
В прошлом от релиза игры Bethesda Game Studios до выхода публичных инструментов для моддинга проходит около трех месяцев. Так, например, The Elder Scrolls V: Skyrim вышла 11 ноября 2011 года, а утилита для создания модов вышла 7 февраля 2012 года, для Fallout 4 этот срок был немного длиннее: игра вышла 10 ноября 2015 года, а выход утилиты состоялся 26 апреля 2016 года. Если исходить из этих данных, то появление мод-инструмента для Starfield следует ожидать не позднее января или февраля 2024 года.
Отсутствие инструментария Bethesda не помешало огромному моддинг-сообществу создать множество отличных модов, улучшающих визуальную составляющую, производительность, геймплей и качество жизни. Пару дней известный моддер Халк Хоган объявил о готовящемся к выпуску проекте Starfield HD Reworked, который призван улучшить качество текстур без ущерба для производительности.
Тем не менее, наличие официального инструментария для создания модов, несомненно, расширит возможности моддинга в Starfield, а также сделает его доступным на консолях Xbox.
Ну то есть единственный смысл выхода этого недоразумения все равно перенесли на 24-й. -_-
Смысл выхода кита в 24, отполировать игру патчами что бы кит не пришлось все время обновлять.
Creation Kit это лучший и самый обширный в истории игроиндустрии инструмент для мододелов. Штука сложная.
Это тебе не наобещать как поляки такой же как у Тодда инструментарий, а в итоге выпустить позорный анпакер ресурсов и назвать это модкитом.
Пфффф…
Что они тянуто вечно. Получается начинать играть стоит в 25 году. Когда первые приличные моды появятся.
Более 100 модов было сразу уже на выходе игры а инструментарий для модов в 24 году . Как то странно
Даже здесь они обосрались
1. Второй по онлайну релиз года.
2. Положительные оценки от критиков и аудитории.
3. Крупнейший релиз в истории беседки.
4. Крупнейший онлайн в истории беседки.
5. Наибольшее количество предзаказов в истории беседки.
"Мнение обитателя Playground":
Да так и скажи что ненавидишь Тодда что он игру оптимизировал только для амд и ру локализацию удалил. Чего факты отрицать про саму игру.
Вообще то между нами говоря у всех игр Беседки инструментарий выходил через несколько месяцев после релиза.
Говард - гудак!
*м
Учитывая, что полнофункциональный ГЕКК для фола4 так и не вышел (это серьезно ограничивает комплексную переделку), и что именно они подразумевают под поддержкой и инструментарием (платные моды из магазина?) - очередное громкое заявление. Варюсь на нексусе довольно давно и есть доступы ко многим дискордам и хабам. Там пока одни метания и сомнения=) Да, мелочь клепают уже сейчас, но многие моддеры "глобалок" уже сейчас в пролете ибо они не могут последовать совету Тода купить 5090=) и "аппаратно" банально не готовы влезать в новый проект. Да и сеттинг многим "старичкам" моддинга чужд и не интересен. Хотя может кто и так "загорит", что Тоду будет стыдно, если он знает, что это такое=)
Великолепная игра имени Тодда Говарда. Кто там пел, что игра раскроется на нг+? Ну и сказочники ппц. Минус 60 часов жизни, кроме квестов ничего нет, 0 интерактивности, пустой мир игры. Спасибо Тодд, неси еще.
Не знаю кто пел, но то что на сурвайвале будет более интереснее, факт. Вопрос - почему сразу не завезли?
Через 3 года игра уйдёт на "золото", а пока радуйтесь некой функции под названием FSR 2, и то что красные какахи угрожающе приблизились к 4090)))
Ну, тогда про старфилд можно не вспоминать еще более полугода.
Ну как так? Как ты можешь про нее забыть аж на полгода?
Угомонись, хейтерок)
Пока выйдет ваш кит, на нексусе миллион модов сделают. А в 24-ом уже все забудут про сраньфилд. Как говориться куй железо, пока горячо. Большинство и ждали площадку для модов. Ибо любой Тоддач сделан под Моддач. А они и тут тянуть решили. ну удаче тебе Тодди.
не понимаю, зачем выпускать игру а потом отдавать её мододелам, что за бред
Если инструмент выпустят сразу, многие догадаются что игра и есть сборка модов
зачем выпускать игры максимально зашифрованными, блокировать творчество фанатов а потом ещё и в суд подавать на них, что за бред
что здесь бредового ? гениально, да. но бреда здесь точно нет.
разработчик дает лишь базис, основу игры, а так же удобный инструментарий модинга. фанаты же сами чинят и поддерживают игру. по моему это идеальная схема заработка.
у скайрима к примеру, в данный момент онлайн выше чем у многих популярных ААА игр последних лет. и все это как раз таки благодаря модам.
Это было понятно еще со времен скурима. В основном люди играют в их игры именно из-за открытого кода. Каждый делает свой скайрим, фолыч или старфилд. У кого в скуриме выживач с нуждой покакать, у гоко лютый хардкор с 1-ной жизнью и травмами, а у кого аниме трешь. Именно за это их игры и любят.
Ну так и продавали бы продукт не как игру, а как конструктор на базе какого либо движка и брали бы бабки за эксплуатацию по типу анреала, а то выходит с точки зрения зарабатывания бабла оно мб и норм, а относительно пользователя не совсем честно. Мне лично, нахрен не упало играть в эти фанатские поделки, а ванильная игра из за этого вроде как устарела, но прайс как был на релизе так и остается. Продавая же конструктор, ты честно покупаешь просто платформу и накатываешь на нее что понравилось, а те кто хотят нормальный законченный продукт проходят мимо.