Дети Тодда Говарда не дают ему играть на Xbox X и ему приходится проходить Starfield на Xbox Series S

Геймдиректор Starfield Тодд Говард говорит, что он играет в предстоящую ролевую игру на Xbox Series S.
Выступая на мероприятии "What Next For Gaming", Говард рассказал, что Series S стала его самой используемой консолью Xbox, хотя и не совсем по собственному желанию.
"Я купил X и S, когда они вышли", - рассказал Говард собравшимся представителям СМИ. "Я поставил X в подвал с большим 4K-телевизором.
Мои дети не дают [мне играть на нем]... они всегда на нем. Поэтому S стоит наверху... и [игра] выглядит великолепно.
Глава Xbox Фил Спенсер затем сказал: "Мы можем видеть, где Тодд находится в порядке старшинства".
Starfield - самый крупный релиз Xbox в этом поколении на данный момент, и это последняя крупная игра от разработчика Fallout и Elder Scrolls Bethesda Game Studios.
Игра получила расширенное представление в рамках Xbox Games Showcase и выйдет 6 сентября на Xbox Series X/S и ПК.
После презентации также были официально представлены специальные издания игры.
Стандартная версия Starfield стоимостью 70 долларов, включающая базовую игру, также будет доступна через Xbox Game Pass.
Digital Premium Edition и Constellation Edition за 300 долларов будут включать в себя первое сюжетное расширение игры, Shattered Space, плюс до пяти дней раннего доступа. Оба издания также будут включать в себя Constellation Skin Pack, саундтрек и артбук в качестве цифровых дополнений.
Издание Constellation Edition, которое поставляется с цифровой, а не физической копией игры, также будет включать в себя стальной футляр, часы Starfield Chronomark Watch и футляр, а также нашивку Constellation.
И когда дети начинают просить его поиграть очень настойчиво,он предлагает им купить Скайрим напевая свою любимую песенку:)
Купи,купи,ещё хоть раз.
Купи игру опять,
Не надо слов,не надо фраз
Мне можно доверять....
Когда откроешь кошелек
Забудь про всё вокруг,
Скайрим купи,он ждёт тебя
Удачи юный друг...
Какой скряга, не может себе позволить купить ещё одну консоль.
Это такой нежирный и нисколько не толстый намек типа и на Series S Starfield будет играться хорошо
мне показалось наоборот что он расстроен младшей консолью)
Шиза
он ведь писал что хотел играть на Х версии. я б тоже был расстроен играть на Братишкиным ПК, потому что там монитор 4:3 а не 16:10. хоть и играю иногда на нём.
во что он там играет ? Это просто реклама, игра ещё не в релизе
Какая полезная и интересная новость.
Жду график Тодда, где написано, когда он просыпается, ест и cpёт, нам очень важно это знать.
Ну, будем надеяться, что игра будет на высоте на релизе!!!)
Ага конечно верь дальше и закрывай глаза что крупные трипл а всегда забагованные и даже их еще не починили.
Какая история щас расплачусь . Тодд наверно неможет себе позволить купить ещё X потому что занят очередным переизданием Скайрим для xbox series X
Денег только на еду хватает.
У этого чувака есть дети?!?
А ты думаешь почему его игры замешаны на теме родственников?
Да, им на ШоуКейс, удалось продать игру людям. Всё супер.