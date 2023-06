Дети Тодда Говарда не дают ему играть на Xbox X и ему приходится проходить Starfield на Xbox Series S ©

Геймдиректор Starfield Тодд Говард говорит, что он играет в предстоящую ролевую игру на Xbox Series S.

Выступая на мероприятии "What Next For Gaming", Говард рассказал, что Series S стала его самой используемой консолью Xbox, хотя и не совсем по собственному желанию.

"Я купил X и S, когда они вышли", - рассказал Говард собравшимся представителям СМИ. "Я поставил X в подвал с большим 4K-телевизором.

Мои дети не дают [мне играть на нем]... они всегда на нем. Поэтому S стоит наверху... и [игра] выглядит великолепно.

Глава Xbox Фил Спенсер затем сказал: "Мы можем видеть, где Тодд находится в порядке старшинства".

Starfield - самый крупный релиз Xbox в этом поколении на данный момент, и это последняя крупная игра от разработчика Fallout и Elder Scrolls Bethesda Game Studios.

Игра получила расширенное представление в рамках Xbox Games Showcase и выйдет 6 сентября на Xbox Series X/S и ПК.

После презентации также были официально представлены специальные издания игры.

Стандартная версия Starfield стоимостью 70 долларов, включающая базовую игру, также будет доступна через Xbox Game Pass.

Digital Premium Edition и Constellation Edition за 300 долларов будут включать в себя первое сюжетное расширение игры, Shattered Space, плюс до пяти дней раннего доступа. Оба издания также будут включать в себя Constellation Skin Pack, саундтрек и артбук в качестве цифровых дополнений.

Издание Constellation Edition, которое поставляется с цифровой, а не физической копией игры, также будет включать в себя стальной футляр, часы Starfield Chronomark Watch и футляр, а также нашивку Constellation.