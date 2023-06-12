Starfield 06.09.2023
8.1 508 оценок

Дети Тодда Говарда не дают ему играть на Xbox X и ему приходится проходить Starfield на Xbox Series S

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butcher69
Новости

Геймдиректор Starfield Тодд Говард говорит, что он играет в предстоящую ролевую игру на Xbox Series S.

Выступая на мероприятии "What Next For Gaming", Говард рассказал, что Series S стала его самой используемой консолью Xbox, хотя и не совсем по собственному желанию.

"Я купил X и S, когда они вышли", - рассказал Говард собравшимся представителям СМИ. "Я поставил X в подвал с большим 4K-телевизором.

Мои дети не дают [мне играть на нем]... они всегда на нем. Поэтому S стоит наверху... и [игра] выглядит великолепно.

Глава Xbox Фил Спенсер затем сказал: "Мы можем видеть, где Тодд находится в порядке старшинства".

Starfield - самый крупный релиз Xbox в этом поколении на данный момент, и это последняя крупная игра от разработчика Fallout и Elder Scrolls Bethesda Game Studios.

Игра получила расширенное представление в рамках Xbox Games Showcase и выйдет 6 сентября на Xbox Series X/S и ПК.

После презентации также были официально представлены специальные издания игры.

Стандартная версия Starfield стоимостью 70 долларов, включающая базовую игру, также будет доступна через Xbox Game Pass.

Digital Premium Edition и Constellation Edition за 300 долларов будут включать в себя первое сюжетное расширение игры, Shattered Space, плюс до пяти дней раннего доступа. Оба издания также будут включать в себя Constellation Skin Pack, саундтрек и артбук в качестве цифровых дополнений.

Издание Constellation Edition, которое поставляется с цифровой, а не физической копией игры, также будет включать в себя стальной футляр, часы Starfield Chronomark Watch и футляр, а также нашивку Constellation.

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Комментарии: 15
Ваш комментарий
Lvinomord

И когда дети начинают просить его поиграть очень настойчиво,он предлагает им купить Скайрим напевая свою любимую песенку:)

Купи,купи,ещё хоть раз.

Купи игру опять,

Не надо слов,не надо фраз

Мне можно доверять....

Когда откроешь кошелек

Забудь про всё вокруг,

Скайрим купи,он ждёт тебя

Удачи юный друг...

5
Sergio212am

Какой скряга, не может себе позволить купить ещё одну консоль.

4
Евгений Кондратенко

Это такой нежирный и нисколько не толстый намек типа и на Series S Starfield будет играться хорошо

3
Killermag Евгений Кондратенко

мне показалось наоборот что он расстроен младшей консолью)

-1
Сотонеющий tichka Killermag
мне показалось

Шиза

-1
Killermag Сотонеющий tichka

он ведь писал что хотел играть на Х версии. я б тоже был расстроен играть на Братишкиным ПК, потому что там монитор 4:3 а не 16:10. хоть и играю иногда на нём.

0
Сотонеющий tichka Killermag

во что он там играет ? Это просто реклама, игра ещё не в релизе

0
ratte88

Какая полезная и интересная новость.

Жду график Тодда, где написано, когда он просыпается, ест и cpёт, нам очень важно это знать.

2
askazanov

Ну, будем надеяться, что игра будет на высоте на релизе!!!)

0
Yjak Ad Yd

Ага конечно верь дальше и закрывай глаза что крупные трипл а всегда забагованные и даже их еще не починили.

1
Punisher1

Какая история щас расплачусь . Тодд наверно неможет себе позволить купить ещё X потому что занят очередным переизданием Скайрим для xbox series X

0
ratte88

Денег только на еду хватает.

0
Yjak Ad Yd

У этого чувака есть дети?!?

0
Саня Цукино Усаги

А ты думаешь почему его игры замешаны на теме родственников?

0
SoRaS3

Да, им на ШоуКейс, удалось продать игру людям. Всё супер.

0