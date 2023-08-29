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об игре
Starfield 06.09.2023
7.9 735 оценок

Дэвид Яффе уже прошел Starfield и поделился своими впечатлениями

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butcher69
Новости

До выхода Starfield на PC и Xbox Series X|S остается все меньше и меньше дней, и фанаты уже не могут дождаться. Конечно, есть и те, кто уже давно играет, а именно журналисты и создатели контента, но им придется подождать, пока истечет срок эмбарго, прежде чем они смогут поделиться своими отзывами. Однако это не остановило Дэвида Яффе (David Jaffe), более известного как создатель God of War и Twisted Metal, но уже давно ставшего создателем контента, который написал на сайте X, что он думает об этой игре.

Я наконец-то закончил Starfield. В ней, конечно, есть моменты гениальности, но я не чувствую, что она может сравниться с другими классическими играми. Концовка тоже получилась абсурдной, что я отчасти понимаю, учитывая общую тему, но в любом случае, это же развлекательный продукт..... Я не знаю. Мне нужно это обдумать.

В общем и целом создается впечатление, что Яффе испытывает противоречивые чувства по поводу игры. Надо сказать, что этот человек известен своими зачастую несколько экстремальными реакциями, что, возможно, даже полезно для его работы в качестве создателя контента. Кроме того, трудно правильно интерпретировать его слова, поскольку мы не знаем, сколько времени он провел в игре и чем занимался: возможно, он играл только в сюжетную линию, чтобы быстро закончить, пропуская второстепенные задания, что явно не даст полного впечатления от Starfield.

До дебюта Starfield осталось всего несколько дней. Напомним, что игра будет доступна с 6 сентября на ПК, Xbox Series X|S и в каталоге Game Pass. Те же, кто приобрел Premium Edition, смогут начать играть в нее уже в пятницу, 1 сентября.

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Комментарии: 29
Ваш комментарий
Ивасик

Народ сам себя взвинтил психозами о супер-гениальности предстоящей игры. А получить могут обычную игру-проходняк.

Может, просто надо успокоиться, дождаться выхода игр и тогда уже посмотреть, что у разрабов получилось ?

3
askazanov

Так мы этого и ждём, просто сам издатель всех пытается будоражить своей лапшой!!!)))

3
pokemonizm

я думаю большинство и так знают что это будет Скайрим в космосе, вопрос лишь в том насколько в игре будет много духоты

3
XalimoV

Ну вообще на этом сайте я только хейт игры вижу по любому поводу.

7
worys XalimoV

На этом сайте в принципе почти один хейт, как в прочем и в интернете в целом.

0
PuserG

Мне кажется, Дэвид Яффе - это единственный в мире человек, который использовал слово гениально и Starfield в одном предложении.

0
Кей Овальд

Даже рекламных слов подобрать не смог. Чувствую, на релизе будет весело. :)

1
TAPAKAH222
В ней, конечно, есть моменты гениальности
0
Ain Grimm

Походу концовка будет - большой вселенский БУУМММ??

С другой стороны - лично мне пофиг на концовку, я до сих пор не прошел главный сюжет Скайрима и фалаута 4, хотя наиграл очень много часов в них, причем остался очень доволен.

Так же - уже давно нужно понять, что в нашем теперешнем мире - что бы что-то оценить, нужно пощупать самому. Например лично меня очень сильно разочаровал Балдурс, в котором много дибилизма, но он всё равно популярен.

Так что у каждого своё мнение

1
Destroited

Я из всех игр беседки до конца прошел только Обливион и Глобальный мод fallout new vegas новая калифорния, в остальные наигранно тысячи часов но сюжетка не пройдена и на половину.

0
Total Craft

Как говорится "Сколько людей - столько и мнений".

Каждый воспринимает игру по своему, кому-то это шедевр, кому-то кусок г.. а я ещё только оценю её.

1
IvanKote

Да блин, походу с концовкой реально всё плохо. Твою мать, Говард, если там концовка NMS я обоссу старфилд с ног до головы.

1
Destroited

Поверь так плохо с концовкой как в NMS априори быть не может, такой эпичный зашквар бывает раз в тысячелетие, это уникальный случай абсолютного и полного провала.

0
IvanKote Destroited

Надеюсь. В любом случае, если что не так, придётся засучить рукава, и, как я обычно говорю, запуская CK: "пациента на стол, начинаем экзекуцию!"

0
romero52

уровень побегать вечерок под пивко....

0
Destroited

Ну и прекрасно, после работы самое оно.

1
askazanov

Попахивает Киберпаком на выходе )))

0
Kalmah13

в киберпанке сюжетка одна из сильных сторон. у беседки во всех играх сюжетка "чтобы была"

0
Сетеш

Вообще плевать на сюжет в этой игре, пройду его как нибудь потом, когда наиграюсь в саму игру

0
tvorog8088

Ну конечно полное впечатление могут дать только задоротские второстепенные задания)

Я так то же только сюжетку пройду и хватит, конечно при условии интересного геймплея.

0
TAPAKAH222

Ну, не знаю... без посещения 1000 планет как-то не считается, ведь если верить Тодду, то это самое-самое.

0
Skorskis

если тратить на каждую планету по 1 часу, то нужно примерно 42 дня, это при условии, если не есть, ни спать, отказаться от секса, забить на семью и бросить работу :) если же в меру задротить по 6ч то уйдет ~ 168 дней. :)

0
Kot9lra street

а чего все ожидают от фаллаута про космос?

0
PuserG

после слов Фила Спенсера - обливион про космос)

0
Dark1994

Я ещё на первой демонстрации понял, что максимум это будет на уровне 7\10, что-то типа фолача 4. Посредственно выглядело все - от графики и интерфейса до стрельбы и анимаций

0
Сергей23235

Глупо какие-то выводы делать,у каждого свои интересы,виденье,одному не зашло,другому понравилось,что-то определенное,средне статистическое можно будет сказать после 10т-30т отзывов в стиме,остальное все вкусовщина

0
Andrew Shimansky

кароче все всем понятно что это за кусок к____))))

-2
Destroited

Кусок кода, кода ты хотел сказать, ведь правда ?

0