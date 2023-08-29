Дэвид Яффе уже прошел Starfield и поделился своими впечатлениями

До выхода Starfield на PC и Xbox Series X|S остается все меньше и меньше дней, и фанаты уже не могут дождаться. Конечно, есть и те, кто уже давно играет, а именно журналисты и создатели контента, но им придется подождать, пока истечет срок эмбарго, прежде чем они смогут поделиться своими отзывами. Однако это не остановило Дэвида Яффе (David Jaffe), более известного как создатель God of War и Twisted Metal, но уже давно ставшего создателем контента, который написал на сайте X, что он думает об этой игре.
Я наконец-то закончил Starfield. В ней, конечно, есть моменты гениальности, но я не чувствую, что она может сравниться с другими классическими играми. Концовка тоже получилась абсурдной, что я отчасти понимаю, учитывая общую тему, но в любом случае, это же развлекательный продукт..... Я не знаю. Мне нужно это обдумать.
В общем и целом создается впечатление, что Яффе испытывает противоречивые чувства по поводу игры. Надо сказать, что этот человек известен своими зачастую несколько экстремальными реакциями, что, возможно, даже полезно для его работы в качестве создателя контента. Кроме того, трудно правильно интерпретировать его слова, поскольку мы не знаем, сколько времени он провел в игре и чем занимался: возможно, он играл только в сюжетную линию, чтобы быстро закончить, пропуская второстепенные задания, что явно не даст полного впечатления от Starfield.
До дебюта Starfield осталось всего несколько дней. Напомним, что игра будет доступна с 6 сентября на ПК, Xbox Series X|S и в каталоге Game Pass. Те же, кто приобрел Premium Edition, смогут начать играть в нее уже в пятницу, 1 сентября.
Народ сам себя взвинтил психозами о супер-гениальности предстоящей игры. А получить могут обычную игру-проходняк.
Может, просто надо успокоиться, дождаться выхода игр и тогда уже посмотреть, что у разрабов получилось ?
Так мы этого и ждём, просто сам издатель всех пытается будоражить своей лапшой!!!)))
я думаю большинство и так знают что это будет Скайрим в космосе, вопрос лишь в том насколько в игре будет много духоты
Ну вообще на этом сайте я только хейт игры вижу по любому поводу.
На этом сайте в принципе почти один хейт, как в прочем и в интернете в целом.
Мне кажется, Дэвид Яффе - это единственный в мире человек, который использовал слово гениально и Starfield в одном предложении.
Даже рекламных слов подобрать не смог. Чувствую, на релизе будет весело. :)
Походу концовка будет - большой вселенский БУУМММ??
С другой стороны - лично мне пофиг на концовку, я до сих пор не прошел главный сюжет Скайрима и фалаута 4, хотя наиграл очень много часов в них, причем остался очень доволен.
Так же - уже давно нужно понять, что в нашем теперешнем мире - что бы что-то оценить, нужно пощупать самому. Например лично меня очень сильно разочаровал Балдурс, в котором много дибилизма, но он всё равно популярен.
Так что у каждого своё мнение
Я из всех игр беседки до конца прошел только Обливион и Глобальный мод fallout new vegas новая калифорния, в остальные наигранно тысячи часов но сюжетка не пройдена и на половину.
Как говорится "Сколько людей - столько и мнений".
Каждый воспринимает игру по своему, кому-то это шедевр, кому-то кусок г.. а я ещё только оценю её.
Да блин, походу с концовкой реально всё плохо. Твою мать, Говард, если там концовка NMS я обоссу старфилд с ног до головы.
Поверь так плохо с концовкой как в NMS априори быть не может, такой эпичный зашквар бывает раз в тысячелетие, это уникальный случай абсолютного и полного провала.
Надеюсь. В любом случае, если что не так, придётся засучить рукава, и, как я обычно говорю, запуская CK: "пациента на стол, начинаем экзекуцию!"
уровень побегать вечерок под пивко....
Ну и прекрасно, после работы самое оно.
Попахивает Киберпаком на выходе )))
в киберпанке сюжетка одна из сильных сторон. у беседки во всех играх сюжетка "чтобы была"
Вообще плевать на сюжет в этой игре, пройду его как нибудь потом, когда наиграюсь в саму игру
Ну конечно полное впечатление могут дать только задоротские второстепенные задания)
Я так то же только сюжетку пройду и хватит, конечно при условии интересного геймплея.
Ну, не знаю... без посещения 1000 планет как-то не считается, ведь если верить Тодду, то это самое-самое.
если тратить на каждую планету по 1 часу, то нужно примерно 42 дня, это при условии, если не есть, ни спать, отказаться от секса, забить на семью и бросить работу :) если же в меру задротить по 6ч то уйдет ~ 168 дней. :)
а чего все ожидают от фаллаута про космос?
после слов Фила Спенсера - обливион про космос)
Я ещё на первой демонстрации понял, что максимум это будет на уровне 7\10, что-то типа фолача 4. Посредственно выглядело все - от графики и интерфейса до стрельбы и анимаций
Глупо какие-то выводы делать,у каждого свои интересы,виденье,одному не зашло,другому понравилось,что-то определенное,средне статистическое можно будет сказать после 10т-30т отзывов в стиме,остальное все вкусовщина
кароче все всем понятно что это за кусок к____))))
Кусок кода, кода ты хотел сказать, ведь правда ?