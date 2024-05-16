Digital Foundry проанализировала патч Starfield, активирующий 60 кадров в секунду на Xbox Series

Digital Foundry имела возможность заранее проанализировать новый патч Starfield, добавляющий в версию для Xbox Series новые графические режимы: «Визуализация» и «Производительность», которые открывают различные варианты частоты кадров (30, 40, 60 кадров в секунду и полностью разблокированную).
Режим «Визуализация» предлагает более высокое разрешение (1440p), текстуры более высокого качества, более детальные отражения и больше деталей. С другой стороны, режим «Производительность» нацелен на более высокую частоту кадров и обеспечивает более плавную работу.
Режим «Производительность» во многих случаях достигает целевого значения 60 кадров в секунду, но в некоторых регионах, например, в городах Акила и Новая Атлантида, частота кадров падает до 30-40 кадров в секунду. Режим «Визуализация» с частотой 60 кадров в секунду работает одинаково в упомянутых городах, что позволяет предположить, что проблема связана с центральным процессором, а не с графическим процессором.
Вместо этого использование технологии VRR (переменная частота обновления) оказалось полезным для повышения плавности игры, особенно при стремлении к скорости 60 кадров в секунду.
В заключение, по мнению Digital Foundry, новые графические возможности Starfield на самом деле гарантируют более плавную работу, даже если и не достижение 60 кадров в секунду в каждом случае, что не всегда возможно. В целом патч обеспечивает более приятный игровой процесс.
Однако Digital Foundry также считает, что режим «Производительность» со скоростью 30 кадров в секунду бесполезен, учитывая, что режим «Визуализация» предлагает аналогичную производительность с более высоким качеством графики. Кроме того, критикуется отсутствие новых графических опций для Xbox Series S.
ну да норм , пустая игра с фепесом 120 кадров , бред сцукка..