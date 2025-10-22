Дизайнер Starfield признал, что космическая RPG не дотягивает до уровня Fallout и The Elder Scrolls

Ветеран Bethesda публично признал, что космическая RPG Starfield не дотягивает до уровня франшиз Fallout и The Elder Scrolls. Брюс Несмит, работавший над такими культовыми играми, как Oblivion и Skyrim, до участия в разработке Starfield, назвал процедурную генерацию главной причиной низких показателей игры.

В недавнем интервью FRVR Брюс Несмит объяснил, что основная проблема заключается в отсутствии идентичности локаций.

Когда планеты становятся слишком похожими и вы перестаёте испытывать азарт от их исследования, всё рушится.

Процедурная генерация, ответственная за создание тысяч планет в игре, в конечном итоге привела к появлению однообразных, безликих миров. Несмит также подчеркнул фундаментальные проблемы, связанные с самим космическим сеттингом игры. «Большая часть моей работы над Starfield была связана с астрономическими данными», — рассказал он, добавив, что космос «по своей природе скучен», потому что он «буквально описывается как пустой». По мнению дизайнера, перемещение между локациями не создаёт необходимого азарта для удержания игрока.

Если бы эту же игру выпустила другая компания, а не Bethesda, её приняли бы иначе. Не думаю, что она такого же уровня, как две другие игры, Fallout или The Elder Scrolls, но я всё равно считаю её хорошей.

Bethesda уже признала некоторые из проблем, отмеченных разработчиком, и объявила, что часть команды сосредоточена на улучшении игрового процесса в космосе, чтобы «сделать путешествия более интересными», согласно недавнему заявлению компании.