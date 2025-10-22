Дизайнер Starfield признал, что космическая RPG не дотягивает до уровня Fallout и The Elder Scrolls

Ветеран Bethesda публично признал, что космическая RPG Starfield не дотягивает до уровня франшиз Fallout и The Elder Scrolls. Брюс Несмит, работавший над такими культовыми играми, как Oblivion и Skyrim, до участия в разработке Starfield, назвал процедурную генерацию главной причиной низких показателей игры.
В недавнем интервью FRVR Брюс Несмит объяснил, что основная проблема заключается в отсутствии идентичности локаций.
Когда планеты становятся слишком похожими и вы перестаёте испытывать азарт от их исследования, всё рушится.
Процедурная генерация, ответственная за создание тысяч планет в игре, в конечном итоге привела к появлению однообразных, безликих миров. Несмит также подчеркнул фундаментальные проблемы, связанные с самим космическим сеттингом игры. «Большая часть моей работы над Starfield была связана с астрономическими данными», — рассказал он, добавив, что космос «по своей природе скучен», потому что он «буквально описывается как пустой». По мнению дизайнера, перемещение между локациями не создаёт необходимого азарта для удержания игрока.
Если бы эту же игру выпустила другая компания, а не Bethesda, её приняли бы иначе. Не думаю, что она такого же уровня, как две другие игры, Fallout или The Elder Scrolls, но я всё равно считаю её хорошей.
Bethesda уже признала некоторые из проблем, отмеченных разработчиком, и объявила, что часть команды сосредоточена на улучшении игрового процесса в космосе, чтобы «сделать путешествия более интересными», согласно недавнему заявлению компании.
Они слишком похожие со старта исследования планет, так что долго ждать "все рушится" не придется.
Да, у Беседки был огромный кредит доверия, достаточно было сделать очередной скайрим/фоллаут в космосе и это скорее всего приняли бы. Но, увы...
Учитывая затраты на разработку и количество ресурсов, это - провал.
Осталось уточнить - в чем?
А вот и то самое раскрытие.
че все гонят на это процедурную генерацию? она как и строительство в четвертом фолыче является абсолютно необязательным контентом, игрок ничего не теряет если будет исследовать только то что они сделали ручками, скипая все эти однотипные планеты, а уникальных локаций там огроменное количество, не меньше чем в предыдущих играх, возможно даже больше
Игры должны быть отдушиной, а не рутиной.
В скайриме мы переживаем путешествие по фентези миру, как в каких то сказках детства, с мечами и магией, что, грубо говоря, воплощает какие то глубокие подсознательные фантазии в жизнь.
В фолыче мы выживаем в мире после ядерной войны, психолигическое давление он полностью разрушенного социального строя, везде вокруг опасность и смерть, мутанты, радиация, люди, которые только и мечтают о том чтобы тебя подставить или ограбыть, войни группировок за власть, и герой, загнаный в этот мир не по своей воле, а являющийся жертвой обстоятельств пытается там выжить встревая в постоянные неприятности, и то какие неприятности тебя ждут и то как ты их преодолеешь зависят от твоего отыгрыша рпг.
А что дает этот космический кал? Интересный сеттинг? Интересный мир? Интересный сюжет? Может невероятный геймплей?
Это просто какая то рутина, ладно бы там хотябы можно было трахнуть инопланетянку, которую ты спас от чудовищ на планете без цивилизации.. или ты мог попасть на планеты где само понятие мироздания в корне отличается от типичного представления, где люди развились по другому, и например они освоили там какие то фентезийные приколы, и ты пройдя там линейку квестов тоже познаешь, как, например стрелять огнем из очка, или читать мысли... типо хоть какие то любопытные моменты, которые будут вызывать интерес... но мы включам калфилд и буд-то идем на завод, с мыслями, сегодня "исследую" 10 планет, там постеляю и добуду руду.
Это халтура для шекелей.