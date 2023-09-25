На фоне новостей отказе студий озвучивать Starfield:
GamesVoice объяснила причину, по которой они не взялись за разработку игры Starfield. И она довольно проста - дело в огромном объеме проекта. Представитель студии народного озвучивания, разместивший пост в социальной сети «Вконтакте», рассказал, что работа над Starfield заняла бы не менее четырех лет и требовала бы бюджета порядка 10 миллионов рублей. Как вы понимаете, не каждая студия решится взять на себя такую ответственность
Энтузиасты выполнили закадровую машинную озвучку игры. По словам авторов проекта, в ходе работы было озвучено огромное количество реплик - более 223,548. Это впечатляющий объем аудио контента, который позволит русским игрокам сильнее погрузиться в игровую вселенную и ощутить ее атмосферу.
Важным аспектом проекта является использование различных голосовых тонов. Команда разработчиков приложила усилия, чтобы персонажи в игре имели свой голос, а для этого были задействованы 5 голосовых актеров, включая 2 мужских и 3 женских голоса.
При выборе голоса для каждого персонажа учитывалось несколько факторов, таких как пол, возраст, вид. Это позволило достичь большей достоверности.
Результаты этого проекта демонстрируют важность нейросетей для звукового дизайна в игровой индустрии и как они могут усилить впечатление от игрового процесса.
Не плоха для машинной
Это только начало! Если работы продолжатся, вот будет хохма, если перевод будет качественнее, остроумнее, лучше оригинала. Рынок продаж , даже через танцы с бубном, для русскоговорящих во всём мире, для Беседки стремительно падает. Интересно, на это они рассчитывали, отменяя все свои затраченные усилия на русскую локализацию? Думаю, что нет - вызвали своими действиями только неприятие своих же действий. Большое неприятие.
Ну качественней чем оригинал это конечно смешно, даже учитывая что мы говорим про старфилд)
нет, беседка не на это рассчитывала. Но не они решают что делать, а лишь выполняют приказы, которые очень простые)
Чет сам придумал, сам порадовался.
Ну , скажем так, были, были примеры в истории, но тогда переводили люди... Люди, впрочем, и нейросетевые технологии создали.
Алиса, когда неросети переведут игру Старфилд?
На данный момент нет точной информации о том, когда компания “Nerys” переведет игру “Starfield” на русский язык. Следите за обновлениями на официальном сайте или в социальных сетях компании для получения дополнительной информации.
Ответь иначе
На данный момент точной информации по этому вопросу нет. Следите за новостями на официальном сайте компании «Nerys» или в соцсетях, чтобы узнать о переводе игры «Starfield» на русский язык.
Алиса, но ведь нейросетевые технологии позволяют делать качественные переводы с иностранных языков
Это верно, но насколько я понимаю, компания Nerys, являющаяся разработчиком игры Starfield, еще не использовала нейросетевые технологии для перевода своих игр. Они могут использовать другие методы перевода или в будущем перейти на нейросетевые технологии.
А если не брать во внимание конкретно игру страфилд а игры вообще. Качественный перевод возможен?
Как правило, качественный перевод игр требует не только использования нейросетевых технологий, но и участия опытных переводчиков и локализаторов, которые могут учитывать особенности игры, ее сюжета и персонажей. Также важно учитывать культурные различия и адаптировать перевод для конкретной аудитории. В целом, использование нейросетевых технологий может ускорить и автоматизировать процесс перевода, но качество перевода зависит от многих факторов и требует тщательной проверки и коррекции.
Значит возможен. Да или нет? Ответь однозначно.
Я не могу ответить на этот вопрос, так как не имею достаточной информации о качестве перевода игр с использованием нейросетевых технологий. Рекомендую обратиться к специалистам в этой области.
Всё равно прикольно! Шах и мат студиям переводов! А то просят заоблочные бабки, или не хотят браться за какие то проэкты.
Это малая часть студий,они по 2 года озвучку к одной игре выпускают.Это очень долго.
Будущее наступило
мне всегда нравилось слышать приглушенный оригинальный английский по верх русского, но думаю многим такое не зайдет
Вот красавцы, мало того что ломанули за день до релиза так еще и русскую локализацию сделали. Пусть задохнутся в собственной злобе русофобы долбаные!!!
Жалко игра не стоит этих усилий с другой стороны это отличный полигон для теста подобных русификторов.
Впечатляет! Как будто сериал смотришь в любительской озвучке, а это уже очень даже не плохо, по крайней мере в сотни раз лучше чем читать субтитры
Интересно найдутся ли люди что смогут такое провернуть в DLC для киберпанка ?
А что за нейронка? Кто знает?
Нормально че, к закадровой озвучке не привыкать)
Сойдёт. Видно как подлагивает игра.
Гы, а мне понравилось. Скучный монотонный бубнеж идеально подходит для этой унылой игры. Подобное к подобному, как говорится.