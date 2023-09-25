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об игре
Starfield 06.09.2023
6.7 3 432 оценки

Для Starfield энтузиасты создали машинную озвучку игры с более чем 223,548 репликами и 5 уникальными голосами!

SubstantialDuke
Новости

На фоне новостей отказе студий озвучивать Starfield:

GamesVoice объяснила причину, по которой они не взялись за разработку игры Starfield. И она довольно проста - дело в огромном объеме проекта. Представитель студии народного озвучивания, разместивший пост в социальной сети «Вконтакте», рассказал, что работа над Starfield заняла бы не менее четырех лет и требовала бы бюджета порядка 10 миллионов рублей. Как вы понимаете, не каждая студия решится взять на себя такую ответственность

Энтузиасты выполнили закадровую машинную озвучку игры. По словам авторов проекта, в ходе работы было озвучено огромное количество реплик - более 223,548. Это впечатляющий объем аудио контента, который позволит русским игрокам сильнее погрузиться в игровую вселенную и ощутить ее атмосферу.

Важным аспектом проекта является использование различных голосовых тонов. Команда разработчиков приложила усилия, чтобы персонажи в игре имели свой голос, а для этого были задействованы 5 голосовых актеров, включая 2 мужских и 3 женских голоса.

При выборе голоса для каждого персонажа учитывалось несколько факторов, таких как пол, возраст, вид. Это позволило достичь большей достоверности.

Результаты этого проекта демонстрируют важность нейросетей для звукового дизайна в игровой индустрии и как они могут усилить впечатление от игрового процесса.

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20
Комментарии: 20
Ваш комментарий
BoomGoTinko

Не плоха для машинной

19
MOZGOHI

Это только начало! Если работы продолжатся, вот будет хохма, если перевод будет качественнее, остроумнее, лучше оригинала. Рынок продаж , даже через танцы с бубном, для русскоговорящих во всём мире, для Беседки стремительно падает. Интересно, на это они рассчитывали, отменяя все свои затраченные усилия на русскую локализацию? Думаю, что нет - вызвали своими действиями только неприятие своих же действий. Большое неприятие.

7
Raf9111 MOZGOHI

Ну качественней чем оригинал это конечно смешно, даже учитывая что мы говорим про старфилд)

нет, беседка не на это рассчитывала. Но не они решают что делать, а лишь выполняют приказы, которые очень простые)

1
Spillik MOZGOHI
перевод будет качественнее, остроумнее, лучше оригинала

Чет сам придумал, сам порадовался.

0
MOZGOHI Spillik

Ну , скажем так, были, были примеры в истории, но тогда переводили люди... Люди, впрочем, и нейросетевые технологии создали.

1
MOZGOHI Spillik

Алиса, когда неросети переведут игру Старфилд?

На данный момент нет точной информации о том, когда компания “Nerys” переведет игру “Starfield” на русский язык. Следите за обновлениями на официальном сайте или в социальных сетях компании для получения дополнительной информации.

Ответь иначе

На данный момент точной информации по этому вопросу нет. Следите за новостями на официальном сайте компании «Nerys» или в соцсетях, чтобы узнать о переводе игры «Starfield» на русский язык.

Алиса, но ведь нейросетевые технологии позволяют делать качественные переводы с иностранных языков

Это верно, но насколько я понимаю, компания Nerys, являющаяся разработчиком игры Starfield, еще не использовала нейросетевые технологии для перевода своих игр. Они могут использовать другие методы перевода или в будущем перейти на нейросетевые технологии.

А если не брать во внимание конкретно игру страфилд а игры вообще. Качественный перевод возможен?

Как правило, качественный перевод игр требует не только использования нейросетевых технологий, но и участия опытных переводчиков и локализаторов, которые могут учитывать особенности игры, ее сюжета и персонажей. Также важно учитывать культурные различия и адаптировать перевод для конкретной аудитории. В целом, использование нейросетевых технологий может ускорить и автоматизировать процесс перевода, но качество перевода зависит от многих факторов и требует тщательной проверки и коррекции.

Значит возможен. Да или нет? Ответь однозначно.

Я не могу ответить на этот вопрос, так как не имею достаточной информации о качестве перевода игр с использованием нейросетевых технологий. Рекомендую обратиться к специалистам в этой области.

1
askazanov

Всё равно прикольно! Шах и мат студиям переводов! А то просят заоблочные бабки, или не хотят браться за какие то проэкты.

13
Arnold Schwarzenegger 76

Это малая часть студий,они по 2 года озвучку к одной игре выпускают.Это очень долго.

3
Федор Бурый

Будущее наступило

5
Ray Liotta

мне всегда нравилось слышать приглушенный оригинальный английский по верх русского, но думаю многим такое не зайдет

5
Александр Душкин

Вот красавцы, мало того что ломанули за день до релиза так еще и русскую локализацию сделали. Пусть задохнутся в собственной злобе русофобы долбаные!!!

5
6363

Жалко игра не стоит этих усилий с другой стороны это отличный полигон для теста подобных русификторов.

3
Just-Name

Впечатляет! Как будто сериал смотришь в любительской озвучке, а это уже очень даже не плохо, по крайней мере в сотни раз лучше чем читать субтитры

Интересно найдутся ли люди что смогут такое провернуть в DLC для киберпанка ?

3
HellowRainbow

А что за нейронка? Кто знает?

1
danilukHF

Нормально че, к закадровой озвучке не привыкать)

1
1barac9U7ada7

Сойдёт. Видно как подлагивает игра.

-1
0ncnjqybr

Гы, а мне понравилось. Скучный монотонный бубнеж идеально подходит для этой унылой игры. Подобное к подобному, как говорится.

-4