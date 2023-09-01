Для Starfield только что был выпущен бесплатный мод Intel XeSS/NVIDIA DLSS 2

Моддер PureDark выпустили бесплатный мод для Starfield, который заменяет FSR 2.0 на Intel XeSS и NVIDIA DLSS 2. Скачать этот мод Starfield DLSS 2/XeSS можно с нашего сайта. Для установки необходимо следовать данному руководству.
- Распакуйте этот мод в корневую папку игры.
- Установите Upscaler Base Plugin, поместите PDPerfplugin.dll в папку mods/UpscalerBasePlugin.
- Необходимо скачать nvngx_dlss.dll или libxess.dll и поместить их в папку mods/UpscalerBasePlugin. Ознакомьтесь с описанием UpscalerBasePlugin.
- В игре нажмите клавишу END, чтобы открыть меню для настройки апскейлера, в котором можно выбрать DLSS или XeSS.
- В настройках игры необходимо включить FSR2, так как этот мод заменяет FSR2 на DLSS/XeSS.
- Больше нет уровней качества, вы просто изменяете коэффициент масштабирования рендера.
PureDark также работает над модификацией DLSS 3, которая позволит повысить производительность в тех случаях, требующих большой нагрузки на процессор. По имеющейся информации, это будет платный мод, который будет доступен только его меценатам. Но, поскольку мод DLSS 2/XeSS распространяется на бесплатной основе, возможно, это позволит немного уменьшить негативное отношение к PureDark..
Как уже отмечалось, NVIDIA RTX 4090 не способна обеспечить постоянную работу с частотой 60 fps в режиме нативного 4K/Ультранастроек. Следовательно, DLSS 2 просто необходим для обеспечения высокого фреймрейта при таком разрешении даже на самой мощной видеокарте NVIDIA.
ну чо беливеры? а вы не верили что системные требования для 30 фпс стабильных, а не для 60) живите с этим) Статерфилед во всей красе
Игровая индустрия во всей своей красе*
2015 года графика, фпс с пс4 (КАЙФ)
Да оптимизация у игры шлак конечно.. надеюсь хоть сама игра сможет порадовать
Да уж, теперь слово Бесплатный актуально.
Играю на Ryzen 5 3600, 1660 TI - на средних в FHD выдает 65-80 ФПС
скрин настроек можно?
Неужели на ТИ всё настолько лучше. Я сейчас смотрел видосы для своей 1660 S, так там стабильных 30 фпс с ФСР2 на средних у людей нет.
да он рендер на 25% оставил походу да и всё
круто, твоя 1660ти выдает прилично больше чем 3060ти, это похвально) покажи где такую видюху брал