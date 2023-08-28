Для Starfield уже вышло первое крупное обновление

Те, кто предварительно загрузил цифровую версию Starfield на Xbox Series X|S и ПК, либо благодаря Game Pass, либо просто купив игру, уже могут скачать первый патч для долгожданной научно-фантастической ролевой игры от Bethesda.
Если у вас есть возможность, мы рекомендуем загрузить его прямо сейчас, поскольку это довольно существенное обновление, хотя в любом случае загрузка должна начаться автоматически. Как сообщил MauroNL в X/Twitter, речь идет о 15,48 ГБ на консолях и 13.4 ГБ на ПК. Никакого списка изменений представлено не было, но вероятно этот патч подтянет оптимизацию и устранит другие ошибки с которыми могли столкнуться журналисты.
До дебюта Starfield осталось всего несколько дней. Напомним, что игра будет доступна с 6 сентября на ПК, Xbox Series X|S и в каталоге Game Pass. Те же, кто приобрел Premium Edition, смогут начать играть в нее уже в пятницу, 1 сентября.
Интересно, они додумались сделать смену настроек графики внутри игры, а не в отдельном лаунчере как в фоллыче 4??
Ну тут двоякое впечатление, когда делаешь это вне игры это намного лучше в плане прогрузки чем на ходу, но да немного не удобно тут я согласен.
Хех, сомневаюсь. Даже если сделают, всё равно нужен будет перезапуск игры. А тогда смысла их в саму игру добавлять нет. Хотя, ENB может менять настройки на ходу. Но опять же, он перезапускается после этого. Так что не думаю, что беседка с этим заморачивалась.
Вот будет весело людям, купившим диск и не имеющим безлимитного интернета
Где в сомали ? Ща даже у нас в средней полосе инет есть там где даже дорог нету.
А если у них такая прости господи ж"па то где они вообще диск смогли купить ?
Где такие люди? Игра не дешёвая, покупать игры есть, а интернета нет?
Половина мира не имеет безлимитного интернета. Даже в России, даже в США, везде куча мест где нет проводного интернета, а мобильный довольно дорог. И если пользователь не пожалел денег, скорость там такая, что этот патч будет качаться несколько суток. Не зря Маск создал Старлинк, выпустив на орбиту полторы тысячи спутников
Ну и покажи мне хоть одного человека который в реале а не в твоих фантазиях этим старлинком пользуется ну так чтоб не в записи а чтобы можно было с ним связатся а то этих фейковых клоунов которых даже в сети не найти я уже навидался
в Сомали походу проще диск от дп-27 найти, чем от ПК :)
Если сотне тестеров уже патчи нужны - сколько же найдут, когда "тестеров" будут сотни тысяч...
Бро, это беседка.
И миллиард патчей будет мало
НЕОН:
А вон голубенькая шкала под хп, это энергетический щит, или шкала маны?
Да.
Лол, будто в 4-м фоллыче хуергу построили.
Это же "Патч Первого Дня", только заранее ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Кто бы сомневался...
Интересно было бы почитать патчноуты
Ничоси, 13 гигов 0_о
На самом деле это может ничего существенного не значить. Они могли затронуть пару больших файлов игры и всё. К примеру скрипт с исправленным кодом находился в зашифрованном файле ресурсов на 5 Гб, вот и качай эти 5 Гб, а изменились всего пара килобайт на самом деле.
ага, передаём привет SCUM, где любой фикс, даже самый маленький, и ты должен качать и перепаковывать всю игру)
Это точно..
Архив со скриптами весит пару сотен мегабайт максимум. Скорее всего правили сетки, текстуры или анимации. Может какие esm.
Ну я просто пример привел)
13гб пк
Патч размером со Skyrim SE
Ну, как бы...
Это ты че туда столько запихал?
Ох, чего там только нет. Особо жирные - Lotd и его "спутники" по типу Vigilant, grey cowl of Nocturnal, а также Bruma, Fort Knox, Goma Peroland. Ещё 4К параллакс текстуры, куча всяких 2К-4К шмоток, ну и так, по мелочи.
Больше 200 модов суммарно.
Подтверждаю
ну вон в видео 10 минут в пустыне текстурки подгружаются на лету. интересно что за железо у него стоит ли карту новую брать
бокс икс у него, а не железо, вроде на пк ещё никто играть не может, ток на боксе, и журналюги тож ток на боксе играют, иначе бы пк версию могли кто нибудь слить в сеть до релиза и чтоб это предотвартить не дали никому пк версию ток боксовскую
ну хз там к файлам фик подлезешь
Может в патче ру сабы и интерфейс?
Держи карман шире :)
Главное что бы денуву не прикрутили
Ага и озвучка.
Перевод интерфейса это txt весом пару килобайт. А остальной перевод это esm. Около гигабайта или типа того. Но, тогда обновление получили бы только русские аккаунты, или у русских было бы больше файлов для загрузки. Так что сомневаюсь, что там внезапно русский esm сделали.
Озвучку можно и через пару лет, когда выйдет Starfield Complete Edition
Потому что хотят выпустить рабочий завершенный продукт. А не бг3.
А что в БГ3? Думаешь игра будет прямо вообще идеальная?? Ты в каком мире живешь? Будет и вырезанные материалы и будут баги. Это Bethesda тут все будет!!
Когда хочешь набросить, но не очень получается
Получилось отлично 😂, дизы неплохо летят.