Для Starfield выпущено уже более 6 000 модификаций

Starfield уже имеет более 6 500 модов на Nexus Mods, которые были скачаны более 33 миллионов раз. Несмотря на свой, так сказать, юный возраст, игра уже занимает 12-е место по количеству модов и 17-е по количеству загрузок.
Учитывая, что Bethesda до сих пор не сделала доступными инструменты для моддеров, обещанные на 2024 год, это очень хороший результат. Самый популярный мод, StarUI Inventory, был загружен 1,4 миллиона раз, за ним следует Starfield Script Extender (SFSE), загруженный 1,2 миллиона раз.
Одним словом, Starfield уже является одной из самых популярных игр на Nexus Mods, несмотря на критику, которой она подверглась, что говорит о том, что она по-прежнему находит широкую поддержку среди PC-геймеров.
Надо сказать, что игры Bethesda имеют очень хорошие показатели по моддингу. Кстати, The Elder Scrolls V: Skyrim - игра с наибольшим количеством модов на Nexus Mods, за ней следуют Fallout 4, Fallout: New Vegas и The Elder Scrolls IV: Oblivion, поэтому неудивительно, как быстро растет Starfield. К слову, The Witcher 3: Wild Hunt, несмотря на свои годы, имеет "всего" 6 400 модов, а Baldur's Gate 3 - 4 600.
Моддинг-сцена — одна из причин, по которой Bethesda не решается менять игровой движок, учитывая легкость, с которой многие люди теперь знают, как использовать его технологии, что также является одной из причин, по которой Starfield также получила распространение модов.
Все, чего не хватает на данный момент, — это официальных инструментов, которые позволят моддерам еще больше углубиться в игру.
Тот случай, когда даже моды не могут сделать игру интересней.
Выпущено то тысячи, но по факту стоящих единицы. Переработка мусора в ресурсы, фикс на гравитацию внутри пещер, упрощение дибильного взлома и универсальный контейнер, который помогает избежать перегруза, раз уж транспорта нет. А, ну и фикс на распределение энергии на корабле, чтоб не сбрасывалось.
Исчо на богатых торговцев мод просто необходимый .
да, ты прав. Никогда не понимал, почему в беседных РПГ торговцы, которые по лору ГОДАМИ занимаются трейдингом и ворочают продукцией на миллионы - в карманах имеют три копейки. При том, что они как банковский обменник - товар берут с огромным дисконтом, а выставляют за цену в 3-4 раза выше и соответственно с прибылью там всё хорошо, а чтоб они инвестировали в продвижение бизнеса, рекламу или франшизы чаще всего не видно. Не сьедает же аренда убогого ларька столько.
каждой планете по модификации !
мертвому припарки
Скорее всего правильно написать надо - доработак и исправлений! ))))
Если у игры галимая база ей никакие моды не помогут
надеюсь, не забыли моды платными сделать, как в фоллауте 4 ?
Вот если бы новость 6005 я б лайк поставил, а так мало.
Или просто игра на столько плоха, что люди её вынуждены модифицировать, чтоб хоть как-то оправдать потраченные на неё деньги
В любом случае в "новых" игра то ничего нового и нет. А если в игре даже обычные вещи нормально не сделаны, то и смысла нет спасать уже мертвое
С выходом стотысячной модификации игра заблистает новыми гранями в светло коричневых тонах и мододелы может даже придумают замену обосраному в долгих путешествиях скафандру на какую нибудь другую модель..
Кроме SkyUI ничего полезного нету! имао
Игра еще раскроется
Она уже раскрылась, правда как кусок г.., но сути это не меняет)