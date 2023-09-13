Для Starfield вышел мод, который преображает эффекты в игре

Несколько дней назад моддер Weijiesen выпустил один из лучших графических модов для Starfield, который кардинально преображает графику - он перерабатывает многие эффекты в игре.
Данный мод улучшает взрывы, эффекты оружия (вспышки, удары и т. д.), кровь, молнии, повреждения от пуль, воспламенения, а так же окружающие эффекты, такие как: туман, пыль, дым и т. д. Помимо этого улучшена визуализация воды (брызги, пена, волны и т. д.), а так же электрические дуги, силовые поля и т. д.
Оригинальные эффекты были очень низкого качества даже на ультра настройках - остается только гадать как настолько ужасные эффекты попали в релизную версию игры. Оценить визуальное преображение игры можно на скриншотах ниже:
Действительно фанаты мододелы допиливают игру.
Была бы в эффектах проблема....
Еще бы оптимизацию текущего состояния, боюсь что новые сочные эффекты это еще минус 10 фпс
от 20 фпс
Опробуемс