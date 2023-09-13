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Starfield 06.09.2023
6.7 2 565 оценок

Для Starfield вышел мод, который преображает эффекты в игре

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AceTheKing
Новости

Несколько дней назад моддер Weijiesen выпустил один из лучших графических модов для Starfield, который кардинально преображает графику - он перерабатывает многие эффекты в игре.

Данный мод улучшает взрывы, эффекты оружия (вспышки, удары и т. д.), кровь, молнии, повреждения от пуль, воспламенения, а так же окружающие эффекты, такие как: туман, пыль, дым и т. д. ﻿﻿ Помимо этого улучшена визуализация воды (брызги, пена, волны и т. д.), а так же электрические дуги, силовые поля и т. д.

Оригинальные эффекты были очень низкого качества даже на ультра настройках - остается только гадать как настолько ужасные эффекты попали в релизную версию игры. Оценить визуальное преображение игры можно на скриншотах ниже:

5
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
Нейтан Дрейк

Действительно фанаты мододелы допиливают игру.

5
Случайный Игрок

Была бы в эффектах проблема....

1
Freund Benno

Еще бы оптимизацию текущего состояния, боюсь что новые сочные эффекты это еще минус 10 фпс

0
Kot9lra street

от 20 фпс

0
kidchegi

Опробуемс

0