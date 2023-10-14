Моддер Yeti выпустил обязательный мод для Starfield, оптимизирующий значительную часть ванильных скриптов. Мод заменяет медленные функции на более быстрые, что дает возможный прирост фпс, поэтому это идеальный вариант для владельцев ПК низкого или среднего уровня.
По словам моддера, в Starfield (и во всех играх Bethesda), когда скрипт оказывается в начале очереди, использующей медленную функцию, и должен запросить информацию у другого скрипта, он выходит из очереди, чтобы запросить информацию, а затем возвращается в конец очереди. Этот мод позволяет сократить количество возвратов в очередь за счет того, что скрипт получает нужную информацию, когда оказывается в начале очереди, что делает очередь короче.
Данный мод все еще находится на ранней стадии разработки. Yeti утверждает, что моддеры только что получили "доступ к компиляции скриптов, и новые недокументированные возможности нужно пока пропустить". Так что теоретически новые версии могут еще больше повысить общую производительность.
Скачать Vanilla Scripts Optimized Mod можно здесь.
Для Starfield вышел мод, оптимизирующий значительную часть ванильных скриптов©
Моддер Yeti выпустил обязательный мод для Starfield, оптимизирующий значительную часть ванильных скриптов. Мод заменяет медленные функции на более быстрые, что дает возможный прирост фпс, поэтому это идеальный вариант для владельцев ПК низкого или среднего уровня.
Честно говоря уже походу ни один мод эту игру не спасет, уже даже в выходные 100 тысяч не набирает....77 тысяч на пике это ппц, поздравить только Беседку...
А что не так ? Норм онлайн для одиночной игры, и это спустя месяц после релиза
Киберпанк, спустя три года после релиза и с в два раза большим онлайном передает привет!
Я тут обзор глянул от человека, который в старфилд наиграл более 150 часов и является фанатом скайрима и фолыча, но он сугубо почти о минусах игры говорит плюсов выделил крайне мало у игры. А надо было наиграть порядка 2к часов, чтобы игра показала свое истинное лицо)
DLC Сайберпанк, так то, кстати, значительно хуже от того же Старфилда.
И по онлайну, и по продажам
Да какие моды, игра уг, на всех планетах одинаковые пещеры, данжи, заводы, лаборатории, пустышка игра, нет никаких приключений, непонятно что они там столько времени разрабатывали.
хз понимаете
сорян не знаю как ещё обьяснить
свет тени нпс
норм картинка
ручки из попки вынимаем индивидуально дАпиливаем
сорян нетот тред блять
залочте плиз! модеры !!!!
Картинка почти как Морровинде, олдфаги должны оценить)
Модера тут страшная картинка в 29 Fps СРОЧНО помогайте .
Или ты в первый раз увидел лучи солнца в игре ? и тени ? что тебя впечатлило интересно =)))
вот вчера играл в Battlefront 2 Так там графа в триста раз лучше скумфилда