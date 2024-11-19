Для Starfield вышла финальная версия патча 1.14.74, добавляющего неограниченную частоту кадров на Xbox Series X

После первоначального выпуска в виде «бета» обновление 1.14.74 для Starfield теперь доступно для всех на Xbox и ПК. Что касается основных моментов, то главным из них с точки зрения Xbox является повторное введение опции неограниченной частоты кадров на Xbox Series X, а также некоторые «общие улучшения производительности и стабильности». Кроме того, по сравнению с бета-версией в полной была добавлена генерация данных анимации Lipsync для Creation Kit.
Основные моменты:
- Общие улучшения производительности и стабильности.
- Опция без ограничения частоты кадров снова доступна для пользователей Xbox Series X.
- Сообщение дня теперь отображается более последовательно на Xbox.
- Исправлена проблема, при которой некоторые команды консоли не отключали определённые достижения.
- Shattered Space теперь будет правильно отображать владельца для пользователей Steam.
Полные примечания доступны по ссылке.
А на Xbox есть игры, а то как-то смотрел и ничего нового или чего нет на ПК, тогда зачем оно нужно?
Да и сама игра, хоть и прошел. Ни черта не увекательна и не заинтересовала.
какие игры в холодильнике? там только пиво
Срал я на этот Xbox, в РФ нормально на нем не поиграешь!
Неограниченное, это 35?
Один момент в новости забыли упомянуть, теперь в Creation доступна генерация анимации лиц. Наконец квестовые моды и нормальные компаньоны будет возможно создать.
без ограничения она дотягивает до 60? или все таки 999кдс