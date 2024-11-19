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Starfield 06.09.2023
Экшен, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Космос, Научная фантастика
6.9 6 784 оценки

Для Starfield вышла финальная версия патча 1.14.74, добавляющего неограниченную частоту кадров на Xbox Series X

monk70
Новости

После первоначального выпуска в виде «бета» обновление 1.14.74 для Starfield теперь доступно для всех на Xbox и ПК. Что касается основных моментов, то главным из них с точки зрения Xbox является повторное введение опции неограниченной частоты кадров на Xbox Series X, а также некоторые «общие улучшения производительности и стабильности». Кроме того, по сравнению с бета-версией в полной была добавлена генерация данных анимации Lipsync для Creation Kit.

Основные моменты:

  • Общие улучшения производительности и стабильности.
  • Опция без ограничения частоты кадров снова доступна для пользователей Xbox Series X.
  • Сообщение дня теперь отображается более последовательно на Xbox.
  • Исправлена ​​проблема, при которой некоторые команды консоли не отключали определённые достижения.
  • Shattered Space теперь будет правильно отображать владельца для пользователей Steam.

Полные примечания доступны по ссылке.

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
Trofikus

А на Xbox есть игры, а то как-то смотрел и ничего нового или чего нет на ПК, тогда зачем оно нужно?
Да и сама игра, хоть и прошел. Ни черта не увекательна и не заинтересовала.

1
Темный-Властелин

какие игры в холодильнике? там только пиво

0
DanilManil

Срал я на этот Xbox, в РФ нормально на нем не поиграешь!

1
Shakodzyn

Неограниченное, это 35?

0
Log Fox

Один момент в новости забыли упомянуть, теперь в Creation доступна генерация анимации лиц. Наконец квестовые моды и нормальные компаньоны будет возможно создать.

0
Темный-Властелин

без ограничения она дотягивает до 60? или все таки 999кдс

0