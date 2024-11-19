Для Starfield вышла финальная версия патча 1.14.74, добавляющего неограниченную частоту кадров на Xbox Series X

После первоначального выпуска в виде «бета» обновление 1.14.74 для Starfield теперь доступно для всех на Xbox и ПК. Что касается основных моментов, то главным из них с точки зрения Xbox является повторное введение опции неограниченной частоты кадров на Xbox Series X, а также некоторые «общие улучшения производительности и стабильности». Кроме того, по сравнению с бета-версией в полной была добавлена генерация данных анимации Lipsync для Creation Kit.

Основные моменты:

Общие улучшения производительности и стабильности.

Опция без ограничения частоты кадров снова доступна для пользователей Xbox Series X.

Сообщение дня теперь отображается более последовательно на Xbox.

Исправлена ​​проблема, при которой некоторые команды консоли не отключали определённые достижения.

Shattered Space теперь будет правильно отображать владельца для пользователей Steam.

Полные примечания доступны по ссылке.