Для Starfield вышла первая версия русификатора с переведённым меню и интерфейсом

Долгожданная космическая ролевая игра от Starfield ещё не вышла, но уже обзавелась первой модификацией, которая должна порадовать русскоязычных игроков. Авторы небезывестного сайта локализаций игр Zone of Games опубликовали самый первый вариант русификатора Starfield.
Это предварительная версия 0.1, содержащая красивые русские шрифты, перевод меню и интерфейса. По словам авторов, объём текста очень большой, и перевести его даже машинным способом в кратчайшие сроки не получилось. Однако, работа идёт полным ходом.
Скачать русификатор можно по бесплатно прямо с нашего сайта.
В видео ниже помимо демонстрации русификатора также представлена работа экранного переводчика Translumo.
По сопатке этой Беседке. БРАВО воины перевода
Проснись, перевод будет минимум через год - полтора. А перевод 10 слов это не перевод а бред какой-то.
Кривой машинный будет не через год, а в сентябре+-. А через год уже поправят в ручную и будет норм.
Ну ее примерно еше столько же и патчить будут.
ппц вы наивные конечно =))) Одно дело какой нить стар варс или готэм найтс прогнать а другое дело огромную рпг с 2кк слов - где даже 1 ключевое слово может поломать не только смысл но и прохождение в целом.
Не испортит, соображалка работает нормально, пойму если что. И что в "стар варс или готэм найтс" прямо там не важен был нормальный русский? "готэм найтс" это ты про какую игру?
Оперативно однако, даже несмотря на то что игра не вышла ещё!
У кого надо - у тех вышла.
Благодарю за работу!
Бей руссификаторами по наглым мордам оборзевших русофобов!
Успокойся, ребёнок, а то в штаны ещё напрудишь от
А ты уже?
сразу минусую всех утырков, кто начнёт пищать о необходимости учить басурманские языки. они пусть русский учат. пригодится на допросах.))
Чую что русский перевод на старфилд будет в топ 10 модификаций по количеству скачивания в
Однозначно. 👍
Я б сказал в топ 5
Я бы сказал в топ-1
Ура:)
Норм, надо хотя бы остального машинный, может 6 уже будет. Ну можно было видео не на час :D Для показа меню на русском.
Помню такой хайп на руссик в Mount & Blade II: Bannerlord. Там также все русификаторы сделали :D
когда пак с таблеткой будет?
Через 20 минут после релиза, там ж нет защиты
Ждём, тогда и поиграем.
Надеюсь завтра уже 1го появится на торренте прем версия.
А как на Xbox пот поставить этот не официальный Русс перевод?
Эксклюзив ПК
The russian english dialogue is very nice.
блин, народ, вы что первый раз видите интерфейсный мод для движка CreationEngine?
не смотря в архив предположу что там остался все тот же Adobe Scaleform (flash), пацаны просто открыли пару swf в бесплатном декомпиляторе — FFdec и заменили строчки, такой модинг осилит любой кто комп не первый день видит
смысла в этом чуть менее чем ноль, потому что нормальные интерфейсные моды по типу FallUI подтянутся позже и вот их уже стоит переводить
Та им денег не хватило на перевод!
Пользуясь тем что это первое видео геймплея которое я смотрю не снято на телефон заметил несколько вещей которые мне не понравились.1 во время добычи ресурсов нет тераформинга по сути это не отличается от того как было в том же Скайрим. 2 я так понял что наш герой нем как Гордон фримен немного огорчает. 3 Анимации персонажей немного поправили огнестрел Саиду стандартный а вот анимации оружия ближнего боя перекачивали из Фаллаут 4. 4 нет расчленение это печально покране мере не показали.5 палеты в космосе ну это тупо ноу мен Скай кроме взлета и посадки с планет. 6 по оптимизации видны фризы но это может зависеть от железа хз. 7 стандартное собирание всего хлама на локациях во имя ресурсов. Что касается перевода через 2 недели после релиза с официальным будет не отличить , хотя объем большой худшем случае через месяц PS: союзники как всегда буду застревать на проходе это бесит
лесом пусть идут с этой игрой нет ни русской локализации ни озвучки субтитры и те английские
Да тебе русский и не нужен, судя по грамотности
сразу видно деревня из села, запятые мать пусть поможет тебе расставить, вырастила чучело безграмотное.
Ну так и иди лесом от этой игры? Зачем ты сюда заходишь? Иди и живи спокойно без этой игры - тебе разве кто-то мешает?
Фанаты будут играть в меню
с меню и так разобрались бы. нам подавай полную русификацию сабов для начала.
Заценю торрент эдишен через пол года после кучи патчей и нормальным переводом всех садов, глядишь и модеры игру так же помогут довести до ума.
Не получится, сейчас все будут о нем говорить, и все инфопространство будет заполнено спойлерами. Так что начать все же придется сейчас, если не хочешь испортить впечатление
Ну и бред. В Cyberpunk 2077 начну играть, как все нормальные люди, только после выхода DLC, об игре знаю очень мало, о сюжете и персонажах вообще ничего.
Правильно. Но полгода мало. Лично я к этой игре прикоснусь не ранее, чем выйдут все патчи и дополнения, то есть через год-полтора. Самый смак игр беседки в их DLC, а к тому моменту игру может даже дублируют.
Сейчас все ДЛС почти всегда представляют из себя отдельную локацию с отдельным сюжетом, смысл ждать их выхода? Сам себе создаешь неудобства, играя в ждуна
Никаких неудобств, я не игроман, играю не по 10 часов в день, и у меня скопилось огромное количество игр, в которые я просто не успеваю сыграть, так что в большинство игр играю через несколько лет после их выхода, и в случае с такими играми, как Cyberpunk 2077, Baldur’s Gate 3, Starfield, это будет гораздо лучший опыт, чем при игре в релизные недоделки. А нетерпеливые чудаки занимаются фигней, играя в гораздо менее качественный продукт.
Это те ребята, что заряжали 20 миллионов за текстовый перевод? Наверное за меню и интерфейс наработали тысяч на 200 :)
Сами ЗОГ ничего не заряжали, это там какой-то пользователь решил подсчитать.
Да, но то что он там какой то эксперт и его мнение не опровергли, говорит что они разделяют его позицию, разве нет?
очередной читающий по диагонали и бежит дезинформировать народ, раньше так делали тёлки сейчас пошли полумужки...
Да учите блин уже международный язык. Все игры разрабатываются на английском. Страдаете. Вообще не жалею, что в свое время закончил школу английского языка и имел практику с носителями. Теперь в оригинале играю во все игры, так как они задуманы изначально. К тому же плюсы в работе.
идёшь ты лесом со своим инглишем
Сколько вот таких АНГЛИЧАН, иди играй в свой помойный анг язык сам. Русский мой родной язык и самый приятный, Русским говорят ДЕСЯТКИ миллионов людей и кстати(не только в России) один из популярных языков в стим. Ну по нику понятно от куда ты и так прогибаться за помойный язык.
Что ж тогда собрался играть в игру, где половина всё равно будет на "помойном языке"?
Красава, правда удобно и уважаемо. Увы, не все это понимают
Не умру и от спойлеров не страдаю если увижу, подожду русский, ну вря тли смогу играть комп Г