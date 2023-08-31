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Starfield 06.09.2023
7.9 765 оценок

Для Starfield вышла первая версия русификатора с переведённым меню и интерфейсом

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monk70
Новости

Долгожданная космическая ролевая игра от Starfield ещё не вышла, но уже обзавелась первой модификацией, которая должна порадовать русскоязычных игроков. Авторы небезывестного сайта локализаций игр Zone of Games опубликовали самый первый вариант русификатора Starfield.

Это предварительная версия 0.1, содержащая красивые русские шрифты, перевод меню и интерфейса. По словам авторов, объём текста очень большой, и перевести его даже машинным способом в кратчайшие сроки не получилось. Однако, работа идёт полным ходом.

Скачать русификатор можно по бесплатно прямо с нашего сайта.

В видео ниже помимо демонстрации русификатора также представлена работа экранного переводчика Translumo.

43
61
Комментарии: 61
Ваш комментарий
TRADS80

По сопатке этой Беседке. БРАВО воины перевода

22
Serpentrage

Проснись, перевод будет минимум через год - полтора. А перевод 10 слов это не перевод а бред какой-то.

-18
Юрец Одесса Serpentrage

Кривой машинный будет не через год, а в сентябре+-. А через год уже поправят в ручную и будет норм.

1
moblin Юрец Одесса

Ну ее примерно еше столько же и патчить будут.

2
Serpentrage Юрец Одесса

ппц вы наивные конечно =))) Одно дело какой нить стар варс или готэм найтс прогнать а другое дело огромную рпг с 2кк слов - где даже 1 ключевое слово может поломать не только смысл но и прохождение в целом.

1
Юрец Одесса Serpentrage

Не испортит, соображалка работает нормально, пойму если что. И что в "стар варс или готэм найтс" прямо там не важен был нормальный русский? "готэм найтс" это ты про какую игру?

0
HVTE

Оперативно однако, даже несмотря на то что игра не вышла ещё!

9
Spillik

У кого надо - у тех вышла.

-9
Wаynes

Благодарю за работу!

7
Pruss V

Бей руссификаторами по наглым мордам оборзевших русофобов!

6
Broook56

Успокойся, ребёнок, а то в штаны ещё напрудишь от

-34
SnappyLysandra Broook56

А ты уже?

2
grendel777

сразу минусую всех утырков, кто начнёт пищать о необходимости учить басурманские языки. они пусть русский учат. пригодится на допросах.))

6
Anatoliy Trn

Чую что русский перевод на старфилд будет в топ 10 модификаций по количеству скачивания в

5
Grindest

Однозначно. 👍

2
Сетеш

Я б сказал в топ 5

1
armageddon123456 Сетеш

Я бы сказал в топ-1

0
Да не важно

Ура:)

3
Юрец Одесса

Норм, надо хотя бы остального машинный, может 6 уже будет. Ну можно было видео не на час :D Для показа меню на русском.

1
Юрец Одесса

Помню такой хайп на руссик в Mount & Blade II: Bannerlord. Там также все русификаторы сделали :D

1
StormyRyuk

когда пак с таблеткой будет?

0
Stas776

Через 20 минут после релиза, там ж нет защиты

0
tvorog8088

Ждём, тогда и поиграем.

0
Grindest

Надеюсь завтра уже 1го появится на торренте прем версия.

0
lllMaks

А как на Xbox пот поставить этот не официальный Русс перевод?

0
Яков Будников

Эксклюзив ПК

0
kingjohn232

The russian english dialogue is very nice.

0
Jim_son

блин, народ, вы что первый раз видите интерфейсный мод для движка CreationEngine?

не смотря в архив предположу что там остался все тот же Adobe Scaleform (flash), пацаны просто открыли пару swf в бесплатном декомпиляторе — FFdec и заменили строчки, такой модинг осилит любой кто комп не первый день видит

смысла в этом чуть менее чем ноль, потому что нормальные интерфейсные моды по типу FallUI подтянутся позже и вот их уже стоит переводить

0
SnappyLysandra

Та им денег не хватило на перевод!

0
massonfixion

Пользуясь тем что это первое видео геймплея которое я смотрю не снято на телефон заметил несколько вещей которые мне не понравились.1 во время добычи ресурсов нет тераформинга по сути это не отличается от того как было в том же Скайрим. 2 я так понял что наш герой нем как Гордон фримен немного огорчает. 3 Анимации персонажей немного поправили огнестрел Саиду стандартный а вот анимации оружия ближнего боя перекачивали из Фаллаут 4. 4 нет расчленение это печально покране мере не показали.5 палеты в космосе ну это тупо ноу мен Скай кроме взлета и посадки с планет. 6 по оптимизации видны фризы но это может зависеть от железа хз. 7 стандартное собирание всего хлама на локациях во имя ресурсов. Что касается перевода через 2 недели после релиза с официальным будет не отличить , хотя объем большой худшем случае через месяц PS: союзники как всегда буду застревать на проходе это бесит

0
Дмитрий Финашов

лесом пусть идут с этой игрой нет ни русской локализации ни озвучки субтитры и те английские

-3
Stas776

Да тебе русский и не нужен, судя по грамотности

-3
Dmitry_Quant

сразу видно деревня из села, запятые мать пусть поможет тебе расставить, вырастила чучело безграмотное.

1
Ain Grimm

Ну так и иди лесом от этой игры? Зачем ты сюда заходишь? Иди и живи спокойно без этой игры - тебе разве кто-то мешает?

0
deusMarshall

Фанаты будут играть в меню

-3
grendel777

с меню и так разобрались бы. нам подавай полную русификацию сабов для начала.

-4
neeXXXT

Заценю торрент эдишен через пол года после кучи патчей и нормальным переводом всех садов, глядишь и модеры игру так же помогут довести до ума.

-6
Rey Harley

Не получится, сейчас все будут о нем говорить, и все инфопространство будет заполнено спойлерами. Так что начать все же придется сейчас, если не хочешь испортить впечатление

-6
Laicus Rey Harley

Ну и бред. В Cyberpunk 2077 начну играть, как все нормальные люди, только после выхода DLC, об игре знаю очень мало, о сюжете и персонажах вообще ничего.

1
0ncnjqybr

Правильно. Но полгода мало. Лично я к этой игре прикоснусь не ранее, чем выйдут все патчи и дополнения, то есть через год-полтора. Самый смак игр беседки в их DLC, а к тому моменту игру может даже дублируют.

1
Rey Harley Laicus

Сейчас все ДЛС почти всегда представляют из себя отдельную локацию с отдельным сюжетом, смысл ждать их выхода? Сам себе создаешь неудобства, играя в ждуна

-1
Laicus Rey Harley

Никаких неудобств, я не игроман, играю не по 10 часов в день, и у меня скопилось огромное количество игр, в которые я просто не успеваю сыграть, так что в большинство игр играю через несколько лет после их выхода, и в случае с такими играми, как Cyberpunk 2077, Baldur’s Gate 3, Starfield, это будет гораздо лучший опыт, чем при игре в релизные недоделки. А нетерпеливые чудаки занимаются фигней, играя в гораздо менее качественный продукт.

0
Rey Harley
авторы небеызвестного сайта Zone of Games локализаций игр опубликовали самый первый вариант русификатора Starfield

Это те ребята, что заряжали 20 миллионов за текстовый перевод? Наверное за меню и интерфейс наработали тысяч на 200 :)

-18
monk70

Сами ЗОГ ничего не заряжали, это там какой-то пользователь решил подсчитать.

8
Rey Harley monk70

Да, но то что он там какой то эксперт и его мнение не опровергли, говорит что они разделяют его позицию, разве нет?

-9
ValSpain

очередной читающий по диагонали и бежит дезинформировать народ, раньше так делали тёлки сейчас пошли полумужки...

5
KYIV_AFU

Да учите блин уже международный язык. Все игры разрабатываются на английском. Страдаете. Вообще не жалею, что в свое время закончил школу английского языка и имел практику с носителями. Теперь в оригинале играю во все игры, так как они задуманы изначально. К тому же плюсы в работе.

-33
ldssa jbcfsgfhd

идёшь ты лесом со своим инглишем

12
Юрец Одесса

Сколько вот таких АНГЛИЧАН, иди играй в свой помойный анг язык сам. Русский мой родной язык и самый приятный, Русским говорят ДЕСЯТКИ миллионов людей и кстати(не только в России) один из популярных языков в стим. Ну по нику понятно от куда ты и так прогибаться за помойный язык.

8
Stas776 Юрец Одесса

Что ж тогда собрался играть в игру, где половина всё равно будет на "помойном языке"?

-4
Stas776

Красава, правда удобно и уважаемо. Увы, не все это понимают

-6
Юрец Одесса Stas776

Не умру и от спойлеров не страдаю если увижу, подожду русский, ну вря тли смогу играть комп Г

0