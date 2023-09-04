Для Starfield вышла утилита Script Extender - теперь можно создавать продвинутые моды

В преддверии глобального запуска игры, который состоится на этой неделе, утилита для расширения возможностей скриптовой системы игры Starfield уже доступна для загрузки.
Starfield вышла в ранний доступ несколько дней назад, а вчера моддер Ян Паттерсон выпустил, как некоторые называют, святой грааль модов для игр Bethesda - утилита для расширения скриптов Starfield Script Extender (SFSE).
Хотя сама по себе эта утилита делает не так уж много, SFSE, по сути, является основой для использования более продвинутых модов в Starfield. Он позволяет значительно упростить процесс создания модов без изменения файлов игры. При этом отсутствуют какие-либо необратимые побочные эффекты. "Starfield Script Extender (SFSE) - это инструмент, добавляющий в игру дополнительные скриптовые возможности и функциональность", - говорится в описании мода SFSE.
Эта утилита создана той же командой, что и Fallout 4 Script Extender (F4SE), но если мод для Fallout 4 был выпущен почти через год после публичного релиза Fallout 4, то Starfield Script Extender был выпущен до публичного запуска игры, что является немалым достижением.
Следует отметить, что на данный момент SFSE работает только со Steam-версией Starfield, а версии для Windows Store и Game Pass не поддерживаются.
Starfield Script Extender можно загрузить на нашем сайте.
Starfield выходит на PC и Xbox Series X|S 6 сентября. Как уже было сказано, для обладателей Premium и Constellation Editions игра доступна в раннем доступе уже сейчас.
не прошло и недели.
скоро модеры и игру починят
Жду мод на подсветку только полезных предметов в режиме сканера, или хотя бы выделение их другим цветом
как та быстра все выпускается. игра еще не вышла даже тоу из раннего доступа
дорогие модеры, сделайте нытикам посадку в любой точке планеты, чтоб можно было неделями бродить по пустыне, без цели, а то видите ли разрабы, ироды, всё позакрывали....