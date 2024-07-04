Для Starfield вышла вторая версия мода Seamless Grav Jump, которая скрывает экран загрузки при гравипрыжках

Моддер aDebaser выпустил вторую версию мода Seamless Grav Jump, который скрывает загрузочные экраны при гравитационных прыжках в Starfield.
Новая версия мода обладает обновленными анимациями гравитационных прыжков, которые обеспечивают практически бесшовный переход между локациями, а так же устраняет ошибки на прочих загрузочных экранах, которые присутствовали в предыдущих версиях мода.
Несмотря на то, что Seamless Grav Jump не убирает загрузочные экраны, а лишь маскирует их, мод добавляет игроку сильное погружение в игру. Пользователи не понимают почему Bethesda не смогла сама сделать анимацию гравитационного прыжка.
А смысл? В 9 случаях из 10, я пользуюсь быстрым перемещением из любой точки, а не прыжками. Прыжки заскриптованы, с определённой вероятностью появляются либо пираты, либо ещё какая нечесть, они буквально ждут тебя на орбите. Кому охота тратить на них время.
Было б куда погружаться.
Выглядит дер-мово.
уахахахахахахахахахаахахха