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Starfield 06.09.2023
Экшен, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Космос, Научная фантастика
6.8 6 206 оценок

Для Starfield вышла вторая версия мода Seamless Grav Jump, которая скрывает экран загрузки при гравипрыжках

AceTheKing
Новости

Моддер aDebaser выпустил вторую версию мода Seamless Grav Jump, который скрывает загрузочные экраны при гравитационных прыжках в Starfield.

Новая версия мода обладает обновленными анимациями гравитационных прыжков, которые обеспечивают практически бесшовный переход между локациями, а так же устраняет ошибки на прочих загрузочных экранах, которые присутствовали в предыдущих версиях мода.

Несмотря на то, что Seamless Grav Jump не убирает загрузочные экраны, а лишь маскирует их, мод добавляет игроку сильное погружение в игру. Пользователи не понимают почему Bethesda не смогла сама сделать анимацию гравитационного прыжка.

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4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
hKKK33

А смысл? В 9 случаях из 10, я пользуюсь быстрым перемещением из любой точки, а не прыжками. Прыжки заскриптованы, с определённой вероятностью появляются либо пираты, либо ещё какая нечесть, они буквально ждут тебя на орбите. Кому охота тратить на них время.

2
Беркут Слеер
Несмотря на то, что Seamless Grav Jump не убирает загрузочные экраны, а лишь маскирует их, мод добавляет игроку сильное погружение в игру.

Было б куда погружаться.

2
Макс Макс 007

Выглядит дер-мово.

2
besnovaty1986

уахахахахахахахахахаахахха

-4