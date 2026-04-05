Достижения дополнения Terran Armada для Starfield намекают на новые локации и возможности, о которых Bethesda молчала

Релиз дополнения Terran Armada для Starfield запланирован на 7 апреля, однако список достижений уже стал доступен для ознакомления в Steam. В нем обнаружились отсылки к контенту, который разработчики, вероятно, хотели оставить в тайне до релиза: новым локациям и даже механикам, связанным с аванпостами.

Особое внимание игроков привлекло достижение "Это за то" (This for That). Его описание гласит, что игрок сможет "построить и передать аванпост одной из фракций". В оригинальной версии Starfield система аванпостов была довольно сырой, поэтому возможность взаимодействия с фракциями может вдохнуть в нее новую жизнь - возможно, это будет напоминать механику из дополнения Nuka-Cola для Fallout 4.

Еще одна важная деталь скрывается за достижением "Мастер магнетизма" (Master of Magnetism). Оно выдается за уничтожение некоего робота в месте под названием Новый Вавилон (New Babylon). Это название не фигурировало ни в одном из трейлеров или анонсов дополнения. Пока неизвестно, будет ли это новый город, планета, исследовательский корабль или изолированная станция, но учитывая, что достижение входит в число 20 новых трофеев, локация обещает быть значимой.

Наконец, третье достижение - "Переразогнан" (Overclocked) - связано с полной прокачкой нового робота-компаньона по имени Дельта. В описании персонаж характеризуется как "не совсем злой, но и не добрый", что вызывает ассоциации с культовым HK-47 из Star Wars: Knights of the Old Republic. Bethesda держала в секрете саму возможность улучшения этого компаньона.

Разработчики ранее заявляли, что ни DLC Terran Armada, ни обновление Free Lanes не станут концом поддержки игры. Тем не менее, игрокам, желающим сохранить сюрприз, стоит воздержаться от изучения полного списка достижений - он содержит спойлеры не только к дополнению, но и к основной игре.