Дотошный фанат Starfield определил, сколько будет причесок при создании персонажа, и их больше чем в Fallout 4 ©

Поскольку ролевая игра от Bethesda не за горами, а Starfield Direct еще ближе, похоже, что космическая ролевая игра имеет преимущество перед своим родственником, Fallout 4, в одном очень нишевом, но очень важном аспекте. С помощью объективных наблюдений и дедуктивных рассуждений было установлено, что последняя игра Bethesda предоставит большое разнообразие причесок при создании персонажа.

Анализируя геймплейные кадры, которые мы видели в прошлом году, было замечено, что в сегменте настройки персонажа можно найти несколько ползунков в нижней части, которые используются для изменения прически, цвета и так далее.



При увеличении масштаба этих ползунков выяснилось, что они сегментированы, и на основании этого один бесстрашный исследователь Starfield под ником Harrison Allen на Reddit вычислил, сколько именно вариантов женских причесок будет в игре.

Основываясь на положении ползунка для волос 19, я подсчитал, что в Starfield доступно примерно 47-51 вариантов женских волос. 47 - это более скромный подсчет, основанный на крайнем правом положении ползунка цвета волос (на случай, если ползунки на самом деле не идут дальше этого положения), но если он заполнен до конца, мы получим 51.

Для сравнения, в Fallout 4 есть 26 различных женских причесок, хотя еще несколько были добавлены в последующих DLC.