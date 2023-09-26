Дождь в Starfield идёт только вокруг небольшой зоны с игроком

Во время разработки масштабных и крупнобюджетных игр многие студии идут на различные ухищрения, чтобы скрыть различные недочеты. Bethesda Softworks вместе с её недавно вышедшим ролевым экшеном Starfield не является исключением из этого правила. В игре используется обновленная версия движка Creation Engine 2, которая хорошо понимает физическую модель, однако не может справиться с правдоподобной симуляцией дождя.
Как оказалось, дождь в Starfield реализован весьма странным образом. Игрокам удалось выяснить, что дождь в игре идет только в небольшой зоне, где находится игрок. На самом деле это достаточно обычная практика для современных игр. Пользователь с никнеймом lewd_bingo, назвавший себя художником по визуальным эффектам, сообщил, что к подобной хитрости прибегают многие разработчики. Однако его все же удивило решение Bethesda Softworks.
Как пояснил разработчик, обычно эффект дождя прикрепляется к камере игрока, а не персонажу. Это позволяет сделать эффект более правдоподобным, и хитрость становится практически невозможно обнаружить обычными способами. Реализация же дождя в Starfield позволяет увидеть зону даже если вы играете просто от третьего лица, что сильно вредит погружению.
Разработчики молодая инди компания, это их первая в жизни игра. Люди реально стараются лишь покритиковать.
Это не дождь. Это то, чем смеющийся Тодд поливает лохов, купивших это недоразумение.
Некстген
Под дождем не видно что ты обоссался Тодд, но дождь не может идти вечно.
Игроки узнали, что в играх дождь льется только возле игрока. Вау.
Скоро игроки узнают что игровой мир не оживёт, пока они два раза не кликнут по ярлыку игры. Совсем умом тронулись на почве хейта к Старфилду.
Тут акцент именно на том, что дождь не привязан к камере, что при наличии фоторежима несколько странно.
Что за бред, как можно было такое допустить???
Это же не первая их игра!
Что допустить? В большинстве игр дождь реализуют таким способом.
Беседка, Беседка никогда не меняется... Просто напомню:
И? В самой игре ты этого не видишь, посему не важно как это сделано.
Это-то простить можно. Зачем кодить тысячи строк ради одной короткой поездки, когда можно вполне обойтись и таким костылем.
Ну и? Все видимо забыли, как был реализован дождь в тех же презентациях ремейка Резинка 4го?
Если мододелы все потом забесплатно пофиксят, то зачем напрягаться...
Вообще не любитель дождей в играх и в предыдущих играх сразу отключал консольной командой.
Интереснее новостей о Starfield - это комментарии к ним
Интересно в обливионе или скайриме было также ?
Это все из-за необновлённых ПК, уверен Тодд.