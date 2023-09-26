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об игре
Starfield 06.09.2023
6.7 3 468 оценок

Дождь в Starfield идёт только вокруг небольшой зоны с игроком

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Gutsz
Новости

Во время разработки масштабных и крупнобюджетных игр многие студии идут на различные ухищрения, чтобы скрыть различные недочеты. Bethesda Softworks вместе с её недавно вышедшим ролевым экшеном Starfield не является исключением из этого правила. В игре используется обновленная версия движка Creation Engine 2, которая хорошо понимает физическую модель, однако не может справиться с правдоподобной симуляцией дождя.

Как оказалось, дождь в Starfield реализован весьма странным образом. Игрокам удалось выяснить, что дождь в игре идет только в небольшой зоне, где находится игрок. На самом деле это достаточно обычная практика для современных игр. Пользователь с никнеймом lewd_bingo, назвавший себя художником по визуальным эффектам, сообщил, что к подобной хитрости прибегают многие разработчики. Однако его все же удивило решение Bethesda Softworks.

Как пояснил разработчик, обычно эффект дождя прикрепляется к камере игрока, а не персонажу. Это позволяет сделать эффект более правдоподобным, и хитрость становится практически невозможно обнаружить обычными способами. Реализация же дождя в Starfield позволяет увидеть зону даже если вы играете просто от третьего лица, что сильно вредит погружению.

5
17
Комментарии: 17
Ваш комментарий
Анжелика04

Разработчики молодая инди компания, это их первая в жизни игра. Люди реально стараются лишь покритиковать.

11
0ncnjqybr

Это не дождь. Это то, чем смеющийся Тодд поливает лохов, купивших это недоразумение.

4
wiezmin

Некстген

2
Walkan90

Под дождем не видно что ты обоссался Тодд, но дождь не может идти вечно.

1
Usurper

Игроки узнали, что в играх дождь льется только возле игрока. Вау.

Скоро игроки узнают что игровой мир не оживёт, пока они два раза не кликнут по ярлыку игры. Совсем умом тронулись на почве хейта к Старфилду.

1
Кроллег

Тут акцент именно на том, что дождь не привязан к камере, что при наличии фоторежима несколько странно.

0
Иван Бреусов

Что за бред, как можно было такое допустить???
Это же не первая их игра!

0
Hog2012

Что допустить? В большинстве игр дождь реализуют таким способом.

2
Кей Овальд

Беседка, Беседка никогда не меняется... Просто напомню:

0
Ardolon

И? В самой игре ты этого не видишь, посему не важно как это сделано.

1
0ncnjqybr

Это-то простить можно. Зачем кодить тысячи строк ради одной короткой поездки, когда можно вполне обойтись и таким костылем.

1
Hog2012

Ну и? Все видимо забыли, как был реализован дождь в тех же презентациях ремейка Резинка 4го?

0
barabear

Если мододелы все потом забесплатно пофиксят, то зачем напрягаться...

0
AndralStormborn

Вообще не любитель дождей в играх и в предыдущих играх сразу отключал консольной командой.

0
Standfer

Интереснее новостей о Starfield - это комментарии к ним

0
Madiark

Интересно в обливионе или скайриме было также ?

0
Николай Ололай

Это все из-за необновлённых ПК, уверен Тодд.

0