"Думал, что игра никогда не выйдет": Bethesda опасалась, что Starfield может оказаться излишне амбициозным проектом

После восьми долгих лет разработки и множества презентаций Starfield наконец-то вышла, и, похоже, глава Bethesda Game Studios Тодд Говард хочет поделиться своими впечатлениями. Накануне он не только разослал поздравительные письма всем сотрудникам, отдавшим свое время разработке игры, но и обратился к прессе, в котором признался, с какими переживаниями студия создавала эту грандиозную RPG.
В письме он с чувством глубокого уважения рассказал о процессе создания игры и своих впечатлениях от нее, заявив, что когда-то боялся быть слишком амбициозным из-за того, что Starfield никогда не будет идеальной.
Нам очень повезло, что мы смогли создать столь любимые всеми серии игр, как The Elder Scrolls и Fallout. Но мы все еще не могли избавиться от идеи создать галактические приключения, которые можно было бы реализовать только в игре, поэтому мы приступили к созданию первого за 25 лет нового IP и самого амбициозного.
Мы закончили работу над первым концепт-артом Starfield еще в 2013 году, более 10 лет назад, - пояснил Тодд в письме, опубликованном в Twitter.
Разработка началась в конце 2015 года с небольшой командой после выхода Fallout 4. Разработка концепта, проектирование и создание новой технологии, о которой мы мечтали ......, заняли гораздо больше времени, чем мы ожидали. К 2020 году, когда мир был уже перевернут эпидемией, наш коллектив уже заработал на полную мощность - 275 человек. Приходилось работать совершенно по-новому, адаптируясь к многочисленным переменам в нашей жизни, включая смерть основателя компании и поглощение ее подразделением Xbox.
В течение долгого времени мы думали, что этой игре, возможно, никогда не суждено сбыться, возможно, мы действительно были слишком амбициозны, откусив слишком много и не прожевав. Процесс разработки никогда не бывает прямым, он часто бывает извилистым и опасным. Я невероятно горжусь тем, что команда проявила страсть и преданность делу, чтобы создать нечто действительно особенное.
Затем Тодд поблагодарил команду разработчиков и локализаторов, а также от лица всех сотрудников Bethesda поблагодарил рецензентов за то, что они нашли время поиграть в Starfield и поделились своими идеями с миром: "Мы тронуты и польщены". В последнем абзаце он написал:
Создание Starfield было одним из самых сложных и захватывающих событий в нашей карьере, этот процесс мы никогда не забудем, и теперь, когда наша миссия подошла к финальной главе, мы передаем эстафету вам, с чего и началось настоящее путешествие, и мы надеемся, что Starfield того стоила.
В прошлом Тодд Говард уже рассказывал о неровном процессе разработки Starfield. Совсем недавно он рассказал, что игра стала по-настоящему интересной только на седьмом году разработки, что довольно поздно даже по игровым меркам. Обсуждая геймплей Starfield, Тодд заявил: "Я думал, мы узнаем об этом раньше".
Да лучше бы она не выходила, коль такое на выхлопе вышло
Вот именно, какой прикол по этим пустырям бегать?
Новая тенденция "развлеки себя сам".
Ну это песочница как бе. Кто-то писал, что сюжет идет после 15 часов игры
Ну, годика через 2-3, когда мододелы насытят игру нормальной начинкой (гигов скажем 100), игра станет весьма играбельной.
На модмейкеров как всегда большая надежда
А что в ней амбициозного уже нашли? Космос который представлен задним фоном? Локации которые являются обычными коробками, а не открытым миром? Нет, я может что то пропустил, потому что сам не играл, но ведь эта игра прямиком из 2010, с кучей загрузок и закрытыми пространствами как в старых играх
Главное было раздуть рекламу, что они с успехом и сделали
ничего не пропустил, все так и есть. Сейчас носился по какой-то планете, на ней просто как-то рандомно раскиданы разные постройки, где ничего кроме лута нет, а иногда и самого лута. Все это с багами (а может и не багами), например в описании планеты указано, что она без атмосферы, но можно спокойно снять шлем и ничего за это не будет. Еще там было 2 пещеры, для входа в которые нужно было... загрузиться. У них огромная площадь открытая, а они не смогли сделать так, чтобы в пустую пещеру 2на2 метра можно было зайти без экрана загруки
там 3D модели граждан чего стоят и их анимация (ходьбы, мимика) а диалоги, на фоне того же БГ3 совсем кажутся прошлым веком (я про то как они внешне устроены, стоят пустые болванчики). А суицидальная гамма совсем убивает интерес.
Да там вход почти в любую дверь- загрузка, взлет корабля загрузка скрытая за анимацией. Да даже когда гг садится на стул это происходит не в реал тайме ,а как катсцена.Любое новое здание, локация и прочее= загрузка. Потому что они сделали тупо модульную игру с генерацией всего и вся
Пришлось выпустить игру без амбиций :)
Ну что умники, как вам игра? А меня жестко минусили, когда я говорил, что игра будет МАКСИМУМ на 7/10. Все было понятно уже по первой демонстрации геймплея с ублюдским интерфейсом и отстойной стрельбой
Поздравляю всех...куча получилась отменная )
8 лет мы прически из фоллыча 4 переносили ,и создали шикарную игру для обладателей видеокарт 4090 чтобы они играли в 30 ФПС и смотрели на перекошенные деревянные лица наших героев в игре. Ура
Честно,я получаю больше удовольствия ,просто создавая персонажа в БГ 3 ,чем смотря загрузочные экраны ))
я не совсем понимаю о каких 30 фпс на 4090 речь, почему у меня на 4080 не так, я конечно понимаю что по картинке должо быть 80+, но то что пишут здесь большинство - полный бред
У вас почти топовая карта: 4080. В городе 50 фпс. Не обидно? :( Да и вне города 60 стабильных нет. В общем, Беседка не постаралась.
да не особо, играть можно, и я не из тех кто не видит здесь разницу между фолаутом 4 в котором у меня 400 часов гемплея и этой игрой. Думаю беседка подтянет 20-40% производительности со временем так или иначе, может длсс завезут и FG, так и 120+ получим
Тебе нормально с 40-45 фпс играть в это, имея rtx 4080? Мне, например, нет. Даже убогий FSR качество стабильных 60 не даёт, картинка по ощущениям рваная. Да, для этого я купил предтоповую карту, чтобы смотреть на подобную производительность. И это учитывая, что они использовали растер для освещения.
Надеюсь, потому что у большинства таких карт нет и не будет :(
Он реально думает, что шедевр сотворил в 2023 году 😁😏
Не будем его расстраивать 😂
Ему за его амбициями плохо видно
Вместо тысячи слов.
Челы просто хотели скопировать No Man Sky, какие тут амбициозные идеи, вы о чем.
Я не знаю, что они там столько лет создавали... Я думал, что хотя бы полеты в космосе будут как в Элитке, но то что сделали разрабы - это просто ужас! Мой мозг просто отказывается верить, что разработчики Скайрима создали такую ужасную игру!
Симулятор загрузок они сделали. Я все жду ,когда появятся те "Защитники старфилда" которые до релиза приписывали ей 10\10 и называли чуть ли не игрой года. Особенно это было под постами бг3 ,где они высирали "копипастную хейтерскую базу"
Полёты в космосе действительно не выдерживают никакой критики. Ладно, допустим, приземления скриптовые. С этим проблем ни у кого нету. Но космос... . Да даже в чёртовом Freelancer 2003 года можно было спокойно летать в космосе и это было интересно. Когда я обнаружил, что не могу путешествовать от одной планеты к другой на корабле, играть дальше желание пропало. И казалось бы, всего лишь дайте кораблю нормальный буст и напихайте рандомных ивентов, как в элитке. Когда тебя по дороге могут пираты перехватить.
Что серьёзно лучше сюжета чем собирать железную сферу из кусочков придумать не смогли...
Меня больше всего расстраивает, то что за 10 лет Бесезда так и не научилась на опыте Нью-Вегас, прописывать нормальный сюжет и интересных персонажей с бэкграундом.
И сюжет как я и думал банальный для космоигр.
Рекомендуется SSD.
Это даже не рекомендуется, играть на HDD просто невозможно. Фризы по 5 секунд. Рекомендуется это когда игра игра медленно подгружается с жёсткого или там текстуры медленно подгружаются, но чтобы фризы были по 5 секунд? Тут нужно не рекомендовать, а ставить прямо в требования - что без SSD игра не пойдёт.
Касательно графики - не впечатляет, больше похоже на мод для Fallout 4 в космосе.
А мне тут 1 воду лил что ссд это маркетинг. Какой же он наивный дурачёк без опыта
Симулятор загрузочных экранов на 120гб оч интересно
Интересно вот,игра станет такой же со временем популярной игрой на годы как Скай или тот же 4 Фолл или быстро угаснет и о ней скоро все забудут даже с учётом модов?
Я вот ругал номенскай, но блин, в номнескае ты можешь оббежать планету по кругу, да она там будет не очень большая мб, но все же условность. Можешь сам выкопать себе пещеру. Там есть корабли-базы и всякое такое. То есть сегодняшний номенскай в несколько раз превосходит это поделие бетесды. По сути номанскаю осталось добавить возможность ходить внутри своего корабля который сейчас по сути истребитель простой и добавить данжей с гуманоидными противниками на планеты и все это считай игра которая превосходит старфилд во всем, кроме пожалуй отсутствия сюжетки.
В ноуменскае что бы оббежать планету нужно буквально несколько месяцев реального времени))
No Man Sky это не игра про космос, а сон собаки с разноцветным космосом. И дебильными планетами обязательно забитыми живностью.
Starfield больше общего с Elite, EverSpace 2, StarCitizen и т.п.
в чем прелесь оббегания пустой планеты? неужели это апофеоз геймплея ради которого стоит ныть?)
Ну это было одним из обещаний, всё-таки ощущение свободы и все такое. А получилось что все заскриптовано, смысла в корабле нет вообще, смысла в 1000 планетах тоже, потому что зоны куда ты загружаешься, после выхода будут генерироваться заново, то есть 1 планета скопированная 990 раз, зачем? даже в космосе не свободные перемещения.
Она и оказалась ХД
У меня по утрам тоже самое выходит.
Тодд такой самоуверенный. Как бы 6 числа 78 баллов в Стим не получила.
Еще не успел поиграть но отзывы противоречивые
Лучше сомов играть. Часть народу ругает за графу и боевеку, как будто их игры этим когда то славились. Часть как будто занимается одним и тем же, с таким успехом и Скайрим можно играть тупо бегая от одной пещеры в другую и выполнять однотипные квесты связаные с этой пещерой.
Я помню когда запустил облу и какой же унылой игрой она мне тогда казалась и ток с выходом Скайрима понял в чем фишка их игр. И тут думаю тоже хватает новичков которые ждали что угодно но не типичную игру от беседки
Возвращай деньги пока не поздно!
Неужели игра так плоха? что ее все хаят
Коротко с выдержки PC Gamer
Там прям целая статья про то что много народу захейтили начало игры
"В нашем обзоре Starfield Крис подверг аналогичной критике часы работы Starfield: «Введение Starfield необычайно простое для ролевой игры Bethesda, и первые несколько мест, которые вы посещаете, включая столицу игры Новую Атлантиду, довольно скучны».
Это был и мой опыт. Но как только вы обернете свой мозг вокруг структуры Starfield — исследуете города, натыкаетесь на различные побочные миссии и летите к целям миссий — и узнаете, что стоит или не стоит вашего времени, игра начинает работать лучше. Крис начал получать удовольствие от Starfield через 12 часов, и это совпало с тем, что я, наконец, смог найти навыки и оружие, которые мне нравились, а также миссии, которые казались важными и полезными."
А всё понял. Если зайти в обсуждения в стим, то основная часть негатива из разряда посмотрите на BG3(я так понимаю теперь все рпг будут хейтить эти фанатики) и всё, претензия что нельзя спокойно летать(хотя на кой хер оно там надо явно не весёлое занатия было бы) но при этом можно швартоваться к кораблям и бои тоже. Остальное касается тех части, оптимизон и тд. А ну и один из популярных отсутствие перевода на РФ
Сейчас будет воду лить, а то до этого столько лапши навалил! )))) осталось соль, ну а огонь уже разведён давно !)))
Ничо вы не панимаете, эта жи такая душевная игра про открытия, про тайны, про what's out there, нежные душеньки бесезды под чутким руководством Тоддика так старались, всех негров и азиатов по вселенной разослали, и they/them им дали определить.
8 лет разработки, 200 милионов бюджет, пол тысячи сотрудников, а по итогу высрали лютый кал. Пора видать Тоду на пенсию. Пока главный претендент на разочарование года.
Поклон Тодду, что не навалил эту кучу в Сони.
Забавно как в комментах хейтеры бомбят и дерьмом фонтанируют)))
Что? Что что?