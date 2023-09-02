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об игре
Starfield 06.09.2023
7.4 884 оценки

"Думал, что игра никогда не выйдет": Bethesda опасалась, что Starfield может оказаться излишне амбициозным проектом

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Gruz_
Новости

После восьми долгих лет разработки и множества презентаций Starfield наконец-то вышла, и, похоже, глава Bethesda Game Studios Тодд Говард хочет поделиться своими впечатлениями. Накануне он не только разослал поздравительные письма всем сотрудникам, отдавшим свое время разработке игры, но и обратился к прессе, в котором признался, с какими переживаниями студия создавала эту грандиозную RPG.

В письме он с чувством глубокого уважения рассказал о процессе создания игры и своих впечатлениях от нее, заявив, что когда-то боялся быть слишком амбициозным из-за того, что Starfield никогда не будет идеальной.

Нам очень повезло, что мы смогли создать столь любимые всеми серии игр, как The Elder Scrolls и Fallout. Но мы все еще не могли избавиться от идеи создать галактические приключения, которые можно было бы реализовать только в игре, поэтому мы приступили к созданию первого за 25 лет нового IP и самого амбициозного.

Мы закончили работу над первым концепт-артом Starfield еще в 2013 году, более 10 лет назад, - пояснил Тодд в письме, опубликованном в Twitter.

Разработка началась в конце 2015 года с небольшой командой после выхода Fallout 4. Разработка концепта, проектирование и создание новой технологии, о которой мы мечтали ......, заняли гораздо больше времени, чем мы ожидали. К 2020 году, когда мир был уже перевернут эпидемией, наш коллектив уже заработал на полную мощность - 275 человек. Приходилось работать совершенно по-новому, адаптируясь к многочисленным переменам в нашей жизни, включая смерть основателя компании и поглощение ее подразделением Xbox.

В течение долгого времени мы думали, что этой игре, возможно, никогда не суждено сбыться, возможно, мы действительно были слишком амбициозны, откусив слишком много и не прожевав. Процесс разработки никогда не бывает прямым, он часто бывает извилистым и опасным. Я невероятно горжусь тем, что команда проявила страсть и преданность делу, чтобы создать нечто действительно особенное.

Затем Тодд поблагодарил команду разработчиков и локализаторов, а также от лица всех сотрудников Bethesda поблагодарил рецензентов за то, что они нашли время поиграть в Starfield и поделились своими идеями с миром: "Мы тронуты и польщены". В последнем абзаце он написал:

Создание Starfield было одним из самых сложных и захватывающих событий в нашей карьере, этот процесс мы никогда не забудем, и теперь, когда наша миссия подошла к финальной главе, мы передаем эстафету вам, с чего и началось настоящее путешествие, и мы надеемся, что Starfield того стоила.

В прошлом Тодд Говард уже рассказывал о неровном процессе разработки Starfield. Совсем недавно он рассказал, что игра стала по-настоящему интересной только на седьмом году разработки, что довольно поздно даже по игровым меркам. Обсуждая геймплей Starfield, Тодд заявил: "Я думал, мы узнаем об этом раньше".

-27
58
Комментарии: 58
Ваш комментарий
Ethan Hunt

Да лучше бы она не выходила, коль такое на выхлопе вышло

41
Deveron

Вот именно, какой прикол по этим пустырям бегать?

8
TheLokich Deveron

Новая тенденция "развлеки себя сам".

6
Ethan Hunt Deveron

Ну это песочница как бе. Кто-то писал, что сюжет идет после 15 часов игры

0
Ивасик

Ну, годика через 2-3, когда мододелы насытят игру нормальной начинкой (гигов скажем 100), игра станет весьма играбельной.

0
Ethan Hunt Ивасик

На модмейкеров как всегда большая надежда

0
pokemonizm

А что в ней амбициозного уже нашли? Космос который представлен задним фоном? Локации которые являются обычными коробками, а не открытым миром? Нет, я может что то пропустил, потому что сам не играл, но ведь эта игра прямиком из 2010, с кучей загрузок и закрытыми пространствами как в старых играх

28
Deveron

Главное было раздуть рекламу, что они с успехом и сделали

11
NatanieLzZ

ничего не пропустил, все так и есть. Сейчас носился по какой-то планете, на ней просто как-то рандомно раскиданы разные постройки, где ничего кроме лута нет, а иногда и самого лута. Все это с багами (а может и не багами), например в описании планеты указано, что она без атмосферы, но можно спокойно снять шлем и ничего за это не будет. Еще там было 2 пещеры, для входа в которые нужно было... загрузиться. У них огромная площадь открытая, а они не смогли сделать так, чтобы в пустую пещеру 2на2 метра можно было зайти без экрана загруки

6
Umertviya

там 3D модели граждан чего стоят и их анимация (ходьбы, мимика) а диалоги, на фоне того же БГ3 совсем кажутся прошлым веком (я про то как они внешне устроены, стоят пустые болванчики). А суицидальная гамма совсем убивает интерес.

2
DeadRemix

Да там вход почти в любую дверь- загрузка, взлет корабля загрузка скрытая за анимацией. Да даже когда гг садится на стул это происходит не в реал тайме ,а как катсцена.Любое новое здание, локация и прочее= загрузка. Потому что они сделали тупо модульную игру с генерацией всего и вся

5
Freund Benno

Пришлось выпустить игру без амбиций :)

0
Dark1994

Ну что умники, как вам игра? А меня жестко минусили, когда я говорил, что игра будет МАКСИМУМ на 7/10. Все было понятно уже по первой демонстрации геймплея с ублюдским интерфейсом и отстойной стрельбой

27
Даниил Федяшин

Поздравляю всех...куча получилась отменная )

15
юрий uuuuu

8 лет мы прически из фоллыча 4 переносили ,и создали шикарную игру для обладателей видеокарт 4090 чтобы они играли в 30 ФПС и смотрели на перекошенные деревянные лица наших героев в игре. Ура

Честно,я получаю больше удовольствия ,просто создавая персонажа в БГ 3 ,чем смотря загрузочные экраны ))

13
Яков Будников

я не совсем понимаю о каких 30 фпс на 4090 речь, почему у меня на 4080 не так, я конечно понимаю что по картинке должо быть 80+, но то что пишут здесь большинство - полный бред

Спойлер
1
LongDarkCat Яков Будников

У вас почти топовая карта: 4080. В городе 50 фпс. Не обидно? :( Да и вне города 60 стабильных нет. В общем, Беседка не постаралась.

2
Яков Будников LongDarkCat

да не особо, играть можно, и я не из тех кто не видит здесь разницу между фолаутом 4 в котором у меня 400 часов гемплея и этой игрой. Думаю беседка подтянет 20-40% производительности со временем так или иначе, может длсс завезут и FG, так и 120+ получим

0
InfinityDance Яков Будников

Тебе нормально с 40-45 фпс играть в это, имея rtx 4080? Мне, например, нет. Даже убогий FSR качество стабильных 60 не даёт, картинка по ощущениям рваная. Да, для этого я купил предтоповую карту, чтобы смотреть на подобную производительность. И это учитывая, что они использовали растер для освещения.

0
LongDarkCat Яков Будников

Надеюсь, потому что у большинства таких карт нет и не будет :(

0
Goodvini

Он реально думает, что шедевр сотворил в 2023 году 😁😏

13
caliskan

Не будем его расстраивать 😂

4
Freund Benno

Ему за его амбициями плохо видно

0
healeksander

Вместо тысячи слов.

12
Real Slim Shady

Челы просто хотели скопировать No Man Sky, какие тут амбициозные идеи, вы о чем.

11
ShockBurst

Я не знаю, что они там столько лет создавали... Я думал, что хотя бы полеты в космосе будут как в Элитке, но то что сделали разрабы - это просто ужас! Мой мозг просто отказывается верить, что разработчики Скайрима создали такую ужасную игру!

8
DeadRemix

Симулятор загрузок они сделали. Я все жду ,когда появятся те "Защитники старфилда" которые до релиза приписывали ей 10\10 и называли чуть ли не игрой года. Особенно это было под постами бг3 ,где они высирали "копипастную хейтерскую базу"

8
InfinityDance

Полёты в космосе действительно не выдерживают никакой критики. Ладно, допустим, приземления скриптовые. С этим проблем ни у кого нету. Но космос... . Да даже в чёртовом Freelancer 2003 года можно было спокойно летать в космосе и это было интересно. Когда я обнаружил, что не могу путешествовать от одной планеты к другой на корабле, играть дальше желание пропало. И казалось бы, всего лишь дайте кораблю нормальный буст и напихайте рандомных ивентов, как в элитке. Когда тебя по дороге могут пираты перехватить.

3
tvorog8088

Что серьёзно лучше сюжета чем собирать железную сферу из кусочков придумать не смогли...

6
РикоЧико

Меня больше всего расстраивает, то что за 10 лет Бесезда так и не научилась на опыте Нью-Вегас, прописывать нормальный сюжет и интересных персонажей с бэкграундом.

И сюжет как я и думал банальный для космоигр.

5
Восставший из забытья
4
sakimi

Рекомендуется SSD.

Это даже не рекомендуется, играть на HDD просто невозможно. Фризы по 5 секунд. Рекомендуется это когда игра игра медленно подгружается с жёсткого или там текстуры медленно подгружаются, но чтобы фризы были по 5 секунд? Тут нужно не рекомендовать, а ставить прямо в требования - что без SSD игра не пойдёт.

Касательно графики - не впечатляет, больше похоже на мод для Fallout 4 в космосе.

3
Extor Menoger

А мне тут 1 воду лил что ссд это маркетинг. Какой же он наивный дурачёк без опыта

1
StAfForD_94

Симулятор загрузочных экранов на 120гб оч интересно

3
Lvinomord

Интересно вот,игра станет такой же со временем популярной игрой на годы как Скай или тот же 4 Фолл или быстро угаснет и о ней скоро все забудут даже с учётом модов?

2
Fallen space knight

Я вот ругал номенскай, но блин, в номнескае ты можешь оббежать планету по кругу, да она там будет не очень большая мб, но все же условность. Можешь сам выкопать себе пещеру. Там есть корабли-базы и всякое такое. То есть сегодняшний номенскай в несколько раз превосходит это поделие бетесды. По сути номанскаю осталось добавить возможность ходить внутри своего корабля который сейчас по сути истребитель простой и добавить данжей с гуманоидными противниками на планеты и все это считай игра которая превосходит старфилд во всем, кроме пожалуй отсутствия сюжетки.

2
-zotik-

В ноуменскае что бы оббежать планету нужно буквально несколько месяцев реального времени))

4
РикоЧико

No Man Sky это не игра про космос, а сон собаки с разноцветным космосом. И дебильными планетами обязательно забитыми живностью.

Starfield больше общего с Elite, EverSpace 2, StarCitizen и т.п.

3
Яков Будников

в чем прелесь оббегания пустой планеты? неужели это апофеоз геймплея ради которого стоит ныть?)

0
Freund Benno Яков Будников

Ну это было одним из обещаний, всё-таки ощущение свободы и все такое. А получилось что все заскриптовано, смысла в корабле нет вообще, смысла в 1000 планетах тоже, потому что зоны куда ты загружаешься, после выхода будут генерироваться заново, то есть 1 планета скопированная 990 раз, зачем? даже в космосе не свободные перемещения.

0
NaRn1k

Она и оказалась ХД

1
ka4o4ek

У меня по утрам тоже самое выходит.

1
РикоЧико

Тодд такой самоуверенный. Как бы 6 числа 78 баллов в Стим не получила.

1
Mad_cloud

Еще не успел поиграть но отзывы противоречивые

0
DenisVTR

Лучше сомов играть. Часть народу ругает за графу и боевеку, как будто их игры этим когда то славились. Часть как будто занимается одним и тем же, с таким успехом и Скайрим можно играть тупо бегая от одной пещеры в другую и выполнять однотипные квесты связаные с этой пещерой.

Я помню когда запустил облу и какой же унылой игрой она мне тогда казалась и ток с выходом Скайрима понял в чем фишка их игр. И тут думаю тоже хватает новичков которые ждали что угодно но не типичную игру от беседки

-2
TheLokich

Возвращай деньги пока не поздно!

0
RTYWD

Неужели игра так плоха? что ее все хаят

0
DenisVTR

Коротко с выдержки PC Gamer
Там прям целая статья про то что много народу захейтили начало игры
"В нашем обзоре Starfield Крис подверг аналогичной критике часы работы Starfield: «Введение Starfield необычайно простое для ролевой игры Bethesda, и первые несколько мест, которые вы посещаете, включая столицу игры Новую Атлантиду, довольно скучны».

Это был и мой опыт. Но как только вы обернете свой мозг вокруг структуры Starfield — исследуете города, натыкаетесь на различные побочные миссии и летите к целям миссий — и узнаете, что стоит или не стоит вашего времени, игра начинает работать лучше. Крис начал получать удовольствие от Starfield через 12 часов, и это совпало с тем, что я, наконец, смог найти навыки и оружие, которые мне нравились, а также миссии, которые казались важными и полезными."
А всё понял. Если зайти в обсуждения в стим, то основная часть негатива из разряда посмотрите на BG3(я так понимаю теперь все рпг будут хейтить эти фанатики) и всё, претензия что нельзя спокойно летать(хотя на кой хер оно там надо явно не весёлое занатия было бы) но при этом можно швартоваться к кораблям и бои тоже. Остальное касается тех части, оптимизон и тд. А ну и один из популярных отсутствие перевода на РФ

0
askazanov

Сейчас будет воду лить, а то до этого столько лапши навалил! )))) осталось соль, ну а огонь уже разведён давно !)))

0
Empty account

Ничо вы не панимаете, эта жи такая душевная игра про открытия, про тайны, про what's out there, нежные душеньки бесезды под чутким руководством Тоддика так старались, всех негров и азиатов по вселенной разослали, и they/them им дали определить.

0
Red 5

8 лет разработки, 200 милионов бюджет, пол тысячи сотрудников, а по итогу высрали лютый кал. Пора видать Тоду на пенсию. Пока главный претендент на разочарование года.

0
Varyag-6666

Поклон Тодду, что не навалил эту кучу в Сони.

-1
AndralStormborn

Забавно как в комментах хейтеры бомбят и дерьмом фонтанируют)))

-1
Skorskis

Что? Что что?

0