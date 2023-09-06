Эксклюзивность Starfield для Xbox "дала лучший продукт", считает Тодд Говард

Тодд Говард рассказал о преимуществах Starfield как эксклюзива для консоли Xbox.
В интервью BBC директор игры сказал, что возможность сосредоточиться на меньшем количестве платформ всегда приводит к созданию более качественных продуктов.
Когда вы делаете что-то эксклюзивное, то тем больше вы можете сосредоточиться. Вы знаете, что это аппаратное обеспечение или то, на чем люди играют, поэтому возможность сосредоточиться на этом всегда дает лучший продукт.
Хотя Starfield не выйдет на PS5, как планировала Bethesda до ее приобретения Microsoft, игра также доступна на ПК и других платформах через Xbox Cloud Gaming.
"Конечно, вы хотите, чтобы люди могли получить к ней доступ. Но благодаря тому, что игра выходит на Xbox, мы можем легко получить доступ к ней, и, как мне сказали, мы ожидаем, что в этот запуск сыграет больше людей, чем когда-либо прежде, и это несмотря на успех наших предыдущих игр.
"Я также думаю, что люди привязывают бренды к определенным играм", - добавил он. "Когда вы думаете о Zelda, вы думаете о Switch, и я думаю, что в некоторых случаях это может быть реальным преимуществом".
Комментарии Говарда перекликаются с мнением руководителя издательства Bethesda Пита Хайнса, который недавно заявил, что Starfield, скорее всего, не была бы готова к выпуску в этом году, если бы игра также вышла на PS5.
Так сосредоточились, что XSX аж 30 кадров в 1440p выдаёт. Вот это превозмогнули, вот это выдали шедевр.
он просто рофлит над всеми нами)
А ПАТЧ ГДЕ? йомайо.
Оп оптимизации ПК-версит что-то не видно.
Так ты ведь на деке играешь.
Ждём Anniversary Edition в 2033 году, куда войдут лучшие моды фанатов, которые по сути пересоберут игру, продажи в новом флагманском магазине Потэйто Стор (Беларусь инк)
Тодд явно дурачек с протухшими мозгами потерявший связь с реальностью и оставшейся в 2015 году
Да че ты заливаешь нам а??? Через год продашь свою задницу Сони
Ага-ага, качественных...
Все игра удалась. Теперь Говард будет считать деньги, а модеры пытаться игру как-то улучшить. Но что делать обладателям консоли искбокс? По-моему это консольный слив 😄