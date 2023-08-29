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об игре
Starfield 06.09.2023
7.9 737 оценок

Энтузиаст продемонстрировал работу умных часов из коллекционного издания Starfield

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Gutsz
Новости

Компания Bethesda Softworks собирается выпустить действительно уникальное коллекционное издание Starfield, которое сможет похвастаться умными часами с тематическим дизайном. Это издание игры обещает поступать в продажу уже после релиза Starfield и даже добраться до наших магазинов, однако когда точно это произойдет, по-прежнему неизвестно. Зато благодаря энтузиастам у нас уже есть первый взгляд на умные часы Starfield.

Блогер с ником TheWayToTheHalo получил в свои руки полный комплект коллекционного издания Starfield, где также были умные часы. В небольшом ролике он детально показал дизайн устройства и его функционал.

Как можно заметить, умные часы выполнены в футуристическом стиле и имеют некоторые элементы, напоминающие игру. Что касается функционала, по словам автора ролика, часы создавались как полноценный компаньон для прохождения Starfield. В них должно быть установлено специальное приложение с развернутой информацией по игре, однако оно пока не доступно для установки. Часы позволяют настраивать циферблат, отслеживать фазу луны и отслеживать погоду в игре. Кроме того, через них можно управлять музыкой и смотреть графики сенсоров.

Напомним, ранее в сеть просочилась информация о производительности Starfield на ПК.

Релиз игры состоится 6 сентября 2023 года. Получить копию игры в Steam можно у нас на сайте, если воспользоваться бонусами.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
IvanKote

А для samsung gear есть такой циферблат? Было бы классно.

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Vikoffline

В маркете есть, но я нашёл только платный нормальный

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Кроллег

"Энтузиасты". Задрали "энтузиасты". Любой чих от "энтузиастов".

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Деньги Пикачу

На первое сентября в школу, с такими ништяк школотронам гонять под цвет формы, это сказка прото как мама я хочу стать космонавтом. Но если честно, то до Breguet митрополита этим часам далеко.

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