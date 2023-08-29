Энтузиаст продемонстрировал работу умных часов из коллекционного издания Starfield

Компания Bethesda Softworks собирается выпустить действительно уникальное коллекционное издание Starfield, которое сможет похвастаться умными часами с тематическим дизайном. Это издание игры обещает поступать в продажу уже после релиза Starfield и даже добраться до наших магазинов, однако когда точно это произойдет, по-прежнему неизвестно. Зато благодаря энтузиастам у нас уже есть первый взгляд на умные часы Starfield.
Блогер с ником TheWayToTheHalo получил в свои руки полный комплект коллекционного издания Starfield, где также были умные часы. В небольшом ролике он детально показал дизайн устройства и его функционал.
Как можно заметить, умные часы выполнены в футуристическом стиле и имеют некоторые элементы, напоминающие игру. Что касается функционала, по словам автора ролика, часы создавались как полноценный компаньон для прохождения Starfield. В них должно быть установлено специальное приложение с развернутой информацией по игре, однако оно пока не доступно для установки. Часы позволяют настраивать циферблат, отслеживать фазу луны и отслеживать погоду в игре. Кроме того, через них можно управлять музыкой и смотреть графики сенсоров.
Напомним, ранее в сеть просочилась информация о производительности Starfield на ПК.
Релиз игры состоится 6 сентября 2023 года. Получить копию игры в Steam можно у нас на сайте, если воспользоваться бонусами.
А для samsung gear есть такой циферблат? Было бы классно.
В маркете есть, но я нашёл только платный нормальный
"Энтузиасты". Задрали "энтузиасты". Любой чих от "энтузиастов".
На первое сентября в школу, с такими ништяк школотронам гонять под цвет формы, это сказка прото как мама я хочу стать космонавтом. Но если честно, то до Breguet митрополита этим часам далеко.