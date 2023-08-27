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об игре
Starfield 06.09.2023
7.9 720 оценок

Энтузиаст создал аванпост из Starfield на Unreal Engine 5

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monk70
Новости

Starfield еще не вышла, и кто-то уже создал аванпост, вдохновленный будущей игрой Bethesda на Unreal Engine 5.

Этот фан-проект, созданный Ghost Design, на Unreal Engine 5, использует Quixel Megascans и бесплатный пакет Kitbash3d Mission to Minerva. Судя по тому, что мы видим, художник также использовал Nanite для всех объектов. Мы также можем предположить, что в этом проекте в качестве светового решения используется Lumen.

Starfield использует Creation Engine 2 и не имеет таких функций, как Lumen или Nanite. Более того, в Starfield не будет никаких эффектов глобального освещения с трассировкой лучей. Bethesda утверждает, что в игре будет Global Illumination в реальном времени, но это не имеет ничего общего с RTGI. Давайте также не будем забывать, что это всего лишь проект одного человека.

1
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
Rey Harley
мы видим, художник также использовал Nanite для всех объектов. Мы также можем предположить, что в этом проекте в качестве светового решения используется Lumen

Единственное что мы тут видим, это дождь. Понятное дело что так он пытался скрыть недостатки, но вышло слишком топорно и нереалистично

4
AlexSEcl

Это больше похоже на аванпост из Occupy Mars, чем Starfield.

4
Limgrave

nerd, тебя кто-нибудь вообще спрашивал?

-6
Абдула Ибн Ебн Еб Limgrave

я спрашивал

))

0
Destroited

Ниче так, норм. Только смысл когда игра уже на днях выйдет.

3
sirGeronis

Один коротки вопросик.

НАХУЯ?

2
IvanKote
в Starfield не будет никаких эффектов глобального освещения с трассировкой лучей.

Борис Воронцов: Hold my beer Todd.

0
Destroited

И слава богу, задолбали эти лучи. Пусть сперва технологию до ума нормально доведут и тогда в этих лучах будет смысл.

0
Protocol10

Решейд - все же это не лучи, а просто обычное наложение эффектов типа контрастности, другой гаммы и т.д.

1
Kot9lra street Destroited

так тогда в дорогих видеокартах его не будет

-1
sirGeronis Destroited

Купи карту от Нвидии и не позорься

-2