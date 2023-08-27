Энтузиаст создал аванпост из Starfield на Unreal Engine 5

Starfield еще не вышла, и кто-то уже создал аванпост, вдохновленный будущей игрой Bethesda на Unreal Engine 5.
Этот фан-проект, созданный Ghost Design, на Unreal Engine 5, использует Quixel Megascans и бесплатный пакет Kitbash3d Mission to Minerva. Судя по тому, что мы видим, художник также использовал Nanite для всех объектов. Мы также можем предположить, что в этом проекте в качестве светового решения используется Lumen.
Starfield использует Creation Engine 2 и не имеет таких функций, как Lumen или Nanite. Более того, в Starfield не будет никаких эффектов глобального освещения с трассировкой лучей. Bethesda утверждает, что в игре будет Global Illumination в реальном времени, но это не имеет ничего общего с RTGI. Давайте также не будем забывать, что это всего лишь проект одного человека.
Единственное что мы тут видим, это дождь. Понятное дело что так он пытался скрыть недостатки, но вышло слишком топорно и нереалистично
Это больше похоже на аванпост из Occupy Mars, чем Starfield.
nerd, тебя кто-нибудь вообще спрашивал?
я спрашивал
))
Ниче так, норм. Только смысл когда игра уже на днях выйдет.
Один коротки вопросик.
НАХУЯ?
Борис Воронцов: Hold my beer Todd.
И слава богу, задолбали эти лучи. Пусть сперва технологию до ума нормально доведут и тогда в этих лучах будет смысл.
Решейд - все же это не лучи, а просто обычное наложение эффектов типа контрастности, другой гаммы и т.д.
так тогда в дорогих видеокартах его не будет
Купи карту от Нвидии и не позорься