Энтузиаст выяснил длину большого корабля из трейлера Starfield, которая оказалась равна небоскребу Эмпайр-стейт-билдинг ©

Трейлер амбициозной ролевой игры Starfield, посвященной глубокому космосу, появился уже несколько месяцев назад, который начинался с кадра массивного черного корабля, пролетающего мимо планеты. Но насколько он велик? Над этим вопросом долго размышлял по крайней мере один взволнованный фанат, и он только что раскрыл свою оценку, приложив математические выкладки, подтверждающие данные.

Вопрос о длине корабля был первоначально поднят в воскресенье на сабреддите игры. Вопрос получил более 130 ответов, но никто из них не отнесся к вопросу слишком серьезно. Но по крайней мере один человек воспользовался возможностью сделать более обоснованное предположение: пользователь Reddit LorefieldMitch представил аргумент, согласно которому длина корабля, представленного в Starfield, практически равна высоте нью-йоркского Эмпайр-стейт-билдинг т.е.1250 футов, или около 381 метра до крыши (до шпиля 443 метра).

Если вы не знаете, о каком именно корабле идет речь, то это тот, с которого начинается видео ниже:

В то время как в трейлере масштаб не определен - единственными ориентирами являлись пара планет и солнце на неопределенном расстоянии, поэтому LorefieldMitch попытался разобраться в сути вопроса, рассматривая не большую, а меньшую картину. Он использовал официальный источник, сравнив яркий свет, исходящий от корабля, с официальным концепт-артом, выпущенным Bethesda более года назад, на котором изображена девушка, отдыхающая на круглом окне на борту звездолета.

Оценив, что диаметр этого окна составляет около 4.5 футов, исходя из масштаба лежащей девушки и ее дремлющей кошки, LorefieldMitch затем измерил размер одного из идентичных огней на внешней стороне корабля, сравнил его с длиной всего корабля и пришел к выводу, что длина корабля составляет примерно 1250 футов, или около 381 метра. Полностью с оценкой можно ознакомиться здесь.

Хотя оценка размеров корабля далека от официальной, она вызвала дискуссию в сообществе. Несмотря на математические выкладки, большинство людей скептически отнеслись к тому, что корабль будет настолько большим, некоторые сослались на то, что размер кабины в передней части корабля слишком велик для таких массивных размеров. Тем не менее, другие высоко оценили усилия, вложенные в измерения: "Отлично, это лучший ответ, чем около трех саженей".