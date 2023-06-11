Starfield 06.09.2023
8.1 506 оценок

Эпичный сюжетный трейлер Starfield

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Gutsz
Новости

Starfield один из самых амбициозных проектов от Bethesda Softworks, который представляет собой совершенно новый мир и массу возможностей исследования космоса, постепенно приближается к релизу. В рамках презентации Xbox Games Showcase разработчики показали весьма эпичный ролик с демонстрацией геймплея игры и сюжетных кат-сцен.

Новый трейлер акцентирует внимание на невероятном масштабе Starfield. Игроков ждут увлекательные приключения, охватывающее бескрайний космос и сотни разнообразных планет. Ролик дает возможность впервые оценить особенность некоторых планет, которые будет отличиться климатом и ландшафтом. А также позволяет увидеть перестрелки с монстрами и бандитами в разных уголках мира.

События Starfield разворачиваются далеком 2330 году прямо в изученной области Млечного пути. Мир как раз оправился после масштабной и кровопролитной войны между двумя крупнейшими корпорациями, но некоторая напряженность в космосе еще осталась.

Во время мероприятия нам напомнили, что долгожданный релиз Starfield состоится уже очень скоро. Выход игры запланирован на 6 сентября для ПК и консолей Xbox.

Мероприятия Трейлеры
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Комментарии: 12
Ваш комментарий
Suveren85

Мне кажется будет такая же ситуация, как была с Civilization: Beyond Earth... Механики знакомые, а вот сеттинг другой. Фанатам меча, магии и постапокалипсиса космос и корабли могут не зайти.

4
Комментарий удален
Комментарий удален
Inqnaspan maximus388

Понял. Что ж, видимо нужно искать сайт получше.

0
Skull Eduction Inqnaspan

Понятно,а че комментарий удалил?Или на наличия факта ответить не смог?

0
Inqnaspan Skull Eduction

Какого факта? Комменты модеры стирают. Я спросил почему удаляют новости тех, кто выкладывает их раньше, мне ответили. Стёрли как мой изначальный коммент, так и ответы других людей, их тут уже штук 6 было.

0
Skull Eduction Inqnaspan

Сорри,я случайно тебе написал не заметил.

0
Lyrfox

Боюсь что будет как с Массеффект - огромная вселенная с большим контентом и обрезанием для выпуска в сроки релиза , и кучей багов и нестыковок по сценарию в связи с вырезанным контентом , и большими пространствами мало или вообще незаселёнными никак ...

0
ZackSnyder

и это главный экз ящика....имхо, нмс после всех обнов, уже обходит эту игру

-1
qento

геймплейные кадры настолько убоги

-3
KPAHbl4

в каком месте он эпичный?

-3
JohnTornton

ахахаха какой эпик? вся транса старфилда это тупа копирка ноу менс скай. если это главный эксклюзив иксбокса, то это стыдоба.
но детишки схавают. они любят питаться количеством в подписке, а не качеством

-3
AT_Sagor

С первых кадров знак убежища из Борды.

Маркетологов у них пора увольнять, могли бы склеить и более эпичный трейлер.

-3