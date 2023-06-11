Эпичный сюжетный трейлер Starfield ©

Starfield один из самых амбициозных проектов от Bethesda Softworks, который представляет собой совершенно новый мир и массу возможностей исследования космоса, постепенно приближается к релизу. В рамках презентации Xbox Games Showcase разработчики показали весьма эпичный ролик с демонстрацией геймплея игры и сюжетных кат-сцен.

Новый трейлер акцентирует внимание на невероятном масштабе Starfield. Игроков ждут увлекательные приключения, охватывающее бескрайний космос и сотни разнообразных планет. Ролик дает возможность впервые оценить особенность некоторых планет, которые будет отличиться климатом и ландшафтом. А также позволяет увидеть перестрелки с монстрами и бандитами в разных уголках мира.

События Starfield разворачиваются далеком 2330 году прямо в изученной области Млечного пути. Мир как раз оправился после масштабной и кровопролитной войны между двумя крупнейшими корпорациями, но некоторая напряженность в космосе еще осталась.

Во время мероприятия нам напомнили, что долгожданный релиз Starfield состоится уже очень скоро. Выход игры запланирован на 6 сентября для ПК и консолей Xbox.