Эпичный сюжетный трейлер Starfield

Starfield один из самых амбициозных проектов от Bethesda Softworks, который представляет собой совершенно новый мир и массу возможностей исследования космоса, постепенно приближается к релизу. В рамках презентации Xbox Games Showcase разработчики показали весьма эпичный ролик с демонстрацией геймплея игры и сюжетных кат-сцен.
Новый трейлер акцентирует внимание на невероятном масштабе Starfield. Игроков ждут увлекательные приключения, охватывающее бескрайний космос и сотни разнообразных планет. Ролик дает возможность впервые оценить особенность некоторых планет, которые будет отличиться климатом и ландшафтом. А также позволяет увидеть перестрелки с монстрами и бандитами в разных уголках мира.
События Starfield разворачиваются далеком 2330 году прямо в изученной области Млечного пути. Мир как раз оправился после масштабной и кровопролитной войны между двумя крупнейшими корпорациями, но некоторая напряженность в космосе еще осталась.
Во время мероприятия нам напомнили, что долгожданный релиз Starfield состоится уже очень скоро. Выход игры запланирован на 6 сентября для ПК и консолей Xbox.
Мне кажется будет такая же ситуация, как была с Civilization: Beyond Earth... Механики знакомые, а вот сеттинг другой. Фанатам меча, магии и постапокалипсиса космос и корабли могут не зайти.
Понял. Что ж, видимо нужно искать сайт получше.
Понятно,а че комментарий удалил?Или на наличия факта ответить не смог?
Какого факта? Комменты модеры стирают. Я спросил почему удаляют новости тех, кто выкладывает их раньше, мне ответили. Стёрли как мой изначальный коммент, так и ответы других людей, их тут уже штук 6 было.
Сорри,я случайно тебе написал не заметил.
Боюсь что будет как с Массеффект - огромная вселенная с большим контентом и обрезанием для выпуска в сроки релиза , и кучей багов и нестыковок по сценарию в связи с вырезанным контентом , и большими пространствами мало или вообще незаселёнными никак ...
и это главный экз ящика....имхо, нмс после всех обнов, уже обходит эту игру
геймплейные кадры настолько убоги
в каком месте он эпичный?
ахахаха какой эпик? вся транса старфилда это тупа копирка ноу менс скай. если это главный эксклюзив иксбокса, то это стыдоба.
но детишки схавают. они любят питаться количеством в подписке, а не качеством
С первых кадров знак убежища из Борды.
Маркетологов у них пора увольнять, могли бы склеить и более эпичный трейлер.