"Эта игра - нечто": Создатель контента поделился своими положительными эмоциями от Starfield

Это был отличный год для игр в целом, но ажиотаж, который многие испытывают по поводу Starfield, вполне реален, поскольку это первая оригинальная игра от Bethesda за последние десятилетия. Пресс-копии на игру начали рассылаться вчера, и большинство людей, получивших их, стараются хранить молчание о ней до 31 августа, когда спадет эмбарго на обзоры, за исключением новой утечки от журналиста на Discord.
Утечка произошла от журналиста и создателя контента Тайлера Маквикера, которого спросили о его первых впечатлениях от Starfield, на что он ответил некоторыми подробностями. Судя по всему, Starfield начинается медленно, потому что в ней очень несколько систем и механик, которые поначалу кажутся сложными. Скриншот был опубликован одним из пользователей Reddit, и его можно увидеть ниже.
По всей видимости, игра начинается медленно и старается не перегружать вас всем этим, но все же это немного перегружает, так что первые несколько часов будут странными, "но как только вы погружаетесь в основной сюжет, игра становится очень хорошей". Хотя многие игроки, вероятно, потратят много времени на создание своих персонажей, похоже, что Starfield может иметь вступление или пролог, подобный последнему крупному однопользовательскому релизу Bethesda - Fallout 4, вышедшему в 2015 году.
Просто поразительно, насколько хорошо выглядит эта игра на движке Creation Engine. Эта игра - нечто, скажу я вам. В игре уже 15 часов, и пока ни одного бага.
Релиз новой игры от Тодда Говарда состоится 6 сентября на ПК и консолях Xbox Series S|X. Кстати, игру можно выиграть на нашем сайте, а о том как получить больше бонусов вы можете узнать вот здесь.
"В игре уже 15 часов, и пока ни одного бага" очень подозрительно что он упомянул именно баги, ни шикарную графику, ни атмосферу, ни живой мир, а именно баги, когда игра классная и ты прям в восторге, ты не обращаешь внимание на мелкие недочеты, и если багов не было то зачем он о них упомянул
разрабы даже диалоги не поменяли вроде, ну все как в обливион. Поди и анимация такая же деревянная осталась.
до выхода еще дохрена времени, а какие-то блохеры игру хвалят. ни разу не рекламная акция... если бы игру кто-то критиковал, то их же бысто бы потерли.
Точно также блохеры вставляют рекламу про очередные курсы IT, которые нафиг никому не нужны, но блохер рекомендует, ведь блохер знает, он 100% пользовался этими курсами, и ни один раз.
Уже начали метать бисер
блохеры - самые лживые и продажные люди на этой планетке, инфа сотка, тот же ютубчик доказывает
Тот случай, когда игра нечто, потому что уже 15 часов без багов. С такой экспертизой скоро докатимся до того, что игра классная только потому что запускается. Безусловно тот кто засерает игру до её выхода, ничем не отличается от того кто нахваливает, но писать такую похвалу, эт уже дичь.
все ясно, он играет в какуето другую игру, не от бесезды
Он просто спит)))
Всё просто: Увидим на Релизе
Похоже он перепутал букву "И" с буквой "Е"
От чего у вас такое хейтерство к игре, вас лично как то обидели что ли?
Я верю в то что не стоит верить высказываниям, при наличии следующих пунктов:
1) Информация была взята с утечек
2) Источник является журналистом ( тот кто продает свою пятую точку)
3) Информация касается игры Starfield.
ясно. клоун.)
Ну потому и не стоит делать выводы пока игра не вышла, а то заведомо до выхода игры сразу же хейтить её, оставайтесь нетральным, а то уже хейтерство какое то, а если восхваливать то уже фанатизм какой то, хотя дело каждого, просто спросил, было инетресно узнать почему и на чём складвается ваше негодование, а то думал может реально обидели где то когда то!
Стоит полагать, если бы этот человек написал "ничто", твой комментарий был бы строго противоположным?
p.s. а ведь он даже нечто не писал, он англоговорящий.
окей.
"очень несколько" - что это за идиоматическое выражение?
Ну, попробовал бы он сказать что нибудь плохо об игре... навсегда бы получил "бан" на будущие игры от Беседки и другие мероприятия от нее
Постоянно вспоминается взахлеб хваленные отзывы Логвинова о Фолыче 76, после того как он посетил закрытое мероприятие для прессы :)