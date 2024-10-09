"Это было невыносимо": разработчик Starfield признался, почему бросил создание игры в самый разгар её производства

Научно-фантастическая ролевая игра Starfield стала настоящим камнем преткновения для сообщества поклонников игр от компании Bethesda Softworks. Проект получил самые неоднозначные отзывы игроков за всю историю студии, и вокруг него сложилось множество теорий, пытающихся объяснить некоторые спорные моменты. Недавнее интервью Нейта Пёркипайла для PC Gamer, который ранее работал художником по освещению в Fallout 3, Fallout 4 и Skyrim, пролило свет на эти вопросы. Он успел поработать над Starfield, но в самый разгар её разработки решил покинуть проект и уйти из Bethesda. В разговоре с журналистами Пёркипайл рассказал о главных причинах своего ухода.
В начале беседы Пёркипайл отметил, что ему известно об неоднозначной реакции игроков на релиз Starfield. Он сразу подчеркнул, что не знает причин тех или иных решений, принятых в Bethesda во время разработки, которые привели к такому финальному результату. Тем не менее он согласен с мнением некоторых геймеров, что игру следовало бы сделать менее масштабной.
Я знаю, что у многих людей есть мнение о том, что Starfield слишком велик и его следовало бы сделать меньше. Я со многим согласен. Хотя мне очень нравилось работать в Bethesda, когда нас было около 65–110 человек над Fallout 3 и Skyrim, мне нравилось гораздо меньше, когда компания стала расти и разрастаться.
— сказал Пёркипайл.
Главной причиной своего ухода из Bethesda и работы над Starfield он называет невыносимый процесс разработки. По его словам, количество разработчиков Starfield в какой-то момент превысило 500 человек, не считая аутсорсинговых компаний. При таком масштабе было сложно достичь единого видения игры, и весь процесс разработки превратился в череду бесконечных совещаний. В этот момент Пёркипайл решил покинуть команду и заняться созданием собственных инди-проектов. Сейчас он готовится к запуску The Axis Unseen.
Да, интересная игра, всегда что-то новенькое в ней находишь)).
Напомнило
Присели бы на стульчик?
В Масс Эффекте такое колличество полётов между рандомными планетами работало, потому что локации были интересные, и в большинстве своём двигающие сюжет, а не копировать-вставить сгенерированные с однообразными квестами как сделал Тодд. Тут либо контент завозить на планеты, либо убрать их нах, и то это только начало решения всех проблем.
не знаю какой масштаб в старфилде но в массэффект все было очень компактно, почти местечково сделано, там планет с гулькин нос, поэтому наполнение контентом было хорошим, было бы там как в ноуменскай то размазан он был бы тончайшим слоем, так что количество напрямую зависит от того успеют ли наполнить такое контентом
PS. я не оправдываю старфилд (потому и не играю что говорят что все плохо), просто было изначально наивно ждать чего то нормального когда у тебя тысячи планет - я так и поверил что всю тысячу контентом наполнили (даже если неинтересным)
Компактнее становилось с каждой новой частью, по-этому людям больше зашла 2 часть. Там что-то среднее по эксплорингу, и по сюжету. В первой эксплоринга овердофига, на каждую плнету (вроде) сесть можно, в третьей же его почти нет, там жнецы наседают на булки.
Определенно завозить, непаханое поле для развития, главное чтоб это не было копипастой.. Возможно, лет через 10 будет хорошо, но потом мы будем жаловаться на графон стремный и вообще игра уже устарела)
в масс эффект был в основном минус что планеты пустые полигоны в основном. не знаю была то лень или технические ограничения, но это мешало бы вездеходу.
в общем то я кайфананул в свое время тут такая планета тут другая.
в последующих масс эффект все сжимается и отупляется. планеты кишка для мисси в основном. в общем то в первой части ты типа исследователь во второй части нет там уже есть четкая цель.
в старфилде ты исследователь и предоставлен сам себе. формально за тобой стоит организация но летишь куда хочешь и делаешь что хочешь.
для этой концепции планеты были нужны. и дело не особенно в количестве ибо чем их было бы больше и чем разнообразнее там природные условия тем было бы лучше даже если в этом по сути не было геймлейного смысла и можно было просто сделать линейный шутерок с подземельями. у старфилда скорее проблемы в том как они попытались притянуть к этому геймплей и реализовать. и не удачно. на мой взгляд получился комнатный номанскай.
10 лет не страшно) На Скайрим завозят моды спустя столько лет, и сюда тоже завезут если разрабы завезут контент.
Этот "кентавр" лучше подходит на логотип игры:)))
Хороший скрин, такое нарочно не придумаешь
это послание от разрабов типо вы хотите интересный проработанный мир с интересным сюжетом а мы засунем свою голову в вам в задницу что бы игнорить
пасхалка
-очка* 👀
и как так получилось что вышло это недоразумение?
Космос же бескрайний, зачем его в игре делать меньше.
Копипасту еще можно вытерпеть, но - мир космических технологий - я не могу нормально просканить звездную систему и планеты. Я не получаю после скана карту и места где есть постройки, они там наобум и не всегда поддаются логике (по месторождениям и т.п). На плнете просто не может быть очень много шахт, и т.п. смотря на матушку Землю. У планет может быть куча спутников, но куча планет вокруг звезды - это наша систем такая особенная, обычно 1, реже 2 еще реже 3 и более. Часто просто звезда и всё (ну это так) Коли реализм - говорили они, кроме притяженя не заметил, но и при слабом притяжение перемещение лучше прыжками и т.д. Фаллоут в космосе - нет, не вышло. Плотность не та. - Стройка - неудобна и бесссмысленна. Такая толпа была нельзя что ли было сделать математику торговли сделать, причем чтобы настроил и забыл - само работает. и т.д...
При такой толпе по 20-30 человек спокойно сделали бы 6-7 интересных каолиций со своей псевдоархитектурой занятием по 3-5 планет на несколько секторов и бесхозными покинутыми планетами (хочешь ищи, хочешь нет на них чего, процедурная генерация в помощь по шаблону.. но они в такое не умеют) за то же время. Оставшиеся бы прикладными делами и сценариями занимались бы.
Напоследок.
Ребёнок спрашивает у родителей:
— Почему на свете столько гендеров, а врачей для них всего два — гинеколог и уролог?
— Остальных лечит психиатр!
500 рыл не смогли сделать нормальную игру. Вот это позорище 🤣
Нда, это же скольким мужикам надо было дать, чтобы такой колодец сформировать? Я про скрин если что.
просто игрушками балуется большими
Ахаххаха
то огромный мир то нет главное чтобы был интересный
так и не понял ничего чувак 🤣дело не в масштабе а в том что это космоц который кроме духоты предложить ничего не может
Я заметил что все чаще и чаще начинают выходить игры от однг
Ой ой ой, я бедный дядя.
а мне игра понравилась
ууу, такое мы любим, не баг а фича для понимающих людей.
слабочек)В принципе не удивительно)
Мусорная статья, куча воды и вся суть в одном абзаце в конце статьи.
Нормальный редактор/копирайтер засунул бы эту статью автору в зад.
Наверное все начинают с долгих лет написания желтухи и шитпостов, но это просто ппц.
Без комментариев...
🤦♂️🤦♂️🤦♂️