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Starfield 06.09.2023
Экшен, Ролевая, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир, Космос, Научная фантастика
6.9 6 640 оценок

"Это было невыносимо": разработчик Starfield признался, почему бросил создание игры в самый разгар её производства

Gutsz
Новости

Научно-фантастическая ролевая игра Starfield стала настоящим камнем преткновения для сообщества поклонников игр от компании Bethesda Softworks. Проект получил самые неоднозначные отзывы игроков за всю историю студии, и вокруг него сложилось множество теорий, пытающихся объяснить некоторые спорные моменты. Недавнее интервью Нейта Пёркипайла для PC Gamer, который ранее работал художником по освещению в Fallout 3, Fallout 4 и Skyrim, пролило свет на эти вопросы. Он успел поработать над Starfield, но в самый разгар её разработки решил покинуть проект и уйти из Bethesda. В разговоре с журналистами Пёркипайл рассказал о главных причинах своего ухода.

В начале беседы Пёркипайл отметил, что ему известно об неоднозначной реакции игроков на релиз Starfield. Он сразу подчеркнул, что не знает причин тех или иных решений, принятых в Bethesda во время разработки, которые привели к такому финальному результату. Тем не менее он согласен с мнением некоторых геймеров, что игру следовало бы сделать менее масштабной.

Я знаю, что у многих людей есть мнение о том, что Starfield слишком велик и его следовало бы сделать меньше. Я со многим согласен. Хотя мне очень нравилось работать в Bethesda, когда нас было около 65–110 человек над Fallout 3 и Skyrim, мне нравилось гораздо меньше, когда компания стала расти и разрастаться.

— сказал Пёркипайл.

Главной причиной своего ухода из Bethesda и работы над Starfield он называет невыносимый процесс разработки. По его словам, количество разработчиков Starfield в какой-то момент превысило 500 человек, не считая аутсорсинговых компаний. При таком масштабе было сложно достичь единого видения игры, и весь процесс разработки превратился в череду бесконечных совещаний. В этот момент Пёркипайл решил покинуть команду и заняться созданием собственных инди-проектов. Сейчас он готовится к запуску The Axis Unseen.

28
32
Комментарии: 32
Ваш комментарий
StarfieJId

Да, интересная игра, всегда что-то новенькое в ней находишь)).

19
Rey4rtRO

Напомнило

5
Leоn.S.Kennedy

Присели бы на стульчик?

1
MadPyramus

В Масс Эффекте такое колличество полётов между рандомными планетами работало, потому что локации были интересные, и в большинстве своём двигающие сюжет, а не копировать-вставить сгенерированные с однообразными квестами как сделал Тодд. Тут либо контент завозить на планеты, либо убрать их нах, и то это только начало решения всех проблем.

15
HamataYoshi

не знаю какой масштаб в старфилде но в массэффект все было очень компактно, почти местечково сделано, там планет с гулькин нос, поэтому наполнение контентом было хорошим, было бы там как в ноуменскай то размазан он был бы тончайшим слоем, так что количество напрямую зависит от того успеют ли наполнить такое контентом

PS. я не оправдываю старфилд (потому и не играю что говорят что все плохо), просто было изначально наивно ждать чего то нормального когда у тебя тысячи планет - я так и поверил что всю тысячу контентом наполнили (даже если неинтересным)

2
MadPyramus HamataYoshi

Компактнее становилось с каждой новой частью, по-этому людям больше зашла 2 часть. Там что-то среднее по эксплорингу, и по сюжету. В первой эксплоринга овердофига, на каждую плнету (вроде) сесть можно, в третьей же его почти нет, там жнецы наседают на булки.

1
Shadow_Of_Phoenix

Определенно завозить, непаханое поле для развития, главное чтоб это не было копипастой.. Возможно, лет через 10 будет хорошо, но потом мы будем жаловаться на графон стремный и вообще игра уже устарела)

1
MunchkiN 616 HamataYoshi

в масс эффект был в основном минус что планеты пустые полигоны в основном. не знаю была то лень или технические ограничения, но это мешало бы вездеходу.
в общем то я кайфананул в свое время тут такая планета тут другая.
в последующих масс эффект все сжимается и отупляется. планеты кишка для мисси в основном. в общем то в первой части ты типа исследователь во второй части нет там уже есть четкая цель.
в старфилде ты исследователь и предоставлен сам себе. формально за тобой стоит организация но летишь куда хочешь и делаешь что хочешь.
для этой концепции планеты были нужны. и дело не особенно в количестве ибо чем их было бы больше и чем разнообразнее там природные условия тем было бы лучше даже если в этом по сути не было геймлейного смысла и можно было просто сделать линейный шутерок с подземельями. у старфилда скорее проблемы в том как они попытались притянуть к этому геймплей и реализовать. и не удачно. на мой взгляд получился комнатный номанскай.

0
MadPyramus Shadow_Of_Phoenix

10 лет не страшно) На Скайрим завозят моды спустя столько лет, и сюда тоже завезут если разрабы завезут контент.

0
Аристов--Черный

Этот "кентавр" лучше подходит на логотип игры:)))

11
Firеfuck
0
1barac9U7ada7

Хороший скрин, такое нарочно не придумаешь

5
антон фекалис

это послание от разрабов типо вы хотите интересный проработанный мир с интересным сюжетом а мы засунем свою голову в вам в задницу что бы игнорить

1
ze1n_82 антон фекалис

пасхалка

1
Gutsz ze1n_82

-очка* 👀

2
ze1n_82

и как так получилось что вышло это недоразумение?

3
Bargainer

Космос же бескрайний, зачем его в игре делать меньше.

3
edpru

Копипасту еще можно вытерпеть, но - мир космических технологий - я не могу нормально просканить звездную систему и планеты. Я не получаю после скана карту и места где есть постройки, они там наобум и не всегда поддаются логике (по месторождениям и т.п). На плнете просто не может быть очень много шахт, и т.п. смотря на матушку Землю. У планет может быть куча спутников, но куча планет вокруг звезды - это наша систем такая особенная, обычно 1, реже 2 еще реже 3 и более. Часто просто звезда и всё (ну это так) Коли реализм - говорили они, кроме притяженя не заметил, но и при слабом притяжение перемещение лучше прыжками и т.д. Фаллоут в космосе - нет, не вышло. Плотность не та. - Стройка - неудобна и бесссмысленна. Такая толпа была нельзя что ли было сделать математику торговли сделать, причем чтобы настроил и забыл - само работает. и т.д...
При такой толпе по 20-30 человек спокойно сделали бы 6-7 интересных каолиций со своей псевдоархитектурой занятием по 3-5 планет на несколько секторов и бесхозными покинутыми планетами (хочешь ищи, хочешь нет на них чего, процедурная генерация в помощь по шаблону.. но они в такое не умеют) за то же время. Оставшиеся бы прикладными делами и сценариями занимались бы.

Напоследок.
Ребёнок спрашивает у родителей:
— Почему на свете столько гендеров, а врачей для них всего два — гинеколог и уролог?
— Остальных лечит психиатр!

2
demon33251

500 рыл не смогли сделать нормальную игру. Вот это позорище 🤣

2
bubenson

Нда, это же скольким мужикам надо было дать, чтобы такой колодец сформировать? Я про скрин если что.

1
Fenharell

просто игрушками балуется большими

0
wixud

Ахаххаха

1
yuriy1606

то огромный мир то нет главное чтобы был интересный

1
Wolfenstein

так и не понял ничего чувак 🤣дело не в масштабе а в том что это космоц который кроме духоты предложить ничего не может

0
Vantor

Я заметил что все чаще и чаще начинают выходить игры от однг

0
Scorpion_GamePlay

Ой ой ой, я бедный дядя.

0
Lorenzo Lamas

а мне игра понравилась

0
Курен Валуев

ууу, такое мы любим, не баг а фича для понимающих людей.

0
DarkDestr

слабочек)В принципе не удивительно)

0
taotahu1992

Мусорная статья, куча воды и вся суть в одном абзаце в конце статьи.
Нормальный редактор/копирайтер засунул бы эту статью автору в зад.

Наверное все начинают с долгих лет написания желтухи и шитпостов, но это просто ппц.

-3
AchingGarrison

Без комментариев...

-5
Леший3

🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️

-1