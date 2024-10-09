"Это было невыносимо": разработчик Starfield признался, почему бросил создание игры в самый разгар её производства

Научно-фантастическая ролевая игра Starfield стала настоящим камнем преткновения для сообщества поклонников игр от компании Bethesda Softworks. Проект получил самые неоднозначные отзывы игроков за всю историю студии, и вокруг него сложилось множество теорий, пытающихся объяснить некоторые спорные моменты. Недавнее интервью Нейта Пёркипайла для PC Gamer, который ранее работал художником по освещению в Fallout 3, Fallout 4 и Skyrim, пролило свет на эти вопросы. Он успел поработать над Starfield, но в самый разгар её разработки решил покинуть проект и уйти из Bethesda. В разговоре с журналистами Пёркипайл рассказал о главных причинах своего ухода.

В начале беседы Пёркипайл отметил, что ему известно об неоднозначной реакции игроков на релиз Starfield. Он сразу подчеркнул, что не знает причин тех или иных решений, принятых в Bethesda во время разработки, которые привели к такому финальному результату. Тем не менее он согласен с мнением некоторых геймеров, что игру следовало бы сделать менее масштабной.

Я знаю, что у многих людей есть мнение о том, что Starfield слишком велик и его следовало бы сделать меньше. Я со многим согласен. Хотя мне очень нравилось работать в Bethesda, когда нас было около 65–110 человек над Fallout 3 и Skyrim, мне нравилось гораздо меньше, когда компания стала расти и разрастаться.

— сказал Пёркипайл.

Главной причиной своего ухода из Bethesda и работы над Starfield он называет невыносимый процесс разработки. По его словам, количество разработчиков Starfield в какой-то момент превысило 500 человек, не считая аутсорсинговых компаний. При таком масштабе было сложно достичь единого видения игры, и весь процесс разработки превратился в череду бесконечных совещаний. В этот момент Пёркипайл решил покинуть команду и заняться созданием собственных инди-проектов. Сейчас он готовится к запуску The Axis Unseen.