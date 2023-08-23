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об игре
Starfield 06.09.2023
7.9 696 оценок

"Это хорошая игра" Пользователь DHavenShadow "сливший" 40 минут "экранки" геймплея Starfield высказал своё мнение о ней

Solstice
Новости

Ровно за две недели до релиза.

Оно оказалось положительным. Меню игры он затрагивать не стал. Несколько дней назад из-за него возникли дискуссии в интернете.

Парень заявил, что он не является экспертом и не может профессионально оценивать проект Bethesda, как это сделают журналисты из авторитетных изданий.

Однако RPG ему пришлась по душе, но порог вхождения у неё достаточно высокий, поэтому легко «вкатиться» в неё вряд ли получится. Отдельно DHavenShadow похвалил анимацию движения и сказал, что эта игра идеально подойдёт людям, которые «хотят нечто нового».

Блогер сообщил, что вчерашний большой ролик по тайтлу «это только начало». В будущем ютубер будет и дальше делиться большим количеством информации, делая её более качественной.

Полноценные обзоры на Starfield будут опубликованы 31 августа в 19:00 по московскому времени, о чём ранее сообщили многие журналисты, в том числе Том Уоррен, сотрудник издания The Verge.

Выход тайтла состоится 6 сентября. Пользователям, купившим Premium- издание, ранний доступ откроется 1 сентября. В день выхода он будет доступен по подписке Game Pass. Наличие русского языка, даже в виде субтитров, пока под вопросом. Но в Steam его упоминание ранее убрали.

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16
Комментарии: 16
Ваш комментарий
Destroited

Ну будем надеятся что и правда хорошая, давно ничего годного не было в этом сеттинге.

5
Freund Benno

Надеюсь через моды разрешат на корабле по планете летать

0
Destroited Freund Benno

Сильно сомневаюсь, они в наземный транспорт то не смогли. Но можно быть точно уверенным что если на планете будут лошади то любая гора нам покорится с пол-пинка )))

1
IvanKote

Чел конкретно в щи. Уже давно с Земли улетел.

4
Destroited

XD

0
L0iDly

Ну по его слитому видео было выдно что он вообще впервые взял в руки геймпад и впервые играет в игру где гейплей не похож на то как в тетрисе блин, и ещё походу опкурыш какой то, а так игра то да хорошая да и вообще в своём роде единственная где есть все составляющие игры в таком сетинге, а то кругом либо инди иньбющатина, либо симулятор полётов в космосе с посадкой на планеты по пол часа и перелётами между планетами часами реального времени безх сюжета и контента и увлекательности хоть какой то, а тут всё сразу и без излишеств чтоб не приходилось нудно ждать, а сразу тепехнулся на планету, тепехнулся в космос и есть все аспекты данного сетинга с полной песочницей с сюжетом и доп мисиями, с елементами шутера и тд, и самое главное это не симулятор космоса как в некотрорых симуляторах, потому тут есть загрузки чтоб не ждать пока корабль долетит до планеты и приземлится, для токого геймплея добропожаловать в пустые и скучные и бесмысленные симуляторы космоса по типу сатарситизена и ноу мен ская и онлайн игр в космосе, это всё же сюжетная фаллаут 4 в космическом сетинге, а не симулятор полётов и космоса и планет, хотя планеты будут доступны полность и можно будет строится и тд как в большенстве подобных игр чтоб угодить тем кому и этог не достаёт в сюжетных играх. Игра не для всех как и обычно. Но охватывает большую аудиторию игроков чем некоторые игры и потому будет популярной игрой как и неторые игры!

1
akunamatatas
Парень заявил, что он не является экспертом и не может профессионально оценивать проект Bethesda, как это сделают журналисты из авторитетных изданий.

А кто-то всерьез опирается на ЭКСПЕРТНОЕ мнение авторитетных изданий?

0
Китобой на Луне

Да конечно, кому этот блогер будет после релиза нужен, когда инет будет завален роликами по игре. Ясен пень все это было выложено по команде самой Бесесды, дабы ещё собрать предзаказов. Ждём релиз и там будет видно.

0
Real Slim Shady

Сейчас бы неграм верить.

0
RTYWD

Это просто скайрим в космосе, игра должна быть хорошей, это даже не обсуждается

0
Rey Harley

Этому эксперту сложно даже сказать одно предложение без пауз и посторонних звуков. Вам действительно интересно то что он говорит?

0
John Shep

Да блин и так всем давно понятно что это скайрим в космосе. И все её и ждут ради этого , что бы 200-300 часов своей жизни заложитьи кайфануть.
Эххх жалко что ближайшие пол года русика не будет к ней конеш.

0
RESPEKTROMETR

В следующую пятницу заценим)

0
Protocol10

игра средняя получилась, много скучных моментов, жаль

-2
OculusMortem

Прошел уже вчера?

1
Andrew Shimansky

Судя по скудным речам этого блогера с игрой на самом деле все предельно понятно)))))никакой это не шедевр))))игрой года точно будет Baldur's Gate 3 а не этот скайрим в космосе густая и липкая нудятина что видно уже с первых кадров игры)

-2