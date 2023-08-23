"Это хорошая игра" Пользователь DHavenShadow "сливший" 40 минут "экранки" геймплея Starfield высказал своё мнение о ней

Ровно за две недели до релиза.
Оно оказалось положительным. Меню игры он затрагивать не стал. Несколько дней назад из-за него возникли дискуссии в интернете.
Парень заявил, что он не является экспертом и не может профессионально оценивать проект Bethesda, как это сделают журналисты из авторитетных изданий.
Однако RPG ему пришлась по душе, но порог вхождения у неё достаточно высокий, поэтому легко «вкатиться» в неё вряд ли получится. Отдельно DHavenShadow похвалил анимацию движения и сказал, что эта игра идеально подойдёт людям, которые «хотят нечто нового».
Блогер сообщил, что вчерашний большой ролик по тайтлу «это только начало». В будущем ютубер будет и дальше делиться большим количеством информации, делая её более качественной.
Полноценные обзоры на Starfield будут опубликованы 31 августа в 19:00 по московскому времени, о чём ранее сообщили многие журналисты, в том числе Том Уоррен, сотрудник издания The Verge.
Выход тайтла состоится 6 сентября. Пользователям, купившим Premium- издание, ранний доступ откроется 1 сентября. В день выхода он будет доступен по подписке Game Pass. Наличие русского языка, даже в виде субтитров, пока под вопросом. Но в Steam его упоминание ранее убрали.
Ну будем надеятся что и правда хорошая, давно ничего годного не было в этом сеттинге.
Надеюсь через моды разрешат на корабле по планете летать
Сильно сомневаюсь, они в наземный транспорт то не смогли. Но можно быть точно уверенным что если на планете будут лошади то любая гора нам покорится с пол-пинка )))
Чел конкретно в щи. Уже давно с Земли улетел.
XD
Ну по его слитому видео было выдно что он вообще впервые взял в руки геймпад и впервые играет в игру где гейплей не похож на то как в тетрисе блин, и ещё походу опкурыш какой то, а так игра то да хорошая да и вообще в своём роде единственная где есть все составляющие игры в таком сетинге, а то кругом либо инди иньбющатина, либо симулятор полётов в космосе с посадкой на планеты по пол часа и перелётами между планетами часами реального времени безх сюжета и контента и увлекательности хоть какой то, а тут всё сразу и без излишеств чтоб не приходилось нудно ждать, а сразу тепехнулся на планету, тепехнулся в космос и есть все аспекты данного сетинга с полной песочницей с сюжетом и доп мисиями, с елементами шутера и тд, и самое главное это не симулятор космоса как в некотрорых симуляторах, потому тут есть загрузки чтоб не ждать пока корабль долетит до планеты и приземлится, для токого геймплея добропожаловать в пустые и скучные и бесмысленные симуляторы космоса по типу сатарситизена и ноу мен ская и онлайн игр в космосе, это всё же сюжетная фаллаут 4 в космическом сетинге, а не симулятор полётов и космоса и планет, хотя планеты будут доступны полность и можно будет строится и тд как в большенстве подобных игр чтоб угодить тем кому и этог не достаёт в сюжетных играх. Игра не для всех как и обычно. Но охватывает большую аудиторию игроков чем некоторые игры и потому будет популярной игрой как и неторые игры!
А кто-то всерьез опирается на ЭКСПЕРТНОЕ мнение авторитетных изданий?
Да конечно, кому этот блогер будет после релиза нужен, когда инет будет завален роликами по игре. Ясен пень все это было выложено по команде самой Бесесды, дабы ещё собрать предзаказов. Ждём релиз и там будет видно.
Сейчас бы неграм верить.
Это просто скайрим в космосе, игра должна быть хорошей, это даже не обсуждается
Этому эксперту сложно даже сказать одно предложение без пауз и посторонних звуков. Вам действительно интересно то что он говорит?
Да блин и так всем давно понятно что это скайрим в космосе. И все её и ждут ради этого , что бы 200-300 часов своей жизни заложитьи кайфануть.
Эххх жалко что ближайшие пол года русика не будет к ней конеш.
В следующую пятницу заценим)
игра средняя получилась, много скучных моментов, жаль
Прошел уже вчера?
Судя по скудным речам этого блогера с игрой на самом деле все предельно понятно)))))никакой это не шедевр))))игрой года точно будет Baldur's Gate 3 а не этот скайрим в космосе густая и липкая нудятина что видно уже с первых кадров игры)