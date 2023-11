Это успех! Starfield получила всего одну номинацию на The Game Awards среди многочисленных категорий

До десятой ежегодной церемонии Game Awards осталось меньше месяца, и ее создатель и ведущий Джефф Кили (Geoff Keighley) наконец-то объявил номинантов 2023 года. В номинации "Игра года" поборются такие хиты, как The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom и Baldur's Gate III, а также ремейк Resident Evil 4 от Capcom. Среди номинантов на "Игру года" не оказалось научно-фантастической ролевой игры Starfield от Bethesda, которая получила всего одну номинацию среди множества категорий.

Starfield была номинирована только в категории "Лучшая ролевая игра", а линейка игр от Microsoft практически не представлена, за исключением Hi-Fi Rush от Tango Gameworks, которая была номинирована на целый ряд номинаций, включая "Лучший экшен".

Перед тем как объявить номинации этого года, Кили еще раз подчеркнул на сайте X (бывший Twitter), что он не принимает никакого участия в процессе голосования.

Напоминаю, что игры, номинированные на TheGameAwards, выбираются глобальным жюри, состоящим из более чем 120 СМИ. Я не голосую за игры, хотя мне доставляет удовольствие объявлять вам номинантов!

Победителей объявят во время церемонии The Game Awards 2023, запланированной на 7 декабря — в Москве это будет раннее утро 8 декабря.