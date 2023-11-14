Это успех! Starfield получила всего одну номинацию на The Game Awards среди многочисленных категорий

До десятой ежегодной церемонии Game Awards осталось меньше месяца, и ее создатель и ведущий Джефф Кили (Geoff Keighley) наконец-то объявил номинантов 2023 года. В номинации "Игра года" поборются такие хиты, как The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom и Baldur's Gate III, а также ремейк Resident Evil 4 от Capcom. Среди номинантов на "Игру года" не оказалось научно-фантастической ролевой игры Starfield от Bethesda, которая получила всего одну номинацию среди множества категорий.
Starfield была номинирована только в категории "Лучшая ролевая игра", а линейка игр от Microsoft практически не представлена, за исключением Hi-Fi Rush от Tango Gameworks, которая была номинирована на целый ряд номинаций, включая "Лучший экшен".
Перед тем как объявить номинации этого года, Кили еще раз подчеркнул на сайте X (бывший Twitter), что он не принимает никакого участия в процессе голосования.
Напоминаю, что игры, номинированные на TheGameAwards, выбираются глобальным жюри, состоящим из более чем 120 СМИ. Я не голосую за игры, хотя мне доставляет удовольствие объявлять вам номинантов!
Победителей объявят во время церемонии The Game Awards 2023, запланированной на 7 декабря — в Москве это будет раннее утро 8 декабря.
"Масштабная" -- ещё можно сказать но "лучшая" это перебор.
Масштабная? Где? В чем она масштабная? То что можно за пределы корабля выйти?
Все планеты - это кусочки определенных локаций. Космос - это просто кусочек локации который имеет свои пределы. В чем она масштабная? Если все кусочки локаций сложить воедино и убрать загрузки, игра будет раза в 3 меньше скайрима.
Старфилд - это наеп похлеще стар ситизен с их постоянными обещаниями детализированной вселенной. Хотя, в стар ситизен играть интересней, чем в это.
И кстати старфилд дороже старситизен почти в 3 раза.
А кто сосневался? В сравнении с балдурс это просто шлак
Форцу 5 точно видел и вообще у Microsoft -- 10 номинаций, неплохо, так что Hi-Fi Rush не просто исключение, но и недооцененный хэдлайнер данной платформы в 2023г.
Для чего продолжать хайповать на теме Старфилда не совсем ясно. Игра реально получилась средней. В подобный богатый на хорошие проекты год результат закономерен и не могло быть иначе.
Игра днище!!!! Какая нафиг- Лучшая???????
Её номинировать можно только - в провал десятилетия!!!!
Чет они в будущее залезли года этак на 2 -3, вот через 2 года с модами она может быть и будет лучшей!
Номинирована - еще не значит, что получит.
недоделали
Вот если бы подождали пока она раскроется - номинаций было бы больше.
Ого, игра от Майкрософт стала лучшей в номинации на Xbox , вот это поворот , ничего себе...
Так там больше ничего и нет)