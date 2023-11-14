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Starfield 06.09.2023
6.7 4 598 оценок

Это успех! Starfield получила всего одну номинацию на The Game Awards среди многочисленных категорий

butcher69
Новости

До десятой ежегодной церемонии Game Awards осталось меньше месяца, и ее создатель и ведущий Джефф Кили (Geoff Keighley) наконец-то объявил номинантов 2023 года. В номинации "Игра года" поборются такие хиты, как The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom и Baldur's Gate III, а также ремейк Resident Evil 4 от Capcom. Среди номинантов на "Игру года" не оказалось научно-фантастической ролевой игры Starfield от Bethesda, которая получила всего одну номинацию среди множества категорий.

Starfield была номинирована только в категории "Лучшая ролевая игра", а линейка игр от Microsoft практически не представлена, за исключением Hi-Fi Rush от Tango Gameworks, которая была номинирована на целый ряд номинаций, включая "Лучший экшен".

Перед тем как объявить номинации этого года, Кили еще раз подчеркнул на сайте X (бывший Twitter), что он не принимает никакого участия в процессе голосования.

Напоминаю, что игры, номинированные на TheGameAwards, выбираются глобальным жюри, состоящим из более чем 120 СМИ. Я не голосую за игры, хотя мне доставляет удовольствие объявлять вам номинантов!

Победителей объявят во время церемонии The Game Awards 2023, запланированной на 7 декабря — в Москве это будет раннее утро 8 декабря.

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Комментарии: 11
Ваш комментарий
Беркут Слеер
Starfield была номинирована только в категории "Лучшая ролевая игра"

"Масштабная" -- ещё можно сказать но "лучшая" это перебор.

1
Салярыч

Масштабная? Где? В чем она масштабная? То что можно за пределы корабля выйти?
Все планеты - это кусочки определенных локаций. Космос - это просто кусочек локации который имеет свои пределы. В чем она масштабная? Если все кусочки локаций сложить воедино и убрать загрузки, игра будет раза в 3 меньше скайрима.
Старфилд - это наеп похлеще стар ситизен с их постоянными обещаниями детализированной вселенной. Хотя, в стар ситизен играть интересней, чем в это.
И кстати старфилд дороже старситизен почти в 3 раза.

4
211186

А кто сосневался? В сравнении с балдурс это просто шлак

1
maximus388
а линейка игр от Microsoft практически не представлена, за исключением Hi-Fi Rush от Tango Gameworks, которая была номинирована на целый ряд номинаций

Форцу 5 точно видел и вообще у Microsoft -- 10 номинаций, неплохо, так что Hi-Fi Rush не просто исключение, но и недооцененный хэдлайнер данной платформы в 2023г.

Для чего продолжать хайповать на теме Старфилда не совсем ясно. Игра реально получилась средней. В подобный богатый на хорошие проекты год результат закономерен и не могло быть иначе.

0
askazanov

Игра днище!!!! Какая нафиг- Лучшая???????

0
askazanov

Её номинировать можно только - в провал десятилетия!!!!

0
Baron1979

Чет они в будущее залезли года этак на 2 -3, вот через 2 года с модами она может быть и будет лучшей!

0
saksnboom

Номинирована - еще не значит, что получит.
недоделали

0
aka_poroh

Вот если бы подождали пока она раскроется - номинаций было бы больше.

0
sky demon

Ого, игра от Майкрософт стала лучшей в номинации на Xbox , вот это поворот , ничего себе...

-1
alternat1ve

Так там больше ничего и нет)

1