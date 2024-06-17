"Эту игру уже ничего не спасёт": пользовательский рейтинг Starfield упал ниже 30%

Как бы ни старались защитники Starfield и фанаты игр студии Bethesda Softworks, они явно в меньшинстве и очень сильно проигрывают здравому смыслу. Научно-фантастическая RPG с "пустым" космосом даже спустя десять месяцев после релиза страдает от самых примитивных багов, проблем с производительностью и других критических сбоев. Несмотря на недавние обещания разработчиков продолжить работать над обновлениями и улучшать игровой процесс в Starfield, пользователи отказываются им верить. Игроки уже несколько недель подряд оставляют негативные отзывы об игре, и прямо сейчас рейтинг Starfield обвалился ниже 30%.
Это самый худший показатель среди всех выпущенных игр от Bethesda Softworks. За последний месяц для Starfield было написано почти 3000 отзывов в Steam, и почти все из них оказались негативными. Сейчас у проекта "в основном отрицательные" обзоры от игроков, а общий рейтинг за всё время держится на отметке 60% - "Смешанные", но очень скоро может обрушиться ещё ниже.
Волна негативной реакции изначально была вызвана добавлением в Starfield платных модификаций. За 5-10$ игрокам предлагают приобрести несколько пользовательских миссий, дополнительные костюмы или оружие, однако такая идея никому не понравилась. Безусловно, вместе с платными модами в игре появилась возможность добавлять и бесплатные модификации, но, как оказалось, установка любого из них многократно увеличивает вероятность багов. Игроки жалуются на огромное количество технических ошибок, которые с модами стало ловить ещё проще.
На негативный рейтинг также ощутимо повлияли игроки, которые решили дать игре второй шанс спустя почти десять месяцев активной поддержки. Вернувшиеся к игре пользователи обнаружили, что некоторые баги до сих пор часто встречаются, а другие просто не смогли запустить свои сохранения, потому что из-за обновлений у них сломался весь прогресс. Судя по комментариям, у пользователей мало веры в то, что запланированное дополнение к Starfield сможет как-то исправить ситуацию.
Ничего, лет через 10 игра раскроется, а вообще эта игра не про игру.
Рейтинг не упал, а вернулся к справедливым значениям.
Для справедливых значений он все еще высоковат.
Тоже про Fallout 76 говорили.
Ну фол 76 все-же онлайн игра. А тут даже модами тяжко будет править ситуацию. тут надо игру в корне переделывать. Она нудная и скучная. От нее зевать хочется.
Это даже смешно сравнивать, для F76 Беседка выпустила и продолжает выпускать тонны контента (при чём это реальный контент который добавляет огромное количество новых элементов, механик, квестов и т.д.), ивентов и патчей, для Старфилда они 10% подобной работы не сделал и не в принципе не собирались делать.
Тогда говорили, что это один из главных минусов, что надо было делать обычный Fallout с квестами.
Прошло 6 лет, а не 9 месяцев. Люди могут за 6 лет модами для Starfield переплюнуть всё то, что Bethesda делала для Fallout 76.
При чём тут моды когда речь идёт про ванильные игры от разработчика и контент который они для них выпускают, но в любом случае Старфилд ни какими модами не исправишь, ни кто не будет переделывать левел дизайн локаций, наполнять их кучей деталей и элементов, наполнять планеты разынми интерактивными элементами и встречами и т.д.
Бред.
Последние отзывы вполне логично упали до резко отрицательных из-за введения платных модов, на этом Беседка всегда себя минусует.
Общие же оценки так и держатся на уровне 58-60% положительных. Поглядим что будет после выхода длц.
Уж что до багов - из всех релизов Беседки это наименее забагованная игра, и это факт. Тот же четвертый Фолыч или Скайрим тонули в них, и тонут до сих пор без неоф. патчей, которые уже весят гигабайт.
скайрим и ф4 прекрасно играются без неоф патча сейчас. и с оптимизацией проблем там нет как в старфейле
Представляю лица тех альтернативно одарённых, которые купили Premium Edition, чтобы поиграть аж на целых пять дней раньше😂
Судя по минусам под твоим комментарием, они среди нас... 😂 Поиграл по Геймпассу и ничего криминального или выдающегося не нашел. Идеальная середина - 5/10.
так, ну заголовок как всегда врет - общий рейтинг все еще выше 50%, а на самом деле недавние отзывы сугубо отрицательные
Думаю рейтинг будет потихоньку обваливаться, и ниже 50% уйдет если Тодд будет в том же духе издеваться.
Смешно, а как-же ДЛС, не раскрыли игру что-ли?
просто ДЛС не на 100 часов
Мне это было понятно ещё на релзе после 20 часов игры.
Для того, чтобы это понять совсем не обязательно было покупать игру и играть в неё 20 часов :))
Во первых я не покупаю игры где нет локализации (мне хватило репака, который я в итоге удалил вместе с игрой), а во вторых игры Беседки это довольно масштабные игры и что бы понять что из себя представляет игра пары часов тебе просто не хватит, только в одном редакторе персонажа можно провести больше часа что создать ГГ который тебе понравится, я уж не говорю про изучение лора и многих других элементов игры, это не коридорный шутер где можно за час понять что из себя представляет игра.
Надежда умирает последней. Ну и все-же лучше опробовать самостоятельно, тем более что это стоит 0р. И да, игра не то что плохая. Она просто скучная. в ней нечем заняться, мир не живой и полупустой. Если в скайриме ты во время путешествия встречаешь всяких солдат, хищников, драконов. Там смена дня и ночи, погода и пр. Это дает живости. В космосе не сделать погоду, но камон. Можно было добавить солнечные вспышки, метеоритные дожди и пр. ну хоть какие-то динамические эффекты.. В скамфилде ты просто прыгаешь от точки А к точке Б и все. То есть космического приключения не получилось из-за специфики их космоса. Увы.
А во вторых? )))))
То что не покупал это правильно 👍🏻
А что бы понять что там примерно будет, достаточно в предыдущие их проекты поиграть ), поэтому даже народную версию не скачивал. А то что увидел потом на ютубе только подтвердило мнение, что не стоит на эту игру тратить своё время )
До F76 предыдущие проекты Беседки для одни из лучших и уникальных игр (я как раз всегда их покупал и проходил много раз с огромным удовольствием, да у меня даже сейчас установлены Skyrim и Fallout 4), другие разрабы к сожалению ни чего подобного мне предоставить не могут. Другое дело что в Старфилде наблюдается тотальная деградация многих элементов.
Слышь купи Старфилд🤣🤣🤣
Лучше еще раз скайрим купить, чем ЭТО.
Помяним.
Да ладно:)
упал ниже 30%........что то многовато осталось! :))) Я уже писал! Гад этот Говард всё таки вместе со своими криворукими разрабами! Комп под эту хрень спецом обновил! Только за видюху 25 косарей отдал! Это ж сколько можно было бухать!? Но ждал, верил, надеялся! Всё надежды в унитаз! Да пошел ты в ОПУ! ВРУН БОЛТУН И ХОХОТУН! :)))
Я 70 отдала, не помогло. Игра просто лютый трешак. Раза 3 начинала и все 3 раза бросала через часов 5, нудятина наискучнейшая.
так видюха за 25к старфеил не тянет нормально. Ее и видюха за 40 и дороже не тянет. Только если не играть на НИЗШИХ в 720р с фср2
Ну, 1080ti может потянуть в фулл хд.
потому что гуано и люди это видят
туда ей и дорога. я исплевался, когда ее проходил. причем многое в ней нравилось даже. но вылеты, баги, подгрузки. ай, что я рассказываю.
И что- фанбои беседки с пеной у рта будут защищать это недоразумение и побегут делать предзаказы, едва шестые свитки или пятый фоллаут появится на горизонте.
В нее надо погрузиться хотя бы часов на 200, чтобы она раскрылась
Надо подписать эту картину "В поисках контента"
С каждой новой новостью о беседке все меньше жду следующие свитки.
Скайрим все еще актуален, получается. Интересно исправят ли игру эту вообще. И когда там TES VI? // Денис Скворцов
Кликбейтный заголовок, даже изображение "доказательств" полностью ломает.
А статья сама себе противоречит. М, да...