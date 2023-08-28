Помните, как Эрик Картман, желая заполучить Nintendo Wii, впал в спячку и оказался в будущем, населенном религиозными фанатиками и выдрами в броне Gears of War? Кто-то решил отредактировать часть этих двух эпизодов, чтобы создать впечатление, будто главного героя "Южного Парка" ждет Starfield.
Точнее, ютубер MMaRsu решил взять вступительную часть первого эпизода этой мини-истории и переиначить ее. Благодаря его работе мы видим, как Эрик Картман нервно прохаживается перед магазином видеоигр в торговом центре Южного Парка, а на витрине магазина красуется целая серия рекламных баннеров с упоминанием игры от Bethesda. Когда к нему подходит мама, чтобы отвести его домой, мы видим, что в магазине даже есть Xbox Series X с обложкой, посвященной Starfield, которую Microsoft анонсировала всего несколько дней назад.
Фанат переделал фрагмент из "Южного Парка", в котором Эрик Картман ждет Starfield©
Помните, как Эрик Картман, желая заполучить Nintendo Wii, впал в спячку и оказался в будущем, населенном религиозными фанатиками и выдрами в броне Gears of War? Кто-то решил отредактировать часть этих двух эпизодов, чтобы создать впечатление, будто главного героя "Южного Парка" ждет Starfield.
Я очень жду старфилд, сделай об этом новость пж
Чем воняет? блогами Procy_on'a
Ну вот, а то некоторые переживали, что до релиза игры меньше месяца, а новостей и шумихи ноль. Нате вам с лопаты, наворачивайте и обмазывайтесь. Теперь жду нытьё о том, как же нормисов зае*али мусорные новости по игре из каждого утюга, как было с БГ3👍
Так уже). При чём от тех же, кто писал что ни рекламы, ни новостей нет, игра скам.
Давайте теперь про каждый пуп новость делать. Не ну а что?