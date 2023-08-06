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Starfield 06.09.2023
7.9 650 оценок

Фанат создал кастомную Xbox Series S Todd Howard Edition к скорому выходу Starfield

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butcher69
Новости

Конец лета и осень 2023 года - предвестники больших игр, но, пожалуй, одна из самых ожидаемых и самая близкая: Starfield. Игра от Bethesda выйдет на ПК, Xbox Series X и Xbox Series S. К сожалению, официальной тематической консоли не будет выпущено, по крайней мере пока про это ничего неизвестно, и чтобы решить эту проблему, один из фанатов решил сделать собственную версию кастомной консоли Xbox Series S в тематике Starfield.

На изображениях, опубликованных на Reddit, показана версия Xbox Series S "Todd Howard Edition" с темой Starfield, созданная пользователем wolfykurt. Тодд Говард является геймдиректором Starfield (а также многих других игр Bethesda, включая TES V: Skyrim).

Приставка Xbox Series S в стиле Starfield выполнена в "поношенном" стиле, с грязными поверхностями и следами, создающими впечатление, что это часть техники с космического корабля, прошедшего через множество путешествий от планеты к планете.

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Комментарии: 12
Ваш комментарий
Freund Benno

Прикольно конечно, но причем тут старфилд? Это больше на электрощит похоже. А по названию "тодд говорун эдишен" я вообще нечто другое представлял :)

2
Madiark

А где приклеенные фотки Тодда на консольке ?

2
barabear

А сам старфилд на ней запустится вообще?

2
Ivan Dro

В 480p - 24 FPS потянет как-раз.

1
Blenderr100

Защитный чехол для консоли, это уже было у 360 коробки

1
NarkoSky

Ну такое себе.

0
Ray Liotta

очень даже неплохо

1
kityara35

Колхоз же.

0
Кабель из Белфаст-сити

а минусы?

0
Alex40001

"собственную версию кастомной консоли Xbox Series S в тематике Starfield." сам чип паял ?

0
FlexGum

🤓👆

0
Baterflue

Не ну теперь то у него Starfield пойдёт в 60 fps

0