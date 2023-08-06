Фанат создал кастомную Xbox Series S Todd Howard Edition к скорому выходу Starfield

Конец лета и осень 2023 года - предвестники больших игр, но, пожалуй, одна из самых ожидаемых и самая близкая: Starfield. Игра от Bethesda выйдет на ПК, Xbox Series X и Xbox Series S. К сожалению, официальной тематической консоли не будет выпущено, по крайней мере пока про это ничего неизвестно, и чтобы решить эту проблему, один из фанатов решил сделать собственную версию кастомной консоли Xbox Series S в тематике Starfield.
На изображениях, опубликованных на Reddit, показана версия Xbox Series S "Todd Howard Edition" с темой Starfield, созданная пользователем wolfykurt. Тодд Говард является геймдиректором Starfield (а также многих других игр Bethesda, включая TES V: Skyrim).
Приставка Xbox Series S в стиле Starfield выполнена в "поношенном" стиле, с грязными поверхностями и следами, создающими впечатление, что это часть техники с космического корабля, прошедшего через множество путешествий от планеты к планете.
Прикольно конечно, но причем тут старфилд? Это больше на электрощит похоже. А по названию "тодд говорун эдишен" я вообще нечто другое представлял :)
А где приклеенные фотки Тодда на консольке ?
А сам старфилд на ней запустится вообще?
В 480p - 24 FPS потянет как-раз.
Защитный чехол для консоли, это уже было у 360 коробки
Ну такое себе.
очень даже неплохо
Колхоз же.
а минусы?
"собственную версию кастомной консоли Xbox Series S в тематике Starfield." сам чип паял ?
🤓👆
Не ну теперь то у него Starfield пойдёт в 60 fps