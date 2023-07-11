Фанатский компендиум по Starfield разросся до колоссальных 1000 страниц ©

Пользователь Reddit по имени Gokamo составил колоссальный документ на 1071 страницу, в котором собрана вся известная информация о Starfield.

Gokamo потратил больше года на сбор всех официальных материалов от Bethesda, интервью с разработчиками и многое другое, чтобы создать это всеобъемлющее руководство. Первые 460 страниц содержат информацию, известную об игре до презентации Bethesda в 2023 году. Остальные 611 страниц заполнены самыми последними подробностями об этой долгожданной научно-фантастической ролевой игре, включая информацию от Starfield Direct.

Документ аккуратно разделен на разделы и главы, что упрощает поиск и изучение конкретных тем. Если вам интересна конкретная игровая механика или вы хотите узнать больше о фракции, это руководство поможет вам. Он даже включает выдержки из интервью Тодда Говарда, скриншоты из утечек и множество концепций, которыми разработчики делятся в сети с 2018 года.

Gokamo признает, что документ настолько обширен, что вряд ли кто-то будет читать его целиком. Но суть не в этом. Этот «сборник» предназначен для фанатов в качестве базы данных для поиска конкретной информации. С более чем 86 000 слов, это свидетельство самоотверженности и любви Gokamo к игре. Он заявил, что прекратят активно добавлять информацию в документ, но может добавить дополнительную информацию ближе к релизу игры.

Запуск Starfield запланирован на 6 сентября 2023 года на ПК и Xbox Series X|S.