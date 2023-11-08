Фанаты начинают что-то понимать? - Рейтинг Starfield в Steam падает ниже Duke Nukem Forever

По общему признанию, последняя ролевая игра Bethesda столкнулась с жесткой конкуренцией со стороны более ранних работ студии, получив в Steam более низкий рейтинг, чем Skyrim, Fallout 4 The Elder Scrolls Oblivion и даже Fallout 76. А судя по последним отзывам пользователей Steam, рейтинг Starfield опустился ниже печально известного шутера 2011 года Duke Nukem Forever.
По данным Steam DB, на сегодняшний день, в среду 8 ноября, рейтинг Starfield в Steam составляет 67,24%, основанные на более чем 100 000 пользовательских отзывов. Duke Nukem Forever, в свою очередь, имеет рейтинг 67,27%, основанный на 9000 отзывов.
Тем не менее за первые три недели после выхода Starfield привлекла более десяти миллионов игроков, став самым крупным запуском игры в истории Bethesda. В октябре игра опустилась в чарте продаж Steam, и ее место заняла Fallout 76, которая продолжает пользоваться популярностью, несмотря на печальный релиз в 2018 году.
Эго Тодда Говарда сыграло с ним в злую шутку.Игра - посредственность,над которой работали наотвали
Над которой работала нейросеть и 10 индусов на удаленке
Проблема к сожалению не в этом, а в проданных играх, их очень много и Тодд хорошо заработал на этой игре и это на самом деле крайне плохо.
Причём нейросеть просто сканировала лица индусов для добавления их в игру как НПС...
я уверен, ему глубоко пох. бабла срубил и всё
А где показатель продаж ,которых очень много ?К слову ,можно вспомнить и кол-во возвратов игры ,которых было не мало, по сравнению с другими играми
Начала раскрываться наверно :D
Когда народ налетался по космосу, закончил строить базы и наконец-то начал проходить сюжет...
Та там космоса ноль, не знаю где там можно так долго летать, а строить базу скучно, куча механик нет которые нужны для строительства. И вообще база бесполезная, ноль пользы даёт.
Проходить было интересно, а концовка действительно г*вно.
А он из-за багов непроходим)
Так Дюк то неплохая игра в принципе, как шутер на то время, ограниченный, но довольно неплохой. А Старфилд даже полноценной игрой назвать сложно, не знаю, от создателя Свитков, видеть такой высер, ну такое.
Да, движок перебрали, молодцы, но на этом позитив заканчивается.
Месяцем ранее старфилд сравнивали с НМС, однако, создатели нмс сразу извинились и начили доделывать игру, а вот беседка начала с оскорблений и закончила плевком в сторону купивших игру.
Starfild - забыли, не любим, скорбеть не станем.
Ну хоронить проект сразу не стоит... И его, не забыли. Про то что они там извинились. Они на релизе много обещали, и только через какое-то время их выполнили...
Это как вино которое со временем становится лучше...
А
хахах Наконец то гов но еды поняли))))дошло спустя полгода))тупость беспредельная
Ну так игра объективно слабее Фоллаута 4, не говоря уж про Скайрим. В 5е Свитки до сих пор бегаю под пивасик, любуясь пейзажами и раздавая буев. А от Старфильки уже просто усталость и скукота.
Какая разница, главное - продажи. Если Тодд Пи*дабовард выпустит тес 6, каким бы куском кала он ни был (а он будет, не сомневайтесь, пока движок тот же - ничего меняться не будет), его купят, и проект будет успешным.
Если TES 6 выйдет (когда это ещё тоже очень большой вопрос,ведь они будут ещё кучу времени тратить на это поделие) таким же шлаком как Starfield (в чём у меня всё большая уверенность) то он как и Starfield мне даже даром не нужен,не то что я это буду покупать (хотя я бы в любом случае его не купил так как там нет локализации,можно даже сказать что Беседка сама меня уберегла от покупки,так бы я скорее всего сделал предзаказ),и это я говоря как большой фанат игр Бесекди,я с удовольствие покупал игры Беседки до F76,и самое главное с удовольствием в них играл не одну сотню часов .
В даже в новостях фанатов считают за недалеких. Нонсенс.
Мимо не проходим.. Скайрим покупаем!
Покупаем, покупаем... Не проходим, только здесь вы можете получить новый недоделанный экспирианс!
Здесь вы можете: Видите ту гору, думаю вид будет отличный! Вы можете туда залезть, но как это ваши проблемы! Хотите построить корыто мечты, дерзайте! Устали от аванпостов, постройте свой! Хотите начать новую игру, но при этом, не выходя из игры. Или же продолжить. Пожалуйста!
Вы все это можете увидеть или сделать в одном проекте! Но, как именно это уже ваши проблемы!
Тут больше удивляет наличие 20-ти человек онлайна у Дюка, чем оценки.. (Против Дюка вообще ничего не имею)
Выпустили каркас а модеры доделывают пусть но бабки нам. дëжный план Уолт просто как швейцарские Часы
Игру все равно то купили в достаточно большом количестве, если бы не это, то может быть в дальнейшем эта конторка усвоила бы какой-никакой урок. А так, ждите повторения с их следующей игрой, ведь это свитки, там фанаты точно схавают.
Просто нужно сразу было СК выпускать вместе с релизом, чтоб мододелы могли разгуляться, а они тупят и тормозят - ни сами свои косяки не исправляют, ни даже другим не дают, задержав выход СК на полгода.
Как говорится ждём год, и посмотрим тогда на онлайн...
Сейчас она крайне не готова и сыра...
А так вот когда выпустят СК... Посмотрим, облажался или нет. Вон ТФ2 восстал из пепла, что говорить...
Что такое тф2?
Titanfall 2, через какое-то время после релиза погибла. И только недавно, словно феникс! Вастала из огня!
Damn, those alien bastards are gonna pay for shooting up my ride.
Ууууууууууууууууууууухххххх очуметь !!!!!!
На волне.. ))
единственный момент когда санкции сохранили бабло)
Вы про это?
так это статистика.
Это ты в точку попал.
это не отменяет того факта, что Starfield - первая по-настоящему космическая RPG за много лет. Движок и баги - да, но ведь сама идея полететь через вселенную - это же круто! Зато уж точно интереснее, чем очередная часть Assassin's Creed.
Так что пусть фанаты успокоятся. Главное, что есть на что поиграть. А остальное - дело десятое, поправят со временем. Главное, чтобы не забросили проект - тут я согласен с критиками.
"Starfield - первая по-настоящему космическая RPG за много лет" 🤦♂ самим то не смешно?
В no man's sky всё это реализовано в разы лучше,интересней и разнообразнее,в Starfield ты даже не можешь лететь по планете (я уж не говорю что в no man's sky это всё делается в реальном времени и не с тонной унылых загрузок которые задалбывают уже через пару часов),про то что бы добавить хотя бы вездеход что бы избавить от унылых,скучных путешествий проделавшая огромнейшие расстояния между локациями и речи не идёт,да они даже инопланетян не смогли придумать.
В no man's sky можно вызвать корабль и вездеход в любую точку,построить телепорт в любом месте и телепортироваться на любую базу или станцию.
А что там в ней лучше конкретно? Что, можно конструировать базы в пустыне? А может там есть сложные текстовки разведки, политики и дипломатии? А есть ли история с сюжетом и проработанными персонажами? Да нет ничего подобного, всё те же бесконечные планеты-клоны с парой моделек! Зато тут хоть графон нормальный, а не пиксельная помойка. Играйте дальше во все эти но мансы, а нам дали настоящую RPG!
А что еще можно делать в нмс, кроме как летать от планеты к планете, сканить и сверлить ресурсы лазером?
Старфилд настоящая рпг? Серьёзно? Это как сказать, что Mario Kart настоящий гоночный симулятор. Хотя не, такое себе сравнение, так как марио карт хотя бы слову гоночный соответствует. А старфилд даже игрой назвать сложно, не то что ролевой
фанаты балдур гаты 3 проста заминусили типичную игру от беседки пек-пек
Фанаты Балдурс гейт 3 пишут хорошие отзывы на свою любимую игру, а Старфилд чтобы заминусить, ее надо купить, но такую игру покупать точно не стоит.
Поиграл бг3 и ничего особенного там не нашел, видать зуммеры просто не пробовали действительно годных рпг, что для них на безрыбье и рак рыба.
эрпоге столетия, орут они. А в итоге создал драконида и на его расу никто никак не реагирует, такое разочарование. А концовки так вообще без особо выбора и никакого влияния предыдущих решений - тупо поддержать либо императора, либо орфея, либо подчинить мозг либо уничтожить и все. И никакого влияния того, что мой персонаж всю игру поглощал личинки, никак на сюжете не сказалось.
Ну и, все было бы терпимо, если бы не аутичная пошаговая боевка, от которой засыпаешь от скуки.
толи другое дело калфилд, там сколько всего что игра досихпор не отпускает, даже багов нету, тод Gовна не сделает, а уж тем более не будет продавать не зря же ее 8 лет пилили Абизяны
Какие "потрясающие, неаутичные и такие богатые" боевки у этих игр и сколько в них выборов - везде называют твою расу и такие вариативные ух, куда уж Ларианам которые концовки будут еще дорабатывать и добавлять что уже подтверждено.
И кстати "молодец" что открыто спойлеришь людям
Напиши, пожалуйста, годные РПГ в 2023! Которые так выстрелили и так популярные.