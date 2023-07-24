Фанаты Starfield надеются, что 900 безжизненных планет будут использованы для будущих DLC ©

Поскольку до выхода Starfield осталось чуть больше месяца, фанаты начинают надеяться, что безжизненные планеты в игре будут использованы для будущих DLC. Некоторые даже надеются, что Bethesda продолжит поддерживать игру в течение следующих 10 лет.

Сразу после Starfield Direct в интервью Kinda Funny Xcast Тодд Говард сообщил, что только на 10% Starfield будет жизнь. Он сказал: «Примерно на 10% этих планет есть жизнь, мы доводим ее до предела того, что думают люди, какие планеты находятся в этой зоне Златовласки по сравнению с планетами, на которых есть ресурсы». В то время как некоторые игроки были разочарованы этим откровением, другие все же отметили, что около 100 планет, полных жизни, было достаточно, чтобы занять игроков, когда игра будет выпущена.

Теперь игроки Starfield надеются, что эти безжизненные планеты будут использованы для будущих DLC. Отвечая на Starfield Reddit, один игрок сказал: «Огромное количество планет в Starfield могло бы освободить место для контента DLC, возможно, на десятилетие». Он сослался на такие игры, как Fallout New Vegas и Fallout 4, как на «некоторые огромные DLC», и учитывая, что «в Starfield так много свободного места, что Bethesda могла бы поддерживать эту игру до следующей Elder Scrolls». Это мнение разделяет другой пользователь Reddit, который сказал: «Если только на 100 из 1000 планет будет какая-то жизнь, остальные 900 можно будет использовать для гораздо большего количества DLC, чем было во всех играх TES или FO».

Независимо от того, будут ли эти планеты использоваться для будущих DLC или нет, некоторые фанаты, такие как Eric_T_Meraki, по-прежнему убеждены, что «люди слишком зациклены на 10%». Он сказал: «То, что на планете нет жизни, не обязательно означает, что там нечего делать. С системой radiant вы обязательно найдете, чем заняться при исследовании».