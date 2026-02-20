Фанаты Starfield снова надеются на бесшовные полёты после намёков Тодда Ховарда

Сообщество Starfield вновь заговорило о возможном появлении бесшовных космических путешествий. Поводом стали свежие комментарии главы Bethesda Game Studios Тодда Ховарда, которые игроки восприняли как намёк на серьёзные изменения в космической составляющей проекта.
В беседе с Kinda Funny Ховард заявил, что будущие обновления будут «менять игру не точечно, а на более мета-уровне», а также добавил, что разработчики планируют «использовать космос и связанные с ним элементы так, как раньше не использовали». Именно эта формулировка и вызвала волну обсуждений — фанаты увидели в ней возможный намёк на переработку системы перемещений между планетами.
С момента релиза в 2023 году игроки регулярно критикуют Starfield за фрагментированную структуру космических путешествий с многочисленными загрузочными экранами. Несмотря на обещания улучшить этот аспект, полноценной «бесшовности» в игре до сих пор нет.
На Reddit уже появилась тема с предположениями, что слова Ховарда могут означать внедрение свободных перелётов между планетами без прерываний. Пользователи также вспоминают прежние заявления продюсера Тима Лэмба о том, что часть команды сосредоточена на том, чтобы сделать космический геймплей более значимым и насыщенным.
Впрочем, реакция аудитории остаётся неоднозначной. Одни считают, что переработка перелётов стала бы идеальным шагом для «второго дыхания» игры. Другие призывают не завышать ожидания, напоминая, что формулировки разработчиков могут касаться самых разных аспектов — от экономики топлива до новых космических событий или столкновений с пиратами.
Пока Bethesda не раскрывает конкретных деталей, разговоры о бесшовном космосе остаются на уровне предположений. Однако сам факт, что студия вновь говорит о «новом использовании космоса», уже поднял градус надежд среди поклонников проекта.
Игра то сама по себе хорошая, но есть некоторые баги, которые портят погружение в игру. Как пример когда выходишь из своей базы без шлема в область, где нет кислорода, персонаж спокойно дышит. Хотелось бы, чтоб в корабль можно было заходить без загрузок и этой было часть открытого мира.
Тодд намекал купить еще раз. бесшовные полеты в сделку не входят...
Сначала нужно обновить компуктер.
К черту эти бесшовные перелеты, о них скулят те кто в игру не играл в принципе.
Еще раз, это аРПГ а не космосим. Те кто хочет тратить свое время на бестолковые перелеты через пустоту пусть играют в космосимы.
Просто представьте себе Mass Effect, в котором между планетами нужно было бы пешеходить по космосу в реальном времени. Кто бы играл в такое г..нище?
Если бы старфилд был бы сразу как масс эффект, без возможности летать в космосе и стрелять в корабли, то и вопросов бы к нему не было, странное сравнение конечно.
если с гиперсветовой скоростью то наверна прикольно было полетать. а так игра выглядит как недоделонный непонятный космосим.
в масс эффект допустим было прикольно на мощном корабле бесшовно летать примерно как это было в масс эффект андромеда типа загнал вездеход переоделся в пижаму и улетел и оратно так же выбежал но технически супер сложна и игроки запросили бы тепортаций с загрузкой.
Отменят быстрые перемещения между системами планет.
Нам придётся на сверхскорости в режиме реального времени лететь 10 часов до соседней солнечной системы?
Будет нам бесшовный космос как и просили =))